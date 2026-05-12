LPG సమస్యకు చెక్! గృహ వ్యర్థాలతో గ్యాస్, సేంద్రీయ ఎరువు ఉత్పత్తి- స్మార్ట్ బయోగ్యాస్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసా?

ఎల్‌పీజీ కష్టాలకు చెక్ పెట్టేందుకు వినూత్న ఆవిష్కరణ- గృహ వ్యర్థాలతో బయోగ్యాస్ తయారీ- దీని నిర్వహణకు ఖర్చు తక్కువే- ఈ స్మార్ట్ బయోగ్యాస్ సిస్టమ్‌కు దక్కిన పేటెంట్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 11:28 AM IST

Smart Biogas System With Home Waste : ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ గ్యాస్ సిలిండర్ ఉంటోంది. అయితే పశ్చిమాసియా సంక్షోభం లాంటిది తలెత్తినప్పుడు ప్రజలు గ్యాస్ వినియోగంలో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎల్‌పీజీ సిలిండర్లు, విద్యుత్ ఖర్చులు బారం నుంచి సామాన్య ప్రజానీకాన్ని గట్టెక్కించేందుకు మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్‌కు చెందిన ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మేఘనా దూబే వినూత్న ఆవిష్కరణ చేపట్టారు. గృహ వ్యర్థాలను నేరుగా గ్యాస్, సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చే ఒక స్మార్ట్ టెక్నాలజీని రూపొందించారు. దాని పేరే స్టార్మ్ బయోగ్యాస్ సిస్టమ్ (ప్లాంట్). ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? దీన్నుంచి గ్యాస్ ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

గ్రామీణుల గ్యాస్ అవసరాలను తీర్చేందుకు
ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (ఐఓటీ), సౌరశక్తి ఆధారంగా ఈ ఆధునిక బయోగ్యాస్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశారు. దీని ద్వారా గృహ, గ్రామీణ వినియోగదారుల గ్యాస్ అవసరాన్ని తీర్చవచ్చు. ఉష్ణోగ్రత, గ్యాస్ పీడనం, గ్యాస్ ఉత్పత్తిని స్వయంగా నియంత్రించుకోగలగడం ఈ ప్లాంట్ ముఖ్య లక్షణం. ప్రస్తుతం ఇది ప్రాథమిక దశలో ఉన్నప్పటికీ, ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మేఘనా దూబే ఈ వ్యవస్థకు సంబంధించిన డిజైన్ పేటెంట్‌ను పొందారు. భవిష్యత్తులో ఈ వ్యవస్థ ఎల్‌పీజీపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తూనే, స్వచ్ఛ ఇంధనాన్ని ప్రోత్సహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

స్మార్ట్ బయోగ్యాస్ సిస్టమ్ డిజైన్‌కు లభించిన పేటెంట్ (ETV Bharat)

వ్యర్థాలతో బయోగ్యాస్ తయారీ
వంటగది వ్యర్థాలు, ఆవు పేడ, వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఉపయోగకరమైన బయోగ్యాస్‌గా మార్చేందుకు ఈ ప్లాంట్‌ను రూపొందించారు. ఈ ప్లాంట్ డైజెస్టర్ ట్యాంక్‌లోకి ప్రవేశపెట్టిన సేంద్రీయ వ్యర్థాలను వాయు రహిత బ్యాక్టీరియా విచ్ఛిన్నం చేసి తద్వారా మీథేన్ వాయువును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ వాయువును వంట, ఇతర గృహ అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. సంప్రదాయ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ల కంటే ఇది చాలా సమర్థవంతమైనది. ఇది మీథేన్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉష్ణోగ్రత, పీడనాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ నియంత్రిస్తుంది. తద్వారా అన్ని కాలాల్లోనూ ఈ ప్లాంట్ నుంచి గరిష్ఠంగా బయోగ్యాస్‌ను ఉత్పత్తి అవుతుంది.

