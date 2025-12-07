అన్న ఇంటికి హెలికాప్టర్లో చెల్లి- రెండు ఇళ్ల మధ్య దూరం 25 కి.మీలే- స్పెషల్ ఏంటంటే?
ఆశ్చర్యంలో గ్రామస్థులు- కట్టుదిట్టమైన పోలీస్ భద్రత
Published : December 7, 2025 at 12:15 PM IST
Sister Came To Brother House In Helicopter : సాధారణంగా మన ఇంటికి కొంత దూరంలో ఉండే మరో ప్రదేశానికి వెళ్లాలంటే బైక్, కారు, బస్సు లేదా రైలులో ప్రయాణం చేయడం మామూలు విషయమే. కానీ, హరియాణాలోని ఓ మహిళ మాత్రం ఇంటికి 25 కిమీ.ల దూరంలో ఉన్న సోదరుడిని తన కుమారుడి పెళ్లికి ఆహ్వానించేందుకు ఏకంగా ఒక హెలికాప్టర్లో వెళ్లి గ్రామస్థులు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
పెళ్లికి ఆహ్వానించేందుకు
హరియాణాలోని గురుగ్రామ్లోని ప్రజలకు హెలికాప్టర్ పట్ల ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. ఇక్కడి భౌరఖుర్ద్ గ్రామంలో పింకీ అనే మహిళ కుమారుడికి, ఝర్సా 360 అధ్యక్షుడు మహేంద్ర సింగ్ థక్రాన్ మనవరాలికి పెళ్లి నిశ్చయమైంది. ఆ వివాహం హిందూ ఆచారాల ప్రకారం 2025 డిసెంబర్ 11వ తేదీన జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా పింకీ దహియా తన కుటుంబంతో కలిసి పటౌడీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని భౌరా ఖుర్ద్ గ్రామానికి హెలికాప్టర్లో తన సోదరులను 'భాత్'కి ఆహ్వానించడానికి వెళ్లారు.
భాత్ అంటే
'భాత్' అంటే వివాహానికి ముందు ఒక సోదరి తన కుమారుడి పెళ్లి కోసం సోదరుడిని ఆహ్వానించడానికి అతడి ఇంటికి వెళ్లే సంప్రదాయం. ఆ తర్వాత సోదరుడు సోదరి ఇంటికి వెళ్లి వాళ్లకు 'భాత్' రూపంలో బహుమతి ఇస్తాడు. ఈ నేపథ్యంలో పింకీ తన సోదరుడి ఇంటికి హెలికాప్టర్లో వచ్చారు. అయితే పింకీ ఇంటికి, తన సోదరుడి ఇంటికి మధ్య దూరం కేవలం 25 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఉంది. అందుకు పింకీ, "నేను ఈ సందర్భాన్ని చిరస్మరణీయంగా మార్చాలనుకున్నాను, అందుకే ఇలా చేశా" అని చెప్పారు.
పూలమాలతో స్వాగతం
హెలికాప్టర్లో వచ్చిన సోదరికి, ఆమె భర్తకు మెడలో పూలమాలలు వెేసి, గాల్లో పూలు చల్లుతూ ప్రదీప్ పన్వర్ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలికారు. ఒక సోదరి తన సోదరుడిని 'భాత్' (వివాహ విందు)కి ఆహ్వానించడానికి హెలికాప్టర్లో ప్రయాణించడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో ఆ దృశ్యం చూసేందుకు గ్రామస్థులంతా పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడారు.
కట్టుదిట్టమైన భద్రత
పింకీ దహియా సోదరుడు, పంచాయతీ సమితి మాజీ వైస్ చైర్మన్ పటౌడి, ప్రదీప్ కుమార్, సంజీవ్ కుమార్, మంజీత్ కుమార్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆమెను స్వాగతించి, తన 'భాత్' ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించారు. ఈ శుభ సందర్భంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భద్రత చర్యలు చేపట్టారు. సంఘటన స్థలంలో అగ్నిమాపక దళం వాహనాన్ని కూడా సిద్ధం చేశారు.
గుర్రపు బండ్లు
గతంలో పెళ్లి కొడుకు గుర్రపు బండిపై స్వారీ చేసుకుంటూ రావడం అనేది ఆచారంగా ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్ మారింది. గుర్రపు బండి స్థానాన్ని హెలికాప్టర్ తీసుకుంది. అందరూ తమ స్థాయికి తగ్గటుగా వివాహం చేసుకోవాలని కోరుకుంటారు. అందుకే ఈనాటి వివాహాల్లో ఎన్నో నూతన పద్ధతులు వచ్చి చేరాయి. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ఈ హెలికాప్టర్ ట్రెండ్ కూడా వచ్చి చేరింది.
కొడుకుల సంకల్పం- తల్లి కోసం 58 ఎకరాల్లో రూ.4 కోట్లతో ఆలయ నిర్మాణం
కిలిమంజారో శిఖరంపై ఎంగేజ్మెంట్- త్రియుగీ నారాయణ గుడిలో పెళ్లి- ఆ పర్వతారోహకుల మ్యారేజ్ వెరీ స్పెషల్!