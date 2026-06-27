ETV Bharat / bharat

విగ్గు వాడడం వల్లే కేతన్​ను హత్య చేశారా?- దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెల్లడి!

పుణె వ్యాపారి కేతన్ హత్య కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన పోలీసులు- పెళ్లి ఇష్టం లేదని చెబితే రద్దు చేసేవాళ్లమన్న ఇరుకుటుంబాలు- నిందితురాలు సియా గోయల్ సోదరుడిని 10గంటలు విచారించిన పోలీసులు

Siya Goyal and Ketan Agarwal Case
(From the left) Victim Ketan Agarwal who was allegedly murdered by his fiancee Siya Goyal and co-accused Chetan Chaudhary. ((ETV Bharat/Arrangement))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Siya Goyal and Ketan Agarwal Case : పుణె వ్యాపారి కేతన్ హత్య కేసులో నిందితురాలు సియా గోయల్‌ కుటుంబ సభ్యులు, మృతుడి తండ్రి వెల్లడించిన వివరాలు కొత్త మలుపునిచ్చాయి. పెళ్లి ఇష్టం లేదనే విషయం సియా తమకు ఎప్పుడు చెప్పలేదని ఆమె సోదరుడు తెలిపారు. ఒకవేళ ముందే చెప్పి ఉంటే ఆమెకు ఇష్టమైన వ్యక్తితో వివాహం జరిపించేవారమని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడించారు. కేతన్‌ తండ్రి కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. పెళ్లి ఇష్టం లేకపోతే వద్దని చెప్పేయాల్సింది కానీ తమ కుమారుడి ప్రాణాలు తీయడం దారుణమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిందితులిద్దరూ తమ మొబైల్ ఫోన్ల నుంచి సంభాషణలు, ఆన్‌లైన్ యాక్టివిటీని తొలగించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు.

పుణె వ్యాపారి కేతన్ హత్య కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. ఈ కేసులో కేతన్‌, ప్రధాన నిందితురాలు సియా గోయల్‌ కుటంబసభ్యులను పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా సియా గోయల్‌ సోదరుడు సాహిల్‌ గోయల్‌ను దాదాపు 10 గంటలపాటు ప్రశ్నించారు. సియా సహ నిందితుడు చేతన్‌ మధ్య ఉన్న సంబంధంపై సాహిల్‌ను ప్రశ్నించి పలు విషయాలను అధికారులు నిర్ధరించుకున్నారు. కేతన్‌తో పెళ్లి ఇష్టం లేదనే విషయం తమకు చెప్పలేదన్నారు. ఇష్టం లేదని చెప్పి ఉంటే వివాహన్ని రద్దు చేసేవారమని సాహిల్‌ పోలీసులకు తెలిపారు. చేతన్‌ తమకు ముందే తెలుసని ఒప్పుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఒకవేళ చేతన్‌తో ప్రేమాయణం గురించి చెప్పి ఉంటే అతనితో పెళ్లికి అంగీకరించేవాళ్లమని సాహిల్‌ వెల్లడించారు. చేతన్‌ తమ సామాజికవర్గానికి చెందినవాడే కాకుండా ఆర్థికంగా తమకు తగ్గవాడని తెలిపారు. చేతన్ పట్ల తమ కుటుంబానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని సాహిల్‌ వివరించారు. కానీ సియాకు తమకు ఆ విషయం చెప్పలేదన్నారు.

విగ్గు వాడటం వల్లే హత్య జరిగిందన్న ప్రచారాన్ని ఖండించిన కేతన్ తండ్రి
మరోవైపు కేతన్‌ అగర్వాల్‌ కుటుంబం కూడా ఇదే తరహా వ్యాఖ్యలు చేసింది. తన కుమారుడిని పెళ్లి చేసుకోవడం సియాకు ఇష్టం లేదన్న విషయం తమకు కూడా తెలియదని కేతన్ తండ్రి విశాల్‌ అగర్వాల్‌ దర్యాప్తు అధికారులకు చెప్పారు. తమది ఆర్థికంగా బాగా స్థిరపడిన కుటుంబమని కేతన్‌కు సియా కాకపోతే ఇంకెవరితోనై పెళ్లి చేసేవారమని తెలిపారు. పెళ్లిని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు సియా ఎలాంటి సంకేతాలు ఇవ్వలేదని వెల్లడించారు. కేతన్‌ విగ్గు వాడటం వల్లే ఈ హత్య జరిగిందన్న ప్రచారాన్ని విశాల్ ఖండించారు. వైద్య కారణాల వల్ల కేతన్‌కు కొంత జుట్టు ఊడిపోయిందని ఆ విషయం ముందే వారికి చెప్పినట్లు తెలిపారు. ఆమెకు ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే సులభంగా పెళ్లి వద్దని చెప్పి ఉండాల్సిందన్నారు. అంతేతప్ప తన కుమారుడిని హత్య చేసి ఉండాల్సి కాదని విశాల్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

నిందితుల ఫోన్ల నుంచి డిలీట్ అయిన డేటా రికవరీపై పోలీసుల ఫోకస్
నిందితులిద్దరూ తమ మొబైల్ ఫోన్ల నుంచి సంభాషణలు, ఆన్‌లైన్ యాక్టివిటీని తొలగించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. డిజిటల్ ఆధారాల సేకరణపై దృష్టి సారించారు. ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు డిలీట్ చేసిన వాట్సాప్ మెసేజ్‌లు, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ చాట్స్, ఇతర డేటాను రిట్రీవ్‌ చేసి పరిశీలిస్తున్నారు.

ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టు అభ్యర్థనకు ప్రభుత్వం అంగీకారం
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఘటనపై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ కేసును ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులో విచారించాలన్న బాధితుడి కుటుంబం అభ్యర్థనను ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ పుణెలో బాధితుడి తండ్రి విశాల్ అగర్వాల్‌ను కలిశారు. ఆయన కుటుంబానికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పోలీసులు దర్యాప్తు వివరాలను ఆయనకు వివరించారు. ఇప్పటికే ఈ కేసు కోసం సీనియర్ న్యాయవాది ఉజ్వల్ నికమ్‌ను ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్‌గా నియమించింది.

కేతన్​ను ఎక్కడినుంచి తోసేశారో ఆమెను కూడా అక్కడి నుంచే తోసేయాలి: సియా తల్లి భావోద్వేగం

'కాబోయే భార్యే ప్రియుడితో కలిసి లోయలోకి తోసేసింది'- యువ వ్యాపారవేత్త మృతి కేసులో షాకింగ్ విషయాలు

TAGGED:

SIYA GOYAL AND KETAN AGARWAL CASE
SIYA GOYAL PUNE MURDER CASE
KETAN AGARWAL PUNE CASE
PUNE REALTOR MURDER
SIYA GOYAL AND KETAN AGARWAL CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.