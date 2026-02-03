ETV Bharat / bharat

ఓట్ల తొలగింపుపై మమత ఆగ్రహం- ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లోనే SIR ఎందుకంటూ ఫైర్

రేపు సుప్రీంకోర్టుకు మమతా బెనర్జీ- ఓటర్ల జాబితా సవరణపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో రేపు విచారణ- కోర్టు హాల్‌లో ఉండేందుకు భద్రతా అనుమతులు మంజూరు

Mamata Slams EC (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 8:48 PM IST

Mamata Slams EC : బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమత బెనర్జీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీరుపై, ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియపై మరోసారి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. 'స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్' (SIR) పేరుతో చేపట్టిన ప్రక్రియలో బాధితులకు కనీసం తమ వాదన వినిపించుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వడం లేదని ఆమె తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మంగళవారం దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె ఎస్ఐఆర్ బాధితులను పక్కనబెట్టుకుని మాట్లాడారు. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ కేవలం విపక్షాలు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలనే టార్గెట్ చేశారని, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలను వదిలేశారని ఆమె మండిపడ్డారు.

మమత బెనర్జీ తనతో పాటు బంగాల్ నుంచి వచ్చిన బాధితులను మీడియాకు పరిచయం చేశారు. "నా వెనుక కూర్చున్న వీరంతా ఎస్ఐఆర్(SIR) బాధితులే. వీరి పేర్లను అన్యాయంగా ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించారు. నేను కేవలం కొంతమందిని మాత్రమే ఇక్కడికి తీసుకురాగలిగాను. తలచుకుంటే ఇలాంటి లక్షల మంది బాధితులను దిల్లీకి తీసుకురాగలను. వీరికి జరిగిన అన్యాయంపై మాట్లాడటానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వడం లేదు" అని మమత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఎన్నికల ముందే ఎందుకు?
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ చేపట్టిన సమయాన్ని మమత సూటిగా ప్రశ్నించారు. "అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముంచుకొస్తున్న సమయంలోనే ఈ హడావుడి ఎందుకు? ఎన్నికల ముందు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటి? కేవలం 2-3 నెలల వ్యవధిలో, ఎలాంటి ప్రణాళిక లేకుండా ఇంత పెద్ద ప్రక్రియను ఎలా పూర్తి చేస్తారు?" అని నిలదీశారు.

కేంద్రం, ఎన్నికల సంఘం పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తున్నాయని మమత ఆరోపించారు. "త్వరలో నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. కానీ విపక్షాలు అధికారంలో ఉన్న మూడు రాష్ట్రాల్లోనే ఎస్ఐఆర్ చేస్తున్నారు. మరి బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న అస్సాం రాష్ట్రంలో ఎందుకు చేయడం లేదు? అక్కడ ఎందుకు మినహాయింపు ఇచ్చారు?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు.

ఈసీతో ఘర్షణ
అంతకుముందు సోమవారం జరిగిన పరిణామాలను కూడా ఆమె ప్రస్తావించారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌తో జరిగిన సమావేశంలో తమను అవమానించారని ఆమె పునరుద్ఘాటించారు. "మేము బాధితులను తీసుకుని ఈసీని కలవడానికి వెళ్తే, మా బృందాన్ని అవమానించారు. మా మాట వినడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు. ఎన్నికల సంఘం పూర్తిగా బీజేపీ కనుసన్నల్లో పనిచేస్తోంది. అందుకే నిరసనగా వాకౌట్ చేశాం" అని మమత గుర్తు చేశారు.

విలేకరుల సమావేశానికి ముందు చాణక్యపురిలోని బంగా భవన్‌లో మమత, ఆమె మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీలు బాధితులతో సమావేశమయ్యారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేర్లు గల్లంతైన వారంతా నిజమైన ఓటర్లేనని ఆమె స్పష్టం చేశారు. "మీ హక్కుల కోసం, ఆత్మగౌరవం కోసం, ప్రజాస్వామ్య గొంతుక కోసం నా పోరాటం ఆగదు. న్యాయం జరిగే వరకు నేను మీకు అండగా ఉంటాను" అని బాధితులకు మమత భరోసా ఇచ్చారు.

రేపు సుప్రీంకోర్టుకు మమతా
కాగా ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను సవాలు చేస్తూ ఆమె దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ కోసం సుప్రీంకోర్టులో హాజరుకానున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో ముఖ్యమంత్రి పర్యటనకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. మమతా బెనర్జీకి ప్రస్తుతం 'జెడ్ ప్లస్' భద్రత ఉంది. ఆమె సుప్రీంకోర్టు ప్రాంగణంలోకి రావడానికి వీలుగా సుప్రీంకోర్టు సెక్యూరిటీ వింగ్ ఇప్పటికే అనుమతులు మంజూరు చేసింది. తొలుత ఈ కేసు ఫిబ్రవరి 6న విచారణకు వస్తుందని భావించారు. కానీ కంప్యూటరైజ్డ్ జాబితాలో ఫిబ్రవరి 4న (బుధవారం) విచారణ ఉన్నట్లు స్పష్టమైంది. దీంతో మమత రేపు కోర్టులో హాజరై, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై తన అభ్యంతరాలను స్వయంగా విన్నవించే అవకాశం ఉంది.

అసలేంటి ఈ వివాదం?
బంగాల్ ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) ప్రక్రియ చట్టవిరుద్ధమని మమత ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని కోరుతూ జనవరి 28న ఆమె సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఎన్నికల సంఘం రాజకీయ పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. ఈసీ తీరు నిరంకుశంగా ఉందని మండిపడ్డారు. ప్రస్తుతం సాగుతున్న ఈ ప్రక్రియలో అనేక లోపాలు ఉన్నాయని ఆమె కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు.

