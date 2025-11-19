ETV Bharat / bharat

SIR రెండో విడతలో 99శాతం ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు పంపిణీ : ఈసీ

51కోట్ల ఓటర్లలో సుమారు 50.35 కోట్ల మందికి పైగా ఓటర్లు ఈ పత్రాలను అందుకున్నట్లు ఈసీ వెల్లడి

SIR Second Phase
SIR Second Phase (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 19, 2025 at 6:13 PM IST

2 Min Read
SIR Second Phase : ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ రెండో విడతలో 99శాతం ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు పంపిణీ చేసినట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. 9రాష్ట్రాలు, 3 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లోని 51కోట్ల ఓటర్లలో సుమారు 50.35 కోట్ల మందికి పైగా ఓటర్లు ఈ పత్రాలను అందుకున్నట్లు ఈసీ బుధవారం వివరించింది. ఈ ఎన్యూమరేషన్‌ ప్రక్రియ డిసెంబర్‌ 4 వరకు నెల పాటు కొనసాగుతుందని, అక్టోబర్‌ 27 వరకు ఓటరు జాబితాలో ఉన్న ప్రతి ఓటరుకు సంబంధించి పాక్షిక వివరాలు ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారంలో (ఈఎఫ్‌) ఉంటాయని ఈసీ తెలిపింది.

ఫిబ్రవరి 7న తుది ఓటర్ల జాబితా
ఎస్‌ఐఆర్‌ రెండో దశలో భాగంగా ఛత్తీస్‌గఢ్‌, గోవా, గుజరాత్‌, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్‌, రాజస్థాన్‌, తమిళనాడు, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, బంగాల్‌ రాష్ట్రాలు సహా అండమాన్‌ నికోబార్‌ దీవులు, లక్షద్వీప్‌, పుదుచ్చేరిలు ఉన్నాయని ఈసీ వెల్లడించింది. ఇందులోని 321 జిల్లాలు, 1843 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు 51 కోట్ల ఓటర్లను కవర్‌ చేయనున్నట్లు వివరించింది. ఈ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు దాదాపు 5.3లక్షల మంది బూత్‌ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్‌ఓలు), 7.64లక్షల బూత్‌ స్థాయి ఏజెంట్లు (బీఎల్‌ఏలు), 10,448 ఈఆర్‌ఓ/ఏఈఆర్‌వోలు, 321 మంది డీఈవోలు విధుల్లో నిమగ్నమయ్యారని ఈసీ తెలిపింది. ఈ సమయంలో ఈఎఫ్‌ల పంపిణీ, సేకరణ కోసం బీఎల్‌వోలు ప్రతి ఇంటికి కనీసం మూడుసార్లు వెళ్తారని చెప్పింది. డిసెంబరు 9న ఓటర్ల జాబితా ముసాయిదాను విడుదల చేయనుండగా, వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 7న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణతో ఎస్‌ఐఆర్‌ రెండో దశ ముగియనుందని పేర్కొంది. అసోంలోనూ వచ్చే ఏడాది ఎన్నికలు ఉండగా, అక్కడ ఎస్‌ఐఆర్‌ కోసం ప్రత్యేక తేదీని ప్రకటిస్తామని ఈసీ ఇప్పటికే వివరించింది.

బంగాల్‌లో SIR ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని మమతా బెనర్జీ డిమాండ్
మరోవైపు బంగాల్‌లో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ-S.I.R చేస్తున్న సిబ్బంది ఒత్తిడికి గురవుతున్నారని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అన్నారు. ఎన్నికల సంఘం సరైన ప్రణాళిక లేకుండా, అమానవీయంగా S.I.R చేస్తుండటంతో మరొక సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆరోపించారు. జల్పాయిగుడిలో ఓ బూత్‌ లెవెల్ ఆఫీసర్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన నేపథ్యంలో మమతా బెనర్జీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. బంగాల్‌లో వెంటనే ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని మమతా బెనర్జీ డిమాండ్ చేశారు. S.I.R మొదలైనప్పటి నుంచి 28 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, మూడేళ్లలో చేయాల్సిన పనిని రెండు నెలల్లో చేయాలని EC ఒత్తిడి చేయడమే కారణమని ఆరోపించారు. ఇటీవల బ్రెయిన్ స్ట్రోక్‌తో ఓ BLO మరణించారని మమతా బెనర్జీ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ఎస్‌ఐఆర్‌ను వ్యతిరేకిస్తూ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలో కోల్‌కతాలో భారీ స్థాయిలో నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. వచ్చే ఏడాదిలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో దీన్ని ఓ రాజకీయ ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తున్నారని దీదీ ఈ సందర్భంగా ఆరోపించారు. ఇదే సమయంలో రాష్ట్రంలో 16లక్షల ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలను పంపిణీ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

