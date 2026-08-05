ETV Bharat / bharat

చెప్పుల ఫ్యాక్టరీ కార్మికుడికి రూ.3.82 కోట్ల GST నోటీసు- ఖాతా ఫ్రీజ్‌! అసలేం జరిగిందంటే!

పాదరక్షల కర్మాగార కార్మికుడికి కోట్ల రూపాయల జీఎస్టీ బకాయి నోటీసు- కోయంబత్తూరులో స్టీల్ కంపెనీ పేరుతో రికార్డులు- వరుసగా కూలీలకు భారీ జీఎస్​టీ నోటీసులు, విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్

Daily Wager Receiving Crores Tax
Daily Wager Receiving Crores Tax (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 8:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Daily Wager Receiving GST Tax Notice : ఒక ప్రైవేట్ చెప్పుల తయారీ కర్మాగారంలో రోజువారీ కూలీగా పనిచేసే వ్యక్తికి ఏకంగా రూ.3.82 కోట్ల జీఎస్‌టీ పన్ను బకాయిలు చెల్లించాలని నోటీసు రావడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. అంతేకాకుండా, ఆ బకాయిల కారణంగా ఆయన బ్యాంకు ఖాతాను కూడా అధికారులు ఫ్రీజ్ చేసినట్లు తెలియడంతో బాధితుడు షాక్‌కు గురయ్యాడు. తాను ఎలాంటి వ్యాపారం చేయలేదని, కోట్ల రూపాయల పన్ను బకాయిలు ఎలా వచ్చాయో అర్థం కావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన తమిళనాడులోని తిరుపత్తూరు జిల్లాలో వెలుగులోకి వచ్చింది.

తిరుపత్తూరు జిల్లా అంబూర్ సమీపంలోని బి-కాస్పా ప్రాంతానికి చెందిన లక్ష్మణన్ ఓ ప్రైవేట్ పాదరక్షల కర్మాగారంలో కార్మికుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. కుటుంబ అవసరాల కోసం కొంతకాలం క్రితం తన భార్య బంగారు ఆభరణాలను ఓ ప్రైవేట్ బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకున్నాడు. ఇటీవల ఆ రుణాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు బ్యాంకుకు వెళ్లగా, తన ఖాతాను ఫ్రీజ్ చేసినట్లు బ్యాంకు అధికారులు తెలిపారు. ఒక్కసారిగా ఈ విషయం తెలుసుకున్న లక్ష్మణన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. కారణం ఏమిటని బ్యాంకు అధికారులను ప్రశ్నించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఆధార్ కార్డు, పాన్ దుర్వినియోగం
కోయంబత్తూరులో తన పేరుతో ఓ ఉక్కు కంపెనీ నడుస్తోందని, ఆ సంస్థపై రూ.3,82,37,280 జీఎస్‌టీ బకాయిలు ఉన్నందున ఖాతాను ఫ్రీజ్‌ చేసినట్లు లక్ష్మణన్​కు బ్యాంకు సిబ్బంది వివరించారు. జీఎస్​టీ కమిషనరేట్ జారీ చేసిన పన్ను బకాయి నోటీసు ఆధారంగానే ఆయన బ్యాంకు ఖాతాను ఫ్రీజ్ చేసినట్లు వివరించారు. ఆ నోటీసును కూడా లక్ష్మణన్‌కు అందజేశారు. ఈ పరిణామంతో నివ్వెరపోయిన లక్ష్మణన్, తాను జీవితంలో ఎప్పుడూ స్టీల్ కంపెనీ నిర్వహించలేదని చెప్పాడు. తన ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు వివరాలను దుర్వినియోగం చేసి కొందరు తన పేరుతో నకిలీ సంస్థను నమోదు చేసి ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. ఆ కంపెనీతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, అసలు తాను రోజువారీ కూలీగా జీవనం సాగిస్తున్నానని తెలిపాడు. ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేసి, తన పేరును దుర్వినియోగం చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని జీఎస్​టీ అధికారులను కోరాడు.

మరో ఇద్దరికి ఇదే నోటీసులు
ఇదే జిల్లాలో ఇటీవలి రోజుల్లో ఇలాంటి ఘటనలు మరిన్ని వెలుగులోకి రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రెండు రోజుల క్రితం తిరుపత్తూరు సమీపంలోని తిరుమల్ నగర్‌కు చెందిన రాజా (57) అనే నిర్మాణ కార్మికుడికి రూ.13,12,192 జీఎస్​టీ బకాయి చెల్లించాలని నోటీసు అందింది. తనకు ఎలాంటి వ్యాపారం లేదని, రోజువారీ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నానని రాజా కూడా అధికారులకు వివరించారు. అంతకుముందు 100 రోజుల ఉపాధి హామీ పథకం కింద పనిచేసే ఓ వృద్ధ మహిళకు కూడా రూ.2.79 కోట్ల జీఎస్​టీ బకాయిలు చెల్లించాలని నోటీసు జారీ కావడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ వరుస ఘటనలు సాధారణ ప్రజలను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.

చిన్న ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా మోసాలు
ఈ వరుస ఘటనలు అంబూర్‌, వాణియంబాడి, జోలార్‌పేట్‌, తిరుపత్తూర్‌ ప్రాంతాల ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళనకు దారితీశాయి. రోజువారీ కూలీలు, నిరుపేదల పేర్లను ఉపయోగించి నకిలీ కంపెనీలు నమోదు చేసి భారీ పన్ను ఎగవేతలకు పాల్పడుతున్న ముఠా ఉండొచ్చని స్థానికులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహించి, నిరపరాధుల పేర్లను దుర్వినియోగం చేస్తున్న మోసగాళ్లను గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని, సంబంధిత అధికారులను కోరుతున్నారు.

దినసరి మహిళా కూలీకి జీఎస్​టీ షాక్​- రూ.2.79 కోట్ల పన్ను కట్టాలంటూ నోటీసులు

'ఆ వాహనాలకు నో పెట్రోల్'- సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు

TAGGED:

IDENTITY FRAUD IN TAMILNADU
GST NOTICE TO DAILY WAGERER
AMBUR NOTICE ISSUE
DAILY WAGER RECEIVING TAX CRORES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.