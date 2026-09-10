ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న వ్యాను- ట్రక్కు- ఆరుగురి మృతి
నాందేడ్లో రోడ్డు ప్రమాదం - ఆరుగురు మృతి, మరో ఎనిమిది మందికి తీవ్ర గాయాలు- క్షతగాత్రుల్లో కొందరి పరిస్థితి విషమం
Published : September 10, 2026 at 11:00 PM IST
Nanded Road Accident : మహారాష్ట్రలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. నాందేడ్ జిల్లాలో ఓ ప్యాసింజర్ వ్యాను- ట్రక్కు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న ఘటనలో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఎనిమిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నాందేడ్- భోకర్ రహదారిపై సీతాఖండి సమీపంలో గురువారం సాయంత్రం 7 గంటలకు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో గాయపడిని వాళ్లను చికిత్స కోసం స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఇదీ జరిగింది
ప్రయాణికులతో ప్యాసింజర్ వ్యాన్ (టాటా మ్యాజిక్) నాందేడ్ నుంచి భోకర్ వెళ్తుంది. మార్గమధ్యలో సీతాఖండి ఘాట్ వద్ద ఎదురుగా వస్తున్న ట్రక్కు, ఈ వ్యాన్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ట్రక్కు వేగంగా వచ్చి ఢీ కొట్టడంతో వ్యాన్ పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయ్యింది. స్థానికులు వెంటనే ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని, వ్యానులో చిక్కుకున్న క్షతగాత్రులను బయటకు తీసి అత్యవసర చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.