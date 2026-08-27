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తమ్ముడికి అక్క కిడ్నీ దానం- రాఖీ పండుగకు ముందే 'జీవిత కానుక'

రెండేళ్లుగా దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతున్న జితేంద్ర- తమ్ముడి బాధ చూడలేక కిడ్నీ దానం చేసిన 45 ఏళ్ల బీనా కుమారి- రక్షాబంధన్‌కు ముందే తమ్ముడికి కొత్త జీవితం అందించిన అక్క

Sister Kidney Donate Brother
తమ్ముడికి రాఖీ కడుతున్న బీనా కుమారి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 9:11 PM IST

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Sister Kidney Donate Brother : రక్షాబంధన్ అంటే అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక. సాధారణంగా ఈ పండుగ రోజున అక్కాచెల్లెళ్లు రాఖీ కట్టి తమ సోదురల నుంచి రక్షణను కోరుకుంటారు. కానీ ఓ అక్క మాత్రం రాఖీ పండుగకు ముందే తన తమ్ముడికి ఊహించని బహుమతి ఇచ్చింది. ఏకంగా తన కిడ్నీని దానం చేసి అతడికి పునర్జన్మను అందించింది. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని నోయిడాకు చెందిన 45 ఏళ్ల బీనా కుమారి గంగ్వార్‌, తన తమ్ముడు జితేంద్ర సింగ్‌ గంగ్వార్‌ (40) కోసం ఈ సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకుని జీవితాన్నే బహుమతిగా ఇచ్చింది.

జితేంద్ర గత రెండేళ్లుగా దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వాది (సీకేడీ)తో బాధపడుతున్నాడు. వ్యాధి తీవ్రత మరింత పెరగడం, కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోవడంతో డయాలసిస్​పై ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. వారానికి ఏకంగా మూడుసార్లు డయాలసిస్ చేయుంచుకునేవాడు. క్రమంగా అతడి ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆందోళన పెరిగింది.

తమ్ముడి బాధ చూడలేక
డయాలసిస్‌ కారణంగా జితేంద్ర పడుతున్న ఇబ్బందులను బీనా కుమారి దగ్గరుండి చూసింది. తమ్ముడు మళ్లీ సాధారణ జీవితం గడపాలంటే కిడ్నీ మార్పిడి అవసరమని వైద్యులు సూచించారు. దీంతో తాను కిడ్నీ దానం చేయడానికి సిద్ధమని బీనా ముందుకొచ్చింది. కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో పాటు వైద్యపరమైన పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం ఆమె కిడ్నీ దానానికి అర్హురాలిగా నిర్ధారించారు. ఇక జితేంద్ర ఆరోగ్య పరిస్థితిని వైద్యులు పూర్తిగా అంచనా వేశారు. ద్రవాల నిర్వహణతో పాటు అతడి శారీరక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచే చికిత్స అందించారు. ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌ చేయడానికి అవసరమైన స్థిరమైన ఆరోగ్య పరిస్థితికి చేరుకున్న తర్వాత శస్త్రచికిత్సకు సిద్ధం చేశారు.

Sister Kidney Donate Brother
తమ్ముడితో బీనా కుమారి (ETV Bharat)

విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స
బీనా, జితేంద్ర మధ్య ఏబీఓ (compatible kidney transplant ) నిర్వహించారు. అంటే దాత, గ్రహీత రక్త వర్గాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్​ చేశారు. ఇవి అనుకూలంగా ఉంటే అవయవ తిరస్కరణకు సంబంధించిన ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు. షార్దాకేర్‌-హెల్త్‌సిటీలో కిడ్నీ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌, యూరాలజీ విభాగం డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ అనిల్‌ శర్మ ఆధ్వర్యంలో ఈ శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తైంది. బీనా తన కుడి కిడ్నీని తమ్ముడికి దానం చేసింది. ఆపరేషన్‌ అనంతరం దాత, గ్రహీత ఇద్దరూ బాగానే కోలుకుంటున్నారని వైద్యులు తెలిపారు.