స్మార్ట్ బయోగ్యాస్ సిస్టమ్ డిజైన్ (ETV Bharat)

నిర్వహణ ఖర్చు తక్కువ : ప్రొఫెసర్ మేఘనా దూబే
ఈ ప్లాంట్‌‌లో సోలార్ పీవీ ప్యానెల్స్, సోలార్ థర్మల్ యూనిట్లు ఉంటాయని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మేఘనా దూబే తెలిపారు. సోలార్ పీవీ యూనిట్ సెన్సార్లు మోటార్లు, నియంత్రణ వ్యవస్థలకు శక్తిని సరఫరా చేస్తాయని చెప్పారు. అదే సమయంలో సోలార్ థర్మల్ యూనిట్ డైజెస్టర్ ఉష్ణోగ్రతను 30- 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నిర్వహిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత పరిధి మీథేన్ ఉత్పత్తికి సరైనదిగా పరిగణిస్తారని అన్నారు. ప్లాంట్‌లో అమర్చిన స్మార్ట్ సెన్సార్లు ఉష్ణోగ్రత, వాయు పీడనం, స్లర్రీ స్థాయిలు, పీహెచ్ విలువలు, మీథేన్ గాఢతను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ డేటా ఒక నియంత్రణ యూనిట్‌కు పంపిస్తుందని వెల్లడించారు. అది అవసరమైనప్పుడు హీటింగ్, మిక్సింగ్ వ్యవస్థలను ఆటోమేటిక్‌గా యాక్టివేట్, డీయాక్టివేట్ చేస్తుందన్నారు. ఈ వ్యవస్థ ముఖ్యంగా గ్రామీణ, వ్యవసాయ ప్రాంతాలకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని వివరించారు. విద్యుత్ లభ్యత పరిమితంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో కూడా ఈ ప్లాంట్ సజావుగా పనిచేయగలదని తెలిపారు. దీని నిర్వహణ ఖర్చు తక్కువేనన్నారు.

డిజైన్ పేటెంట్ (ETV Bharat)

"ఈ బయోగ్యాస్ వ్యవస్థ పూర్తిగా ఐఓటి (ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్) సాంకేతికతపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. ఇది ఒక ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ ద్వారా ప్లాంట్‌లోని ప్రతి కార్యాకలాపాన్ని పర్యవేక్షించడానికి వినియోగదారులను అనుమతిస్తుంది. ఈ యాప్ గ్యాస్ ఉత్పత్తి గణాంకాలు, ఉష్ణోగ్రత, పీడనం, వ్యవస్థ మొత్తం స్థితికి సంబంధించిన డేటాను ట్రాక్ చేస్తుంది. సిస్టమ్‌లో ఏదైనా లోపం ఏర్పడినా, పీడన స్థాయిలు పెరిగినా వినియోగదారుడి మొబైల్‌కు తక్షణమే అలర్ట్ పంపిస్తుంది. ఇది ప్లాంట్‌లో ప్రమాదాల ముప్పును తగ్గించి, ప్లాంట్‌కు మెరుగైన భద్రతను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా స్మార్ట్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఆటోమేటిక్ సేఫ్టీ వాల్వ్‌లను కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఈ ప్లాంట్ కేవలం బయోగ్యాస్‌ను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయదు. సేంద్రియ ఎరువును కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఎరువు పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. తద్వారా ఈ సేంద్రీయ ఎరువు వేసిన పొలాలు, తోటలు సారవంతంగా ఉంటాయి. ఈ సాంకేతికత ఇళ్లలోని తడి వ్యర్థాలను నేరుగా ఉపయోగకరమైన గ్యాస్‌గా, ఎరువుగా మార్చడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. తత్ఫలితంగా ఇది వ్యర్థాల నిర్వహణ సవాళ్లను తగ్గించడంలో సహాయపడి వ్యర్థ రహిత జీవనశైలిని ప్రోత్సహిస్తుంది." అని ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మేఘనా దూబే పేర్కొన్నారు.

