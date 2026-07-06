విక్రమ్-1 ద్వారా నింగిలోకి సీవీ రామన్, సారాభాయ్, సీవీ రామన్- భారత శాస్త్రవేత్తలకు స్కైరూట్ నివాళి!
స్కైరూట్ 'విక్రమ్-I' ప్రయోగం- అంతరిక్షంలోకి సీవీ రామన్, విక్రమ్ సారాభాయ్, సీవీ రామన్ శాస్త్రవేత్తల ప్రతిమలు
Published : July 6, 2026 at 1:21 PM IST
Skyroot To Launch Vikram-I : స్కైరూట్ సంస్థకు చెందిన విక్రమ్-1 తొలి ఆర్బిటల్ ప్రయోగం ద్వారా ప్రముఖ భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు సీవీ రామన్, విక్రమ్ సారాభాయ్, అబ్దుల్ కలాం సూక్ష్మ బంగారు ప్రతిమలు నింగిలోకి పంపనున్నారు. భవిష్యత్తులో వాణిజ్య కార్యకలాపాలను కొనసాగించడమే లక్ష్యంగా చేపడుతున్న ఈ మిషన్ ద్వారా కీలక ఉపగ్రహ ఉపకరణాలు (పెలోడ్లు), బోర్డు వ్యవస్థల పనితీరును పరీక్షించనున్నారు.
ఈ నెల చివర్లో శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్కు చెందిన విక్రమ్ -1 రాకెట్ నింగిలోకి పంపించనున్నారు. ఇందులో నోబెల్ విజేత సీవీ రామన్, భారత అంతరిక్ష రంగానికి మార్గదర్శకుడైన డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్, మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాంకు నివాళిగా నిర్మించిన సూక్ష్మ ప్రతిమలను ఈ రాకెట్ ద్వారా నింగిలోకి తీసుకెళ్లనున్నారు.