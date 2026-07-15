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ఓటర్ జాబితాలో పేర్ల తొలగింపునకే SIR- ఆ ప్రక్రియతో ప్రజాస్వామ్యానికే ముప్పు : మాజీ CEC ఖురేషీ

ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై మండిపడ్డ మాజీ సీఈసీ ఎస్‌వై ఖురేషీ- ఎస్ఐఆర్ వల్ల స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలకు ఆటంకం కలిగిందని ఆరోపణలు- ఎస్ఐఆర్ ద్వారా ఓటర్ల పేర్లు తొలగింపునకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని మండిపాటు

SY Quraishi on SIR
Former chief election commissioner S Y Quraishi (IANS File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 11:45 AM IST

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SY Quraishi on SIR : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపడుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై మాజీ సీఈసీ ఎస్‌వై ఖురేషీ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రక్రియ ప్రధానంగా ఓటర్ జాబితాలో పేర్ల తొలగింపు పైనే దృష్టి సారిస్తోందని ఆరోపించారు. ఎస్ఐఆర్ వల్ల స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలకు ఆటంకం కలిగి ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లిందని విమర్శించారు. వీలైనన్ని ఎక్కువ పేర్లను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో తొలగింపులకే అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని విమర్శించారు. ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవడమనేది ఒక రాజ్యాంగపరమైన హక్కు అని, కానీ ఎన్నికల సంఘం ప్రజలకు ఏదో ఉపకారం చేస్తోందన్నట్లుగా పరిస్థితిని సృష్టిస్తుస్తోందని అన్నారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ పీటీఐ వీడియోస్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు ఖురేషీ వ్యాఖ్యానించారు.

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SY QURAISHI ON SIR

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