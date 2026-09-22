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రామమందిరంలో 105 సార్లు విరాళాల చోరీ- నగదు లెక్కింపు గదిలోనే అక్రమాలు: సుప్రీంకోర్టుకు SIT నివేదిక

రామమందిర విరాళాల అక్రమాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం- నగదు లెక్కింపు గది నుంచి అనధికారికంగా డబ్బు తరలింపు లేదా దాచిన ఘటనలు 105- ఈ వ్యవహారంలో ఎనిమిది మంది నిందితులు గుర్తింపు

SC On Ram Mandir Donations
అయోధ్య రామమందిరం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 5:24 PM IST

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SC On Ram Mandir Donations : అయోధ్య రామమందిరానికి వచ్చిన విరాళాల నిర్వహణలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) కీలక విషయాలను గుర్తించింది. ఆలయంలోని నగదు లెక్కింపు గది నుంచి డబ్బును అనధికారికంగా తరలించడం లేదా దాచిపెట్టినట్లు 105 ఘటనలు గుర్తించినట్లు సిట్​ తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఈ నివేదికను ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జోయ్​మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వీ మోహనతో కూడిన ధర్మాసనం పరిశీలించింది. నగదు వ్యవహారంలో అక్రమాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతుండగా, విలువైన వెండి వస్తువులు, ఇతర విరాళాల విషయంలో మాత్రం తనిఖీల్లో ఎలాంటి తేడాలు గుర్తించలేదని నివేదిక వెల్లడించింది.

ఆలయంలోని యాత్రికుల సౌకర్య కేంద్రం (పీఎఫ్​సీ)లో ఉన్న నగదు లెక్కింపు గది, ఇతర డిజిటల్ ఆధారాలను సిట్​ పరిశీలించింది. సీసీటీవీ ఫుటేజీ, ఇతర డేటా విశ్లేషణలో నగదు లెక్కింపు గది నుంచి అనధికారికంగా డబ్బు తీసుకెళ్లడం లేదా దాచిపెట్టడం జరిగినట్లు భావిస్తున్న 105 సందర్భాలు బయటపడినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఈ ఘటనల్లో నగదు లెక్కింపు ప్రక్రియలో పాల్గొన్న మరికొందరి సహకారం ఉన్నట్లు కూడా వెల్లడైనట్లు సిట్ తెలిపింది. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మంది నిందితులను గుర్తించినట్లు స్పష్టం చేసింది. నిందితుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అయిన వివరాలు, వాటిలో వివరణ లేని మొత్తాలు, అనుమానితంగా అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బును పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లు భావిస్తున్న స్థిర, చరాస్తుల వివరాలను కూడా సిట్ సేకరించింది.

ఒక్కొక్క నిందితుడి పాత్రపై దర్యాప్తు
నగదు అక్రమంగా మళ్లించినట్లు అనుమానిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తికి సంబంధించిన అంశాలను సిట్ విడిగా పరిశీలించింది. వారి ద్వారా ఎంత మొత్తం దుర్వినియోగానికి గురై ఉండొచ్చన్న అంచనాలను కూడా నివేదికలో పొందుపరిచినట్లు సుప్రీంకోర్టు తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. నగదు లెక్కింపు, నిర్వహణ జరుగుతున్న సమయంలోనే లెక్కింపు గదిలో అక్రమాలు జరిగినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయని తెలిపింది. అక్రమ నగదు తరలింపు ఘటనల గుర్తింపుతో పాటు, సంబంధిత వ్యక్తులను గుర్తించడం, వారిని విచారించడం, అనుమానిత అక్రమ సొమ్ము ఎక్కడికి వెళ్లిందో గుర్తించడం వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని సిట్​ వెల్లడించింది.

ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆస్తులపైనా నిఘా
దర్యాప్తులో భాగంగా నిందితుల ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆస్తుల వివరాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. బ్యాంకు రికార్డులు, విరాళాలకు సంబంధించిన వివరాలు, ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారాలు, ఆర్థిక పత్రాలను పరస్పరం సరిపోల్చి చూస్తున్నట్లు సిట్ తెలిపింది. ఇప్పటివరకు 173 మంది సాక్షుల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసినట్లు నివేదికలో వెల్లడించింది. వీరిలో రామమందిర ట్రస్ట్‌కు చెందిన అధికారులు, అకౌంటింగ్ సిబ్బంది, బ్యాంకు అధికారులు, భద్రతా సిబ్బంది, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు ఉన్నారు.

803 విలువైన వస్తువుల్లో వ్యత్యాసాలు లేవు
మరోవైపు, రామమందిరానికి అందిన విలువైన వస్తువుల విషయంలో సిట్ తనిఖీలు నిర్వహించింది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాకర్‌లో భద్రపరిచిన 803 విలువైన వస్తువులను భౌతికంగా పరిశీలించినట్లు నివేదిక తెలిపింది. ఈ వస్తువులకు సంబంధించి టీసీఎస్ సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా రూపొందించిన రసీదులను కూడా పరిశీలించారు. వాటికి సంబంధించిన రికార్డులు ట్రస్ట్ వద్ద ఉన్నట్లు గుర్తించారు. లాకర్‌లోని వస్తువులను ప్రత్యక్షంగా తనిఖీ చేసిన అనంతరం, వాటిలో ఎలాంటి వ్యత్యాసాలు కనిపించలేదని సిట్ స్పష్టం చేసింది. రసీదులు జారీ చేయని మరో 86 విలువైన వస్తువులను కూడా విడిగా గుర్తించి భౌతికంగా తనిఖీ చేసినట్లు నివేదిక పేర్కొంది.

944 కిలోల వెండిపైనా పరిశీలన
రామమందిర ట్రస్ట్ వద్ద ఉన్న వెండి నిల్వలకు సంబంధించిన రికార్డులను కూడా సిట్ పరిశీలించింది. సుమారు 944.411 కిలోల వెండిని కరిగించేందుకు ట్రస్ట్, సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ అండ్ మింటింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్‌కు పంపినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో సుమారు 200 కిలోల వెండి ఇటుకలు, మరో 38.288 కిలోల వెండి ఇటుకలు, వెండి హారం, చరణ్ పాదుక, రామచరితమానస్‌కు సంబంధించిన విరాళం వంటి అంశాలను కూడా సిట్ పరిశీలించింది. వీటి నిర్వహణలో ఎలాంటి వ్యత్యాసాలను గుర్తించలేదని దర్యాప్తు బృందం తెలిపింది.

ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీస్ ఐజీ కిరణ్ ఎస్ నేతృత్వంలో సిట్ ఈ దర్యాప్తును కొనసాగిస్తోంది. మీడియా, సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ఆరోపణలను కూడా బృందం పరిశీలించినట్లు నివేదిక వెల్లడించింది. సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో జరిగిన విచారణ సందర్భంగా కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, సెప్టెంబర్ 25లోపు సిట్ తొలి ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేస్తుందని ధర్మాసనానికి తెలిపారు.

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