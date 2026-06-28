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3ఏళ్ల స్వేచ్ఛ కోసం కేతన్​ను హత్య చేసిందా? బిజినెస్ మ్యాన్ మర్డర్ కేసులో మరో ట్విస్ట్​!

సియాను పెళ్లిచేసుకోవడానికి 3 ఏళ్ల సమయం కోరిన చేతన్​- హత్య చేస్తే స్వేచ్ఛ దొరుకుతుందని భావించిన నిందితులు- ప్లానింగ్​ కోసం కోట వద్దకు ముందే వెళ్లిన నిందితులు!

Ketan Murder Case Pune
Ketan Murder Case Pune (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 6:52 PM IST

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Ketan Murder Case Pune : పుణె వ్యాపార వేత్త కేతన్​​ హత్య ఉదంతం మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, ఈ కేసులో వివరాలు రోజుకో మలుపు తిరుగుతున్నాయి. తాజాగా, ఈ కేసుకు సంబంధించి మరో విషయం తెరముందుకు వచ్చింది. సియా ప్రియుడు చేతన్, తాను కెరీర్​లో స్థిరపడాలని, అందుకోసం కనీసం మూడేళ్ల పాటు వేచి ఉండాలని సియాను కోరినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. కానీ కేతన్​తో సియాకు వివాహం అప్పటికే నిశ్చయమయ్యిందని పేర్కొన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇద్దరూ కేతన్​ను మహారాష్ట్రలోని పుణె సమీపంలోని లోహగఢ్ కోట వద్ద లోయలోకి నెట్టారని భావించాయి. ఫలితంగా కొన్ని సంవత్సరాలు సియా వివాహం జరిగే అవకాశం ఉండదని, ఈ సమయంలో చేతన్ తన కెరీర్​పై దృష్టి సారించి ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవచ్చునని అభిప్రాయపడ్డారని వర్గాలు తెలిపాయి.

"ఈ హత్యకు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి ప్రారంభంలోనే వీరిద్దరూ కేతన్ హత్యకు కుట్ర పన్నారు. హత్య చేయడానికి మార్గాలను గూగుల్​లో అన్వేషించారు. ఈ క్రమంలో రిహార్సల్ చేయడానికి నేరానికి పాల్పడే ముందు సియా, చేతన్ ఒంటరిగా కోటకు వెళ్లారు. ఒకవేళ పోలీసులకు పట్టుబడితే ఇద్దరూ ఏం సమాధానం చెప్పాలో సిద్ధం చేసుకుని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేశారు. అలాగే, అనుమానం రాకుండా ఉండటానికి హత్య సమయంలో మారువేషంలో ఉండటానికి ప్లాన్ చేశారు" అని వర్గాలు తెలిపాయి.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ కేసులో మరో ట్విస్ట్ కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఘటనా స్థలం నుంచి కేతన్​ దేహాన్ని తరలించేటప్పుడు ఆయన ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడని ఓ అధికారి చెప్పగా అప్పుడు నిందితురాలు సియా ముఖంలో వింత మార్పులు వచ్చాయని కేతన్ తండ్రి విశాల్​ అగర్వాల్​ తెలిపారు. అలాగే, ఆమె వింత ప్రవర్తనను గమనించిన కేతన్​ సోదరి, పలు అనుమానాలను వ్యక్తం చేశారు.

ఆ సమయంలో ఏం జరిగింది?
జూన్​ 18న ఉదయం 10.30 గంటల సమయంలో కేతన్​ కిందపడిపోగా, మధ్యాహ్నం 12.30కి సహాయక బృందాలు అక్కడికి చేరుకున్నాయి. అయితే, ఆ సమయంలో అతడి(కేతన్​)లో ఇంకా ప్రాణం ఉందని, వేగంగా ఆసుపత్రికి తరలించాలని ఓ అధికారి చెప్పడంతో సియా ప్రవర్తనలో చాలా మార్పులు వచ్చాయని కేతన్​ తండ్రి పేర్కొన్నారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడడం కూడా మానేసిందని చెప్పారు.

ఇంటికి చేరుకన్న తర్వాత సియాను కేతన్​ సోదరి పలు ప్రశ్నలు సందించారు. ఎలా పడిపోయాడు? కాలు జారి పడిపోయాడా? అసలు ఆ ప్రదేశం వద్దకు ఎలా వెళ్లారు? సియా ఎక్కడ కూర్చింది? వంటి ప్రశ్నలు అడగ్గా, సమాధానం చెప్పని సియా, నాటకీయంగా ఏడవడం, కేతన్​ సోదరికి అనుమానాన్ని మరింత రేకెత్తించింది. అనంతరం మరునాడు సియా అత్త వచ్చి ఆమెను తీసుకెళ్లడం వారి అనుమానం మరింత బలపడింది. అయితే, ఇది గమనించిన కేతన్​ కుటుంబం, ఈ ఉదంతంలో ఏదో ఉందని భావించారు. అనంతరం, వెంటనే సీసీ పుటేజీలను, ఘటనా స్థలం నుంచి సియా వస్తున్నప్పుడు, కనీసం కన్నీరు పెట్టుకోకుండా రావడం గమనించారు.

పోలీసుల విచారణలో సియా సోదరుడి వాంగ్మూలం
ఇక, ఈ కేసులో ఇటీవల సియా సోదరుడు సాహిల్​ను పోలీసులు విచారించారు. అయితే విచారణలో చేతన్​, సియాలకు చాలా రోజులుగా పరిచయం ఉందని, స్థానిక క్రికెట్​ మ్యాచ్​లు చేసేందుకు వెళ్లినప్పుడు వీరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడిందని చెప్పారు. కాగా, ఈ కేసులో చేతన్​ ఇప్పటికే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడి వద్ద నుంచి హెడ్​ఫోన్స్​, బైకు, హుడీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అలాగే, డేటాను సేకరించడానికి నిందితుల ఫోన్లను ఫోరెన్సిక్​ ల్యాబ్​కు పంపినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

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