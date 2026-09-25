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'సీఈసీ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలి'- దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నిరసనలు

అంతా అయిపోయింది బ్రదర్​! సీఈసీ పదవికి జ్ఞానేశ్​కుమార్​ రాజీనామా చేయాలి- అప్రూవర్​గా మారాలి: కాంగ్రెస్ డిమాండ్​

Congress Nationwide Protest Aganist CEC
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నిరసనలు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 7:33 PM IST

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Congress Nationwide Protest : ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్​ జ్ఞానేశ్​ కుమార్​ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ దేశవ్యాప్తంగా శుక్రవారం నిరసనలు చేపట్టింది. ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రభావితం చేసేలా, ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియలో అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తూ, సీఈసీ పదవి నుంచి ఆయనను తక్షణమే తొలగించాలని డిమాండ్ చేసింది. జమ్మూకశ్మీర్​, అసోం, ఉత్తరాఖండ్​, బంగాల్​, ఉత్తరప్రదేశ్​, చంఢీగఢ్​, మణిపుర్​ తదితర రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయాల వైపు ర్యాలీ చేస్తూ సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.

"ఓటు చోరీ చేస్తూ ఎన్నికల సంఘం బీజేపీ ప్రభుత్వాలను అధికారంలోకి తెస్తోంది. రాహుల్ గాంధీ ఈ విషయాన్ని గత మూడేళ్లుగా చెబుతూ వస్తున్నారు. ఈ రోజు అది వాస్తవమని రుజువైంది. రాహుల్ దృఢ సంకల్పానికి నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇది దేశానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మాకు నిష్పక్షపాతమైన, స్వచ్ఛమైన ఎన్నికలు కావాలి" అని ఉత్తరాఖండ్ పీసీసీ అధ్యక్షుడు గణేశ్ గోడియాల్ అన్నారు. యూపీలోని లఖ్​నవూలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎస్​ఐఆర్​కు వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. హజ్రత్​గంజ్​లోని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయాన్ని ముట్టడించేందుకు వారు ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు సమాచారం.

మణిపుర్​లో కాంగ్రెస్ నేతలు సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​ను అరెస్టు చేసి, విచారణ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ లాంఫెల్​పట్​లోని ప్రధాన ఎన్నికల కార్యాలయంవైపు ర్యాలీ నిర్వహించారు. తర్వాత ఆయన దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. తర్వాత ఈ నిరసన కార్యక్రమం హింసాత్మకంగా మారింది. దీనితో పోలీసులు బాష్పవాయువు ప్రయోగించారు. కాంగ్రెస్ నిరసనల నేపథ్యంలో పోలీసులు జమ్మూకశ్మీర్​లో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే శ్రీనగర్​లో కాంగ్రెస్​ ఎమ్మెల్యేలు శాసన సభ లోపల నిరసన ప్రదర్శనలు చేశారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బ్యానర్లు ప్రదర్శించారు. అలాగే గువాహటి, చంఢీగఢ్​, దేహ్రాదూన్​, లఖ్​నవూ, కోల్​కతాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు నిరసనలు చేపట్టారు. మరోవైపు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ (ఏఐసీసీ) తమ రాష్ట్ర విభాగాలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ఎన్నికల సంఘాల కార్యాలయాల వరకు పాదయాత్రలు నిర్వహించాలని స్పష్టం చేసింది.

బ్రదర్- అప్రూవర్​గా మారండి
మరోవైపు బీఎల్​ఓ అప్లికేషన్​లో ప్రత్యేకంగా 'మార్క్ వీఐపీ' ఫీచర్​ను సృష్టించి, ఓటర్ సమానత్వంపై ఎన్నికల సంఘం దాడి చేసిందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. అసలు ఎన్నికల సంఘం భారతీయ ఓటర్లను ఎందుకు, ఏ ప్రాతిపదికన వేరు చేస్తోందని ప్రశ్నించింది. అందుకే సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​ అప్రూవర్​గా మారాలని, విచారణను ఎదుర్కోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. అంతేకాదు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​లను వదిలిపెట్టబోమని స్పష్టం చేసింది. కాగా, సీఈసీ తీసుకున్న ఎస్​ఐఆర్​తో సహా పలు కీలక నిర్ణయాలు చెల్లవని కాంగ్రెస్​ అధికార ప్రతినిధి పవన్​ ఖేడా పేర్కొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు జరుగుతున్న అన్ని పరిణామాలను గమనిస్తోందని, సరైన సమయంలో సరైన చర్యలు తీసుకుంటుందనే నమ్మకం తమకు ఉందని ఆయన అన్నారు.

వివాదం మొదలైందిలా!
ఎస్​ఐఆర్​కు సంబంధించిన నిర్ణయాలు, ఆదేశాలపై ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్​బీర్​ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి 10 నెలల వ్యవధిలో కనీసం 14సార్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని గురువారం ఓ ప్రముఖ పత్రిక తన నివేదికలో పేర్కొంది. దీనితో ఒక్కసారిగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చెలరేగాయి. పలు ప్రతిపక్షపార్టీలు, సీజేపీ సీఈసీ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసనలు చేపట్టాయి. అయితే ఎన్నికల కమిషనర్లు తెలిపిన సంస్థాగత అభ్యంతరాలను అసమ్మతిగా అభివర్ణించడాన్ని ఎన్నికల సంఘం తోసిపుచ్చింది. ఇవన్నీ తమ రోజువారీ పనిలో భాగమేనని తెలిపింది. ఎస్​ఐఆర్​తో సహా అన్ని విషయాల్లో తుది నిర్ణయం ఏకగ్రీవంగానే తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఏదేమైనప్పటికీ, పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​పై విపక్ష పార్టీలు అభిశంసన తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సెప్టెంబర్​ 29న దిల్లీలో జరగనున్న కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశంలో ఎస్​ఐఆర్​, ఎన్నికల సంఘం అంతర్గత పనితీరు మొదలైన అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

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