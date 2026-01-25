మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో త్వరలోనే SIR అమలు : సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్
ఎస్ఐఆర్పై ప్రధాన ఎన్నికల కమిషన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- త్వరలోనే మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా అమలు చేస్తామని వెల్లడి
Published : January 25, 2026 at 7:22 AM IST
CEC Gyanesh Kumar On SIR : దేశవ్యాప్తంగా మిలిగిన రాష్ట్రాల్లో కూడా త్వరలోనే ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) అమలు చేస్తామని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్(సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెల్లడించారు. పారదర్శక ఓటర్ల జాబితాలే ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది అని స్పష్టం చేశారు. జనవరి 25న జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ప్రస్తుతం 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ సజావుగా జరుగుతోంది. స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితాలే ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది. ఆ లక్ష్యంతోనే అర్హత గలిగిన ప్రతి ఓటరి పేరు జాబితాలో చేర్చాం. అనర్హుల పేర్లను తొలగించడం కోసమే ఈ ఎస్ఐఆర్ను ప్రారంభించాం. బిహార్లో ఈ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయింది. అసోంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా త్వరలోనే అమలు చేస్తాం' అని జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెల్లడించారు.