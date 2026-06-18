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శివసేన UBTలో అలజడి- పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశానికి ఆరుగురు ఎంపీలు డుమ్మా

శిందేవర్గంలో విలీనం చేయాలని లేఖ ఇచ్చిన రెబెల్ ఎంపీలు- 9 మంది ఎంపీల్లో ముగ్గురు మాత్రమే సమావేశానికి హాజరు

Shiv Sena UBT Crisis
Shiv Sena UBT Crisis (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 18, 2026 at 1:35 PM IST

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Shiv Sena UBT Crisis : కొన్ని రోజులుగా ప్రచారం జరుగుతున్నట్లుగా శివసేన ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే వర్గానికి చెందిన ఆరుగురు ఎంపీలు తిరుగుబాటు చేశారు. గురువారం దిల్లీలో జరిగిన శివసేన UBT పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశానికి 9మంది ఎంపీల్లో అరవింద్‌ సావంత్‌, అనిల్‌ దేశాయ్‌, రాజాభావూ వాజేలతో పాటు పార్టీకి చెందిన ఏకైక రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ మాత్రమే హాజరయ్యారు. విప్‌ జారీ చేసినప్పటికీ ఆరుగురు రెబెల్‌ ఎంపీలు నగేష్ ఆష్టికర్, సంజయ్ దేశ్‌ముఖ్, సంజయ్ జాదవ్, సంజయ్ దినపాటిల్, ఓంప్రకాష్ రాజేనింబాల్కర్, భావూసాహెబ్ వాక్‌చౌరేలు సమావేశానికి దూరంగా ఉన్నారు. వారు తమను ఏక్‌నాథ్‌ శిందే సారథ్యంలోని శివసేనలో విలీనం చేయాలని కోరుతూ లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లాకు ఓ లేఖ సమర్పించినట్లు సంబంధితవర్గాలు తెలిపాయి. లోక్‌సభలో తమకు వేరుగా సీట్లు కేటాయించాలని వారు లోక్‌సభ స్పీకర్‌ కార్యాలయానికి లేఖ పంపినట్లు తెలిసింది. సంతకాల పరిశీలన జరుగుతున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. విలీన ప్రక్రియ పూర్తి కావటానికి కొన్నిరోజుల సమయం పడుతుందని సంబంధితవర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ధ్రువీకరణ కోసం కొందరు ఎంపీలు స్వయంగా హాజరు కావాల్సి ఉంటుందని స్పీకర్ కార్యాలయం భావిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో అది జరుగుతుందని భావిస్తున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

ఎంపీల సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసే దిశగా చర్యలు
మరోవైపు ఆరుగురు ఎంపీల గౌర్హాజరుపై UBT సేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమావేశానికి హాజరుకాని ఎంపీల సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. వారికి 'షో-కాజ్' నోటీసు జారీ చేయనున్నామని తెలిపారు. పార్లమెంటరీ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆయన, తిరుగుబాటు ఎంపీలను ద్రోహులుగా అభివర్ణించారు. పార్టీ విప్​ను ఉల్లంఘించినందున త్వరలోనే చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

"మా పార్లమెంటరీ పార్టీ కార్యాలయంలో లోక్‌సభ నేత అరవింద్ సావంత్, చీఫ్ విప్ అనిల్ దేశాయ్ గురువారం ఉదయం 11 గంటలకు ఎంపీల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ముగ్గురు లోక్‌సభ ఎంపీలు అరవింద్ సావంత్, రాజాభావు వాజే, అనిల్ దేశాయ్ పాల్గొన్నారు. సమావేశానికి హాజరుకాని సభ్యుల చర్యను పార్టీ విప్ ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తున్నాము. వారు పార్టీ ఆదేశాలను పాటించలేదు, అందుకే వారిపై చర్యలు తీసుకునే ప్రక్రియ మొదలైంది. వారికి షో-కాజ్ నోటీసు జారీ చేసి వివరణ కోరతాము. అలాగే వారి సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తాము. వారు బుధవారం స్పీకర్‌ను కలిసి విలీనం గురించి చర్చించారు." అని ఎంపీ సంజయ్​ రౌత్ అన్నారు.

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SHIV SENA UBT CRISIS
SHIV SENA UBT CRISIS

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