కళాకారుడి అద్భుత సృష్టి- వెదురుతో బుక్స్ తయారీ- వ్యవసాయ పరికరాలు, ఫర్నీచర్ కూడా!
వెదురుతో పుస్తకాలు తయారీ చేసిన మోహన్ సైకియా- యువతకు వెదురు ఉత్పత్తుల తయారీలో ట్రైనింగ్
Published : October 4, 2026 at 11:02 AM IST
Books Making In Bamboo In Assam : ఎక్కడైనా కలపతో పేపర్లను తయారుచేస్తారు. ఆ పేపర్లన్నింటినీ కలిపి ఓ బుక్ను తయారుచేస్తారు. అయితే అసోంలోని శివసాగర్ జిల్లాకు చెందిన మోహన్ సైకియా సాధారణ కాగితానికి బదులుగా వెదురు పొరలతో (బాంబూ షీట్స్) అద్భుతమైన పుస్తకాలను తయారు చేసి దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. గత కొన్నేళ్లుగా వెదురుతో సోఫాలు, కుర్చీలు, బల్లలు, వ్యవసాయ పరికరాలు, సాంస్కృతిక వస్తువులను తయారుచేస్తున్నారు. వెదురు జాకెట్లు, టోపీలు, బ్రీఫ్ కేసులు, బ్యాగులు, పెన్నులు వంటి అనేక ప్రొడక్ట్స్ను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మోహన్ సైకియాపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి
మోహన్ సైకియా ప్రముఖ వెదురు కళాకారుడు. ఆయన ప్రత్యేకమైన వెదురు బెరడుతో చేసిన పుస్తకాలలో బోర్గీత్, గుణమాల, అహోమ్ సాహిత్యాన్ని లిఖించారు. అసోంలో వెదురు ఉత్పత్తులకు ఒక మార్కెట్ను సృష్టించారు మోహన్ సైకియా. అలాగే యువతకు వెదురు ఉత్పత్తుల తయారీలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. తద్వారా వెదురు పరిశ్రమకు పునరుజ్జీవం పోసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే వెదురుతో ఫర్నిచర్ తయారు చేసే విధానాన్ని చూసిన మోహన్ సైకియా ఈ కళను నేర్చుకున్నారు.
ఏదైనా భిన్నంగా చేయాలనే ఆలోచనతో
సమాజంలో సాధారణంగా లభించే సంప్రదాయ వెదురు ఉత్పత్తులకు భిన్నంగా ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని మోహన్ సైకియా నిర్ణయించుకున్నారు. వెదురుతో తొలుత ఫర్నీచర్ను తయారు చేశారు. దీంతో ఆయన స్థానికంగా తక్కువ కాలంలోనే పాపులర్ అయ్యారు. శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వెదురు ఉత్పత్తులను తయారు చేయడంలో గుర్తింపు పొందిన తర్వాత, మోహన్ తన ఇంటి వద్దే వెదురు ఉత్పత్తుల పరిశ్రమను ప్రారంభించారు. యువతను వెదురు పరిశ్రమ వైపు ఆకర్షించడానికి అక్కడే ఉచిత శిక్షణను ఇచ్చారు. మోహన్ వద్ద ట్రైనింగ్ తీసుకున్న యువకులు ఇప్పుడు అసోంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సొంతంగా వెదురు ఉత్పత్తుల తయారీ పరిశ్రమలను స్థాపించి స్వయం సమృద్ధి సాధించారు.
ప్రస్తుతం వెదురు పరిశ్రమకు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని మోహన్ సైకియా పేర్కొన్నారు. యువత కాలానికి అనుగుణంగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. 2026లో మనం 1960ల నాటి పద్ధతులతో పని చేయలేమన్నారు. తనకు వెదురు పరిశ్రమతో చిన్నతనం నుంచే అనుబంధం ఉందని వివరించారు. గత 20 ఏళ్లుగా తన సొంత ఆలోచనలతో వెదురుతో రంగ్ఘర్, కరెంగ్ఘర్ నమూనాలు, సోఫాలు, దివాన్లు వంటి వాటిని తయారు చేస్తున్నానని వివరించారు. పూల కుండీలు, ట్రేలు, డైనింగ్ టేబుల్స్ వంటివాటిని రూపొందిస్తున్నానని చెప్పారు.
"వెదురుతో బుట్టలు, జల్లెడలు, ఎండబెట్టే సాధనాలు, సంప్రదాయ టోపీలు వంటి వాటికి బదులుగా నేను పెన్నులు, పూల కుండీలు, ట్రేలు, డైనింగ్ కుర్చీలతో సహా 100కు పైగా వస్తువులను వినూత్న పద్ధతిలో తయారు చేస్తున్నాను. యువతను వెదురు పరిశ్రమ వైపు ఆకర్షించడానికి ఇంటి వద్దే ఉచిత శిక్షణను ఇస్తున్నాను. నా వద్ద ట్రైనింగ్ తీసుకున్న యువకులు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సొంతంగా వెదురు ఉత్పత్తుల తయారీ పరిశ్రమలను స్థాపించి ఆర్థికంగా లాభపడుతున్నాను. కొత్త వెదురు ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి ఆధునిక పద్ధతులను అవలంభించిన తర్వాత దేశంలోని వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు, సంస్థలు ఈ రంగంపై దృష్టి సారించాయి. ప్రభుత్వం, వివిధ సంస్థలు వెదురు ఉత్పత్తుల తయారీపై శిక్షణా శిబిరాలను నిర్వహించాయి."
- మోహన్ సైకియా
వెదురు పరిశ్రమకు మంచి మార్కెట్ ఉంది : మోహన్
అసోంలో వెదురు పరిశ్రమకు మంచి మార్కెట్ ఉందన్నారు మోహన్ సైకియా. ఈ మార్కెట్ గణనీయంగా వృద్ధి చెందుతోందని చెప్పారు. రానున్న రోజుల్లో వెదురు పరిశ్రమ మంచి మార్కెట్ వాటాను దక్కించుకోగలదని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. "వెదురుతో పుస్తకాన్ని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను పని మొదలుపెట్టాను. కానీ మొదట్లో విఫలమయ్యాను. ఎన్నో ఏళ్ల ప్రయత్నం తర్వాత సక్సెస్ అయ్యాను. ఇప్పుడు దాదాపు 200 వెదురు పుస్తకాలను తయారు చేశారు. విదేశాల్లో కూడా వెదురుతో చేసిన పుస్తకాల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవారు చాలా మంది ఉన్నారు" అని మోహన్ సైకియా పేర్కొన్నారు.
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