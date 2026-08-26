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సరస్సులో ఆరు మృతదేహాలు- ఇద్దరు పిల్లలు, నలుగురు మహిళలు మృతి

విజయపుర శివార్లలోని చారిత్రక భూతనాళ సరస్సులో ఘటన- సరస్సు అంచున తేలుతూ కనిపించిన ఆరు మృతదేహాలు

Six Dead Found In Lake
భూతనాళ సరస్సు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 12:03 PM IST

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Six Dead Found In Lake : కర్ణాటకలోని విజయపుర శివార్లలోని భూతనాళ సరస్సులో బుధవారం ఆరు మృతదేహాలు అనుమానాస్పద రీతిలో లభ్యమయ్యాయి. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. సరస్సు అంచున నీటిపై మృతదేహాలు తేలుతూ కనిపించడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది తక్షణమే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. రెస్క్యూ టీమ్‌ నీటిలో నుంచి మృతదేహాలను బయటకు వెలికితీశారు.

మృతుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు, నలుగురు మహిళలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే, మృతుల ఎవరనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. వారి ఆచూకీ, చిరునామాలు లభించకపోవడంతో మృతదేహాల గుర్తింపు కోసం పోలీసులు అవసరమైన విచారణ చేపట్టారు. విజయపుర సిటీ డీవైఎస్‌పీ నాగరాజ్, ఆదర్శ్‌ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్సై సీతారాం లమాణి తమ సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి, పరిస్థితిని సమీక్షించారు.

సరస్సును చూస్తున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు జారి నీటిలో పడిపోయి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే ఆరుగురు ఒకేసారి సరస్సులో ఎలా పడ్డారు? ప్రమాదం ఎలా జరిగింది? అనే విషయాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఘటనకు గల కచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదని పోలీసులు తెలిపారు.

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SIX PEOPLE DEAD IN KARNATAKA LAKE
SIX DEAD FOUND IN LAKE

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