పోలీస్ ఎన్కౌంటర్: ఇద్దరు క్రిమినల్స్కు గాయాలు- వారిలో హైదరాబాద్ 'జ్యువెలరీ దోపిడీ' నిందితుడు!
బిహార్లో క్రైమ్ను అరికడుతున్న పోలీసులు- నిందితులపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు 'ఆపరేషన్ లంగ్డా'- ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇద్దరిపై కాల్పులు- వారిని ఆస్పత్రిలో చేర్పించిన పోలీసులు- నిందితుల్లో ఒకరికి హైదరాబాద్లోని ఖజానా జ్యువెల్లరీ దోపిడీతో లింక్
Published : March 25, 2026 at 7:08 PM IST
Bihar Siwan Encounter : బిహార్లో పోలీసులు, ఇద్దరు నేరస్థుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో పోలీసులు జరిపిన ఫైరింగ్లో ఇద్దరు నేరస్థులు గాయపడ్డారు. సివాన్ జిల్లాలోని బసంత్పుర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న లాహేజీ గ్రామంలో మంగళవారం రాత్రి జరిగిందీ ఘటన. కాల్పుల్లో గాయపడిన ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు తొలుత సివాన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ ప్రాథమిక చికిత్స అందించిన అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని పట్నాకు తరలించారు. కాగా, ఇద్దరు నేరస్థుల్లో ఒకరికి హైదరాబాద్లోని ఖజానా జ్యువెల్లరీలో జరిగిన దోపీడీ కేసుతో సంబంధం ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
బధారియా సదర్పుర్కు చెందిన రోహిత్ శర్మ, తర్వారాకు చెందిన రోహిత్ అలియాస్ రిషును నిందితులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. రోహిత్ శర్మకు సివాన్ జిల్లా వ్యాప్తంగా జరిగిన పలు ఆభరణాల దోపిడీ ఘటనల్లో ప్రమేయం ఉంది. కొన్నాళ్ల క్రితం హైదరాబాద్లోని ఖజానా జ్యువెల్లరీలో జరిగిన దోపిడీ కేసులో కూడా రోహిత్ హస్తం ఉంది. అంతే కాకుండా బసంత్పుర్ ప్రాంతంలో ఇటీవల జరిగిన ఒక దోపిడీకి సంబంధించి రోహిత్పై అనుమానాలు ఉన్నాయి. దీంతో అతడ్ని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
పక్కా సమాచారంతో పోలీసుల ఆపరేషన్
లాహేజీ గ్రామంలో ఆయుధాలతో ఇద్దరు నేరస్థులు తిరుగుతున్నారని బసంత్పుర్ పోలీసులకు విశ్వసనీయ సమాచారం అందింది. ఈ సమాచారం ఆధారంగా పోలీసు బృందం ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టింది. అయితే పోలీసులు లాహేజీ గ్రామానికి చేరగానే నేరస్థులు దాడులకు దిగారు. పోలీసులపై కాల్పులు జరిపారు. దీంతో పోలీసులు తమ ఆత్మరక్షణ కోసం నిందితుల కాళ్లపై కాల్పులు జరిపారు. దీంతో ఇద్దరు నిందితులు గాయపడ్డారు. వెంటనే వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని సివాన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం పట్నాకు తరలించారు. కాగా, 'ఆపరేషన్ లంగ్డా' పేరిట చేసిన ఈ ఆపరేషన్కు బసంత్పుర్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ (ఎస్హెచ్ఓ) రాజ్ కుమార్ నాయకత్వం వహించారు. ఆ ఆపరేషన్లో ఎస్ఐలు జితేంద్ర కుమార్, సంజీవ్ కుమార్, ఇతర పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
> बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छापामारी के दौरान पुलिस पर फायरिंग, आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई, 02 अभियुक्त गिरफ्तार।— SIWAN POLICE (@sp_siwan) March 25, 2026
> पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा किया गया घटनास्थल का निरीक्षण।#SiwanPolice #HainTaiyaarHum #Biharpolice #biharhomedept #siwannews @bihar_police @BiharHomeDept pic.twitter.com/Ga33ksCpiu
'పోలీసులపై కాల్పులు జరిపిన క్రిమినల్స్'
"మేము ఆ ఇద్దరు నేరస్థుల కోసం చాలా కాలంగా గాలిస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో ఆయుధాలతో సన్నద్ధులైన ఆ ఇద్దరు నిందితులు లాహేజీ గ్రామంలో ఉన్నారని మాకు సమాచారం అందింది. పోలీసు బృందం అక్కడికి చేరుకోగానే నేరస్థులు పోలీసులపై కాల్పులు జరిపారు. ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసుల ఎదురు కాల్పులు జరపగా నిందితులు రోహిత్ శర్మ, రిషు గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం వారు పట్నాలో చికిత్స పొందుతున్నారు" అని సివాన్ ఎస్పీ పూరణ్ కుమార్ ఝా తెలిపారు.
ఖజానా జ్యువెల్లరీ దోపిడీ కేసులో నిందితుడి ప్రమేయం
హైదరాబాద్లోని ఖజానా జ్యువెల్లరీ, బసంత్పుర్లో జరిగిన నగల దోపిడీ ఘటనలతో సహా పలు కేసులకు సంబంధించి ఈ ఇద్దరు నేరస్థుల కోసం పోలీసులు చాలా కాలం గాలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా బిహార్ పోలీసులు జరిపిన ఆపరేషన్లో ఇద్దరు నిందితులు చిక్కారు. దీంతో నేరస్థులపై వేర్వేరు పోలీస్ స్టేషన్లలో ఇంకా ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయనే విషయంపై కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
క్రిమినల్స్పై ఉక్కుపాదం
హత్యలు, దోపిడీలు, నేరాలకు పాల్పడే వారిపై బిహార్ పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. 'ఆపరేషన్ లంగ్డా' పేరుతో ఒక ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో నేరస్థులను పట్టుకునేందుకు వెళ్లేటప్పుడు పోలీసులపై వారు కాల్పులకు దిగుతున్నారు. దీంతో పోలీసులు తమ ఆత్మరక్షణ కోసం నిందితుల కాళ్లపై కాల్పులు జరిపి వారిని కట్టడి చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత నేరస్థులను ఆస్పత్రికి తరలించి, వైద్యం చేయించి కోర్టులో హాజరుపరుస్తున్నారు.