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విక్రమ్​-1 ద్వారా నింగిలోకి సీవీ రామన్​, సారాభాయ్​, సీవీ రామన్​- భారత శాస్త్రవేత్తలకు స్కైరూట్​ నివాళి!

స్కైరూట్ 'విక్రమ్-I' ప్రయోగం- అంతరిక్షంలోకి సీవీ రామన్​, విక్రమ్​ సారాభాయ్​, సీవీ రామన్ శాస్త్రవేత్తల ప్రతిమలు

The Vikram-1 rocket, developed by Skyroot Aerospace
The Vikram-1 rocket, developed by Skyroot Aerospace (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 1:21 PM IST

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Skyroot To Launch Vikram-I : స్కైరూట్​ సంస్థకు చెందిన విక్రమ్​-1 తొలి ఆర్బిటల్​ ప్రయోగం ద్వారా ప్రముఖ భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు సీవీ రామన్​, విక్రమ్ సారాభాయ్​, అబ్దుల్​ కలాం సూక్ష్మ బంగారు ప్రతిమలు నింగిలోకి పంపనున్నారు. భవిష్యత్తులో వాణిజ్య కార్యకలాపాలను కొనసాగించడమే లక్ష్యంగా చేపడుతున్న ఈ మిషన్ ద్వారా కీలక ఉపగ్రహ ఉపకరణాలు (పెలోడ్లు), బోర్డు వ్యవస్థల పనితీరును పరీక్షించనున్నారు.

ఈ నెల చివర్లో శ్రీహరికోటలోని సతీశ్​ ధావన్​ స్పేస్​ సెంటర్​ నుంచి స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్​కు చెందిన విక్రమ్​ -1 రాకెట్ నింగిలోకి పంపించనున్నారు. ఇందులో నోబెల్ విజేత సీవీ రామన్​, భారత అంతరిక్ష రంగానికి మార్గదర్శకుడైన డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్​, మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్​ అబ్దుల్​ కలాంకు నివాళిగా నిర్మించిన సూక్ష్మ ప్రతిమలను ఈ రాకెట్​ ద్వారా నింగిలోకి తీసుకెళ్లనున్నారు.

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