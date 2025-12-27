ETV Bharat / bharat

'ప్రజాస్వామ్య హక్కులను పరిమితం చేయడానికి తీసుకొచ్చిందే ఎస్ఐఆర్'- CWC మీటింగ్ లో ఖర్గే

దిల్లీలో జరిగిన కాంగ్రెస్‌ వర్కింగ్‌ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) సమావేశం- ప్రజాస్వామ్య హక్కులను పరిమితం చేయడానికి పక్కా ప్రణాళికతో ఎస్ఐఆర్​ను తీసుకొచ్చారన్న ఖర్గే- ఈ భేటీలో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు

December 27, 2025

CWC Meeting 2025 : స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్ ) అనేది తీవ్రమైన సమస్య అని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే వ్యాఖ్యానించారు. ఎస్ఐఆర్​ను ప్రజాస్వామ్య హక్కులను పరిమితం చేయడానికి పక్కా ప్రణాళికతో తీసుకొచ్చిన కుట్రగా అభివర్ణించారు. పేద, దళిత, గిరిజన, మైనారిటీ వర్గాల ఓట్లను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించకుండా చూసుకోవడానికి ఇంటింటిని సందర్శించాలని కాంగ్రెస్ నేతలను కోరారు. ఎంజీనరేగాపై నిర్దిష్ట ప్రణాళికలు రూపొందించడం, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించడం కాంగ్రెస్ నాయకుల సమష్టి బాధ్యత అని తెలిపారు. దిల్లీలో శనివారం జరిగిన కాంగ్రెస్‌ వర్కింగ్‌ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) సమావేశంలో మల్లికార్జున ఖర్గే ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

ఎస్ఐఆర్ విషయంలో బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం కుట్ర స్పష్టంగా ఉందని, కాంగ్రెస్ తమ కార్యకర్తల ఓట్లు తొలగించకుండా చూసుకోవాలన్నారు మల్లికార్జున ఖర్గే. త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల జాబితాలపై అందరం ఐక్యంగా పోరాడాలని సూచించారు. అలాగే బంగ్లాదేశ్‌ లో మైనార్టీలైన హిందులవుపై జరుగుతున్న దాడులకు తాము ఖండిస్తున్నామని తెలిపారు. యావత్ దేశం వారి గురించి ఆందోళన చెందుతోందన్నారు.

