'SIR కనిపించని నిశ్శబ్ద రిగ్గింగ్‌'- టీఎంసీ ర్యాలీలో ఈసీ, బీజేపీపై మమతా ఫైర్​

ఎస్‌.ఐ.ఆర్‌.ను మోసపూరిత పనిగా పేర్కొన్న టీఎంసీ- ఈసీని పూర్తిగా రాజీపడిన సంస్థగా అభివర్ణించిన టీఎంసీ అని ఆరోపణ

ర్యాలీలో పాల్గొన్న మమతా బెనర్జీ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2025 at 9:27 PM IST

2 Min Read
SIR in West Bengal : ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణకు వ్యతిరేకంగా తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ కోల్‌కతాలో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించింది. ఆ పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ సారథ్యంలో ఈ ర్యాలీ జరిగింది. E.C.ని పూర్తిగా రాజీపడిన సంస్థగా, SIRను మోసపూరితపనిగా TMC అభివర్ణించింది. BJP, ఎన్నికల సంఘం కలిసి జరిపే కనిపించని నిశ్శబ్ద రిగ్గింగ్‌ అని పేర్కొంది. మమతా బెనర్జీతో పాటు ఆమె మేనల్లుడు అభిషేక్‌ బెనర్జీ కూడా ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. మొత్తం 3.8 కిలోమీటర్ల మేర ఈ మార్చ్ కొనసాగిన ఈ ర్యాలీతో ఆ దారులన్నీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో నిండిపోయాయి.

SIR నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ 2026లో జరిగే బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో TMC విజయం సాధిస్తుందని ఆ పార్టీ నేత డెరెక్‌ ఒబ్రాయిన్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో ఆయన ఓ పోస్టు పెట్టారు. 2011, 2016, 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, 2014, 2019, 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో TMC వరుసగా గెలుపొందినట్లు తెలిపారు. TMCపై ప్రజలు విశ్వాసం ఉంచారని చెప్పారు.

అయితే టీఎంసీ నిరసనలపై బీజేపీ తీవ్రంగా మండిపడింది. భారత రాజ్యాంగ విలువలకు వ్యతిరేకంగా టీఎంసీ వ్యవహరిస్తోందని దుయ్యబట్టారు. మమతా బెనర్జీ దీనిలో లోపాలను ఎత్తి చూపాలనుకుంటే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాలని ఎద్దేవా చేసింది. రెండో విడతలో బంగాల్‌ సహా 12రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలితప్రాంతాల్లో SIRనిర్వహించనున్నట్లు E.C.ప్రకటించింది. బంగాల్‌లో నవంబర్‌-ఫిబ్రవరి మధ్య అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

ఓటర్ల వివరాలను సేకరిస్తున్న ఈసీ
ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళనలో భాగంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ-SIR చేపట్టింది. ఈమేరకు బూత్‌ లెవల్‌ ఆఫీసర్లు ఓటర్ల వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. ఓటర్ల వివరాలను ఈసీ డిసెంబరు 4 వరకు సేకరించనుంది. ఈ జాబితాలో బంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, గోవా, ఛత్తీస్‌గఢ్, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, లక్షద్వీప్, పుదుచ్చేరి ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 321 జిల్లాలు, 1843 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 51 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. కాగా, ఈ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు 5.3లక్షల మంది బూత్‌ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్‌ఓలు), 7.64లక్షల బూత్‌ స్థాయి ఏజెంట్లు (బీఎల్‌ఏలు), 10,448 ఈఆర్‌ఓ/ఏఈఆర్‌వోలు, 321 మంది డీఈవోలు విధుల్లో నిమగ్నమయ్యారని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. ఈ సమయంలో ఈఎఫ్‌ల పంపిణీ, సేకరణ కోసం బీఎల్‌వోలు ప్రతి ఇంటికి కనీసం మూడుసార్లు వెళ్తారని వివరించింది.

డిసెంబర్ 9న సవరించిన ఓటర్ల జాబితా ముసాయిదాను ఈసీ విడుదల చేయనుంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 7న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణతో SIR ముగియనుంది. బంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరిల్లో 2026లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అసోంలోనూ వచ్చే ఏడాది ఎన్నికలు ఉండగా, అక్కడ SIR కోసం ప్రత్యేక తేదీని ప్రకటిస్తామని సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఇటీవల వెల్లడించారు.

