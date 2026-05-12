విషాదం : దేవాలయ గోడ కూలి ఆరుగురు దుర్మరణం
Published : May 12, 2026 at 10:06 PM IST
Temple Wall Collapsed : మహారాష్ట్రలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. సాంగ్లీ జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారంగా దేవాలయం గోడ కూలిపోయి ఆరుగురు భక్తులు దర్మరణం చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో 14 మంది గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఇదీ జరిగింది!
సాంగ్లీ జిల్లా జాత్ తాలూకాలో ఉన్న మోతేవాడి గ్రామంలోని మార్గుదేవి ఆలయంలో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. సాధారణంగా ప్రతీ మంగళవారం ఈ ఆలయాన్ని పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు సందర్శిస్తుంటారు. అయితే ఇవాళ సాయంత్రం సమయంలో ఆ ప్రాంతంలో అకస్మాత్తుగా ఈదురు గాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో భక్తులు వెంటనే అక్కడే ఆలయ గోడ పక్కనున్న రేకుల షెడ్డు కిందకు వెళ్లారు. అయితే వర్షం ధాటికి ఆ గోడ ఒక్కసారిగా కూలడంతో రేకుల షెడ్డు కుప్పకూలింది. దీంతో భక్తులు రేకుల కింద చిక్కుకుపోయారు. ఇందులో ఆరుగురు మృతి చెందారు. మృతులలో ముగ్గురు స్థానికులు కాగా, మిగిలిన ముగ్గురు బీజాపూర్ తాలూకాకు చెందినవారు.
కాగా, ఈ ప్రమాదంలో పదికి పైగా గాయపడ్డారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న సాంగ్లీ జిల్లా పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. చికిత్స నిమిత్తం క్షతగాత్రులను హాస్పిటల్కు తరలించినట్లు సాంగ్లీ జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ తుషార్ దోషి తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో దాదాపు 350మంది భక్తులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.