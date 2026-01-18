ETV Bharat / bharat

ఒక్క బటన్​ నొక్కితే చాలు వీధి కుక్కలు బైక్​ వెంటపడవ్​- 8వ తరగతి విద్యార్థి సరికొత్త ఆవిష్కరణ

బైక్​ల వెంట పడే వీధి శునకాల కోసం స్మార్ట్​ మోడల్​ బైక్​ను రూపొందించిన బాలుడు - ఎలాంటి బైక్​లకైనా సిస్టమ్​ను ఈజీగా అమర్చే అవకాశం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 9:05 AM IST

3 Min Read
Student Model Bike For Dogs Attack : బైక్‌పై వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా వీధి కుక్కలు వెంటాడి కరవడం, లేదా వాటి భయంతో ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన ఓ ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థికి కూడా ఇలాగే బైక్​పై వెళ్తుండగా ఓ వీధి కుక్క కరిచింది. దీంతో ఆ బాలుడు అందరిలా చికిత్స చేయించుకుని ఆగిపోలేదు. ఇక ముందు ఎవరికీ తనలాంటి పరిస్థితి రాకూడదని భావించాడు. సమస్యకు పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నాడు. ద్విచక్ర వాహనాలపై వెళ్లేటప్పుడు ఎలాంటి హానికర జంతువుల నుంచైనా రక్షణ పొందేందుకు "స్మార్ట్ మోటార్‌ సైకిల్ ఫర్ హార్మ్‌ఫుల్ యానిమల్" అనే మోడల్​ను రూపొందించాడు.

ఈ సాంకేతికత ఆధారంగా పనిచేస్తుంది
చింద్వాఢా జిల్లాలోని బోహనఖేరిలో పీఎం శ్రీ మాధ్యమిక పాఠశాలలో చదువుతున్న ఆర్యన్ వర్మ అనే విద్యార్థి ఆ మోడల్​ను రూపొందించాడు. దీని కోసం తన ఉపాధ్యాయుడు హేమరాజ్ బాక్సర్ తోడ్పాటు అందించారు. అయితే, ఈ సిస్టమ్‌లో ఒక చిన్న వాటర్ పంప్(కూలర్లలో వాడేది) నుంచి బైక్ చుట్టూ పైపుల నెట్‌వర్క్ ఉంటుంది. బైక్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా కుక్క లేదా ఇతర జంతువు వెంటాడితే, వాహనదారుడు ఒక బటన్ నొక్కగానే ఈ పైపుల ద్వారా నీరు అత్యంత వేగంగా (ప్రెజర్‌తో) ఆ జంతువుపై పడుతుంది. ఆ నీటి ధార తగలగానే కుక్కలు వెనక్కి తగ్గిపోతాయి లేదా భయపడి పారిపోతాయి. దీనివల్ల కుక్కలకు పెద్ద గాయాలు కావు. అలాగే బైక్ నడిపేవారు కూడా వాటి ప్రమాదాల బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.

ఒక బటన్​ నొక్కితే చాలు
ఆర్యన్ వర్మ మాట్లాడుతూ, "చాలా సందర్భాలలో, వీధి కుక్కలు కదులుతున్న బైక్‌ల వెనుక పరిగెత్తడం మనం చూస్తుంటాం. దీనివల్ల కుక్కలు వారిని కరవడం లేదా భయంతో బైక్ ప్రమాదానికి గురికావడం జరుగుతుంది, ఇది తరచుగా పెద్ద ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది లేదా కుక్క కాటు వల్ల రేబిస్ వస్తుంది. ఈ ప్రమాదాలను నివారించడానికి నమూనాను తయారు చేశాం. వీధి కుక్కల నుంచి తప్పించుకోవడానికి బైక్‌లో వాటర్ ప్రెజర్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేశాం. ప్రెజర్ సిస్టమ్‌లో నీటిని నింపి, బైక్ చుట్టూ పైపులు అమర్చాం. ఏ వైపు నుంచి జంతువు దాడి చేయడానికి వస్తుందో, ఆ వైపు బటన్ నొక్కితే నీటి ఒత్తిడికి అది వెనక్కి తిరిగిపోతుంది. ఈ నమూనాకు 'స్మార్ట్​ మోటార్‌సైకిల్ ఫర్ హార్మ్​ఫుల్​ యానిమల్​' అని పేరు పెట్టాం" అని ఆర్యన్​ తెలిపాడు.

ఎలాంటి బైక్​లకైనా అమర్చవచ్చు
ఈ నమూనా తయారీలో విద్యార్థికి తోడ్పాటు అందించిన ఉపాధ్యాయుడు హేమరాజ్ బాక్సర్ మాట్లాడుతూ, "ఒకసారి బైక్ వెనుక పరిగెత్తిన కుక్క ఆర్యన్‌ను కరిచింది. ఆ ఘటన తర్వాత, అతడు వీధి కుక్కల సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనడం ప్రారంభించాడు. ఈ క్రమంలో ఆర్యన్ నమూనాను తయారు చేయడం గురించి నాతో చర్చించాడు. ఈ మోడల్​ తయారీలో నేను ఆర్యన్‌కు పూర్తి మద్దతు ఇచ్చాను. ఈ సిస్టమ్​ను ఏ బైక్‌లోనైనా చాలా సులభంగా అమర్చవచ్చు" అని వివరించారు. చిన్న వయసులోనే సామాజిక సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొన్న ఆర్యన్ వర్మను స్థానికులతో పాటు విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా అభినందిస్తున్నారు. ఈ మోడల్ అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తే ద్విచక్ర వాహనదారులకు పెద్ద ఊరట లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు

సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు
మరోవైపు, దేశంలో వీధి కుక్కల దాడులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నవంబర్ 7, 2025న ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారంగా, విద్యాసంస్థలు, ఆసుపత్రులు, బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్ల వంటి జన సమూహాలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లోని శునకాలను తొలగించాలని ఆదేశించింది. ఒకవేళ వీధికుక్క కాటు వల్ల ఎవరైనా మరణిస్తే, దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించి పరిహారం చెల్లించాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