'నా సోదరి నాకు కొత్త జీవితం ఇచ్చింది'
కిడ్నీ దానం చేసిన తన అక్కపై జితేంద్ర భావోద్వేగంతో కృతజ్ఞతలు వ్యక్తం చేశాడు. చిన్నప్పటి నుంచి తన జీవితంలో బీనా బలమైన అండగా నిలిచిందని చెప్పాడు. రక్షాబంధన్‌కు ముందు ఆమె తనకు జీవితంలోనే అత్యంత విలువైన బహుమతి ఇచ్చిందని పేర్కొన్నాడు. 'నా సోదరి నా జీవితమంతా నాకు అండగా నిలిచింది. ఇప్పుడు తన కిడ్నీని దానం చేసి నాకు కొత్త జీవితాన్ని ఇస్తోంది. ఆమె నా ప్రాణాలను కాపాడిందని తెలుసుకున్నప్పుడు నా భావాలను మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నా' అని జితేంద్ర పేర్కొన్నాడు.

Sister Kidney Donate Brother
దిల్లీ ఆస్పత్రిలో శస్త్రచికిత్స (ETV Bharat)

'దానం కాదు- బాధ్యతగా భావించా'
తమ్ముడి కోసం కిడ్నీ ఇవ్వడాన్ని త్యాగంగా చూడలేదని బీనా కుమారి తెలిపింది. తన సోదరుడు డయాలసిస్‌తో బాధపడుతుండటం చూసి ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం సహజంగానే అనిపించిందని పేర్కొంది. 'నా తమ్ముడు డయాలసిస్‌తో పడుతున్న బాధను చూసినప్పుడు కిడ్నీ దానం చేయడం నాకు త్యాగంలా అనిపించలేదు. అది ఒక అక్కగా నా ప్రేమ, బాధ్యతకు సహజమైన ప్రతిస్పందన. ఈ రక్షాబంధన్‌ సందర్భంగా అతడికి ఆరోగ్యకరమైన, మెరుగైన జీవితాన్ని అందించే అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా' అని బీనా కుమారి చెప్పింది.

వైద్యుల అభినందనలు
ఈ కిడ్నీ మార్పిడి అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీకగా నిలిచిందని డాక్టర్‌ అనిల్‌ శర్మ అన్నారు. రక్షాబంధన్‌ సమీపిస్తున్న వేళ బీనా తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రేమ, రక్షణకు గొప్ప ఉదాహరణగా అభివర్ణించారు. వైద్యం చికిత్సకు మార్గం చూపినా, తమ్ముడి కోసం కిడ్నీ ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చిన బీనా ధైర్యం, అంకితభావమే అతడికి కొత్త జీవితాన్ని అందించాయని పేర్కొన్నారు. షార్దాకేర్‌-హెల్త్‌సిటీలో యూరాలజీ, కిడ్నీ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌ విభాగం డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ అహ్మద్‌ కమాల్‌ మాట్లాడుతూ, రెండేళ్లకు పైగా డయాలసిస్‌పై ఆధారపడిన జితేంద్రకు తన సోదరి ముందుకొచ్చి కిడ్నీ దానం చేయడం కీలకంగా మారిందన్నారు. శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తై దాత, గ్రహీత ఇద్దరూ కోలుకుంటున్నారని తెలిపారు. నెఫ్రాలజీ విభాగం డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ కునాల్‌ రాజ్‌ గాంధీ మాట్లాడుతూ, సరైన ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న రోగులకు కిడ్నీ మార్పిడి దీర్ఘకాలిక డయాలసిస్‌ నుంచి బయటపడేందుకు, జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చేందుకు సహాయపడుతుందని చెప్పారు. జితేంద్ర విషయంలో అతడి సోదరి కిడ్నీ దానం చేయడానికి ముందుకు రావడం వల్లే ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌ సాధ్యమైందని తెలిపారు.

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SISTER KIDNEY DONATE BROTHER

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