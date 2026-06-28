లోహగఢ్ కోటలో సియా గోయల్తో సీన్ రీక్రియేషన్- కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం
పుణె రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో కీలక పరిణామం- లోహగఢ్ కోట వద్ద క్రైమ్ సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ నిర్వహించిన పోలీసులు- 12 గంటల పాటు సియా కుటుంబ సభ్యుల విచారణ
Published : June 28, 2026 at 2:46 PM IST
Siya And Ketan Agarwal Case Update : పుణెకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసు దర్యాప్తును పోలీసులు వేగవంతం చేశారు. హత్య జరిగిన పది రోజుల తర్వాత, ప్రధాన నిందితురాలైన కేతన్ కాబోయే భార్య సియా గోయల్ను పోలీసులు ఆదివారం లోహగఢ్ కోట వద్దకు తీసుకెళ్లి క్రైమ్ సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ను నిర్వహించారు. జూన్ 18న కేతన్ను కొండపై నుంచి కిందకు తోసేసిన ఘటనలో అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగింది? నిందితులు ఎలా వ్యవహరించారు? అనే దానిపై పోలీసులు క్షేత్రస్థాయిలో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.
ఏం జరిగిందంటే?
పుణెకు చెందిన 20 ఏళ్ల సియా గోయల్కు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కేతన్ అగర్వాల్తో వివాహం నిశ్చయమైంది. అయితే, సియాకు ఈ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు. పెళ్లి వద్దని చెబితే కుటుంబ పరువు పోతుందన్న భయంతో, తన ప్రియుడు 22 ఏళ్ల చేతన్ చౌదరితో కలిసి కేతన్ను అంతమొందించేందుకు పక్కా స్కెచ్ వేసింది. ఇందులో భాగంగా జూన్ 18న లోహగఢ్ కోట వద్దకు కేతన్ను తీసుకెళ్లారు. అవకాశం చూసుకుని అతన్ని కోట పైనుంచి కిందికి తోసేసి దారుణంగా హత్య చేశారు.
ఈ కేసుకు సంబంధించి సియా గోయల్, చేతన్ చౌదరిలను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు విచారణను వేగవంతం చేశారు. హత్య జరిగిన రోజు ఏం జరిగిందో తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు సియా గోయల్ను లోహగఢ్ కోట వద్దకు తీసుకెళ్లారు. కేతన్ను ఏ ప్రదేశం నుంచి కిందకు తోసేశారు? హత్యకు ముందు, తర్వాత నిందితుల కదలికలు ఎలా ఉన్నాయి? అనే విషయాలను పోలీసులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. నిందితురాలు చెప్పిన విషయాలను, వాస్తవ పరిస్థితులతో క్షేత్రస్థాయిలో సరిపోల్చి చూసుకున్నారు. మరో నిందితుడైన చేతన్ చౌదరిని కూడా విడిగా ఘటనా స్థలానికి తీసుకెళ్లి విచారించనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
డమ్మీతో సీన్ రీక్రియేషన్
ఈ హత్యకు సంబంధించిన ప్లానింగ్, నిందితుల డిజిటల్ ఫుట్ప్రింట్స్, ఇతర సాంకేతిక అంశాలపై కూడా పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా లోహగఢ్ కోటలోకి పర్యాటకుల అనుమతిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి, ఈ రీక్రియేషన్ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని పోలీసులు వీడియో రికార్డింగ్ చేశారు. అలాగే ఈ సీన్ రీక్రియేషన్ కోసం ఒక డమ్మీని కూడా ఉపయోగించారు. నిందితులు ఏ దారిలో కోట పైకి వెళ్లారు? హత్య చేసే సమయంలో వారు ఎక్కడెక్కడ నిలబడ్డారు? కేతన్ను కిందకు తోసేయడానికి ముందు సియా గోయల్ తన ప్రియుడికి ఎలాంటి సిగ్నల్ ఇచ్చింది? అనే విషయాలను పోలీసులు స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే చేతన్ చౌదరి అసలు టికెట్ తీసుకోకుండానే కోటలోకి ప్రవేశించి ఈ జంటను ఎలా ఫాలో అయ్యాడన్న కోణంలో కూడా అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Visuals from Lohagad Fort, where Police brought accused Siya Goyal for crime scene recreation. pic.twitter.com/cQmMRmQBwy— ANI (@ANI) June 28, 2026
ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా లోనావాలా రూరల్ పోలీసులు శనివారం సియా గోయల్ తల్లిదండ్రులు ప్రవీణ్, పూజ గోయల్తో పాటు ఆమె సోదరుడు సాహిల్ను విచారించారు. ఉదయం 11 గంటలకు పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చిన వారిని దాదాపు 12 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా విచారించి స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేశారు. పెళ్లి రద్దు చేసుకుంటే కుటుంబ పరువు పోతుందన్న భయంతోనే కేతన్ను హత్య చేసినట్లు సియా పోలీసులకు తెలపడంతో, హత్య కుట్రలో ఇంకెవరి పాత్ర అయినా ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కొవ్వొత్తులతో భారీ ర్యాలీ
మరోవైపు కేతన్ అగర్వాల్ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గహుంజే ప్రాంతవాసులు కొవ్వొత్తులతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కేతన్ తండ్రి విశాల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ తీవ్ర ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. తన కొడుకుకు న్యాయం జరిగే వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తామన్నారు. ఘటన జరిగిన రోజు కోట వద్ద చాలా మంది పర్యాటకులు ఉన్నారని, వారు తమకు మెసేజ్లు చేస్తున్నారని, కానీ, పోలీసుల ముందుకు రావడం లేదన్నారు. దయచేసి ప్రత్యక్ష సాక్షులందరూ ముందుకు వచ్చి విచారణకు సహకరించాలని కోరుతున్నట్లు తెలిపారు.
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