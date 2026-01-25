ETV Bharat / bharat

మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో త్వరలోనే SIR అమలు : సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్

ఎస్​ఐఆర్​పై ప్రధాన ఎన్నికల కమిషన్​ కీలక వ్యాఖ్యలు- త్వరలోనే మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా అమలు చేస్తామని వెల్లడి

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
CEC Gyanesh Kumar On SIR (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 7:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CEC Gyanesh Kumar On SIR : దేశవ్యాప్తంగా మిలిగిన రాష్ట్రాల్లో కూడా త్వరలోనే ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్‌ఐఆర్‌) అమలు చేస్తామని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్(సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెల్లడించారు. పారదర్శక ఓటర్ల జాబితాలే ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది అని స్పష్టం చేశారు. జనవరి 25న జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ప్రస్తుతం 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ సజావుగా జరుగుతోంది. స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితాలే ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది. ఆ లక్ష్యంతోనే అర్హత గలిగిన ప్రతి ఓటరి పేరు జాబితాలో చేర్చాం. అనర్హుల పేర్లను తొలగించడం కోసమే ఈ ఎస్​ఐఆర్​ను ప్రారంభించాం. బిహార్​లో ఈ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయింది. అసోంలో ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా త్వరలోనే అమలు చేస్తాం' అని జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెల్లడించారు.

TAGGED:

GYANESH KUMAR ON SIR
CEC ON SIR
CEC GYANESH KUMAR ON SIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.