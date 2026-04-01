బంగాల్లో SIR- 47లక్షల అభ్యంతరాలు పరిష్కారం- ఏప్రిల్ 7నాటికి మొత్తం పూర్తి చేయాలని సుప్రీం ఆదేశం
బంగాల్ ఎస్ఐఆర్పై 60 లక్షల అభ్యంతరాలు- ఇప్పటికే 47.4 లక్షల అభ్యంతారల పరిష్కారం- ఈ ప్రక్రియపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన సుప్రీం కోర్టు
Published : April 1, 2026 at 3:52 PM IST
West Bengal SIR Issue : బంగాల్ ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ పురోగతిపై సుప్రీంకోర్టు సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. 60 లక్షల అభ్యంతరాల్లో సుమారు 47.4 లక్షల అభ్యంతరాలు మార్చి 31 నాటికి పరిష్కారమైన విషయాన్ని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం గుర్తించింది.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పురోగతిపై కోల్కతా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి పంపిన 2 నివేదికలను బుధవారం సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ విపుల్ ఎం.పాంచోలిల త్రిసభ్య ధర్మాసనం పరిశీలించింది. రోజుకు దాదాపు 1.75 లక్షల నుంచి 2 లక్షల అభ్యంతరాలను పరిష్కరిస్తుండడంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. 'మేము ఈ గణాంకాల పట్ల సంతోషంగా, ఆశాభావంతో ఉన్నాం' అని సీజేఐ వ్యాఖ్యానించారు.
19 అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్స్ ఏర్పాటు
కాగా, ఓటర్ల జాబితాలోని పేర్లు తొలగించడం లేదా కొత్త పేర్లను చేర్చడంపై వచ్చే అప్పీళ్లను విచారణ చేయడానికి, హైకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తులు, న్యాయమూర్తులతో 19 అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్స్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఈసీ సర్వోన్నత న్యాయస్థానానికి తెలియజేసింది. కోల్కతా జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖలో- సభ్యులకు 8 వారాల పాటు నిర్వహించే ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ఈ ట్రిబ్యునళ్లు పని ప్రారంభిస్తాయని పేర్కొంది.
దీనితో బంగాల్, ఒడిశా, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన 700 మంది జ్యుడీషియల్ అధికారులు- అని రికార్డులను ఈ ట్రిబ్యునళ్లకు అందుబాటులో ఉంచాలని సీజేఐ ఆదేశించారు. ట్రిబ్యునళ్లు సహజ న్యాయసూత్రాలకు అనుగుణంగా తమ సొంత విధివిధానాలను రూపొందించుకోవచ్చునని, అయితే ధ్రువీకరణ లేకుండా కొత్త పత్రాలను అనుమతించకూడదని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, జ్యుడీషియల్ అధికారులు, ట్రిబ్యునల్ సభ్యులు, సిబ్బందికి గౌరవ వేతనం సహా ఇతర ఖర్చులను సకాలంలో చెల్లించేలా చూడాలని ఈసీ, బంగాల్ ఎన్నికల అధికారిని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
పెండింగ్లో ఉన్నవాటి పరిస్థితి ఏమిటి?
ఎస్ఐఆర్పై దాఖలైన మొత్తం 60 లక్షల అభ్యంతరాల్లో దాదాపు 47.4 లక్షల అభ్యంతరాలు పరిష్కారమయ్యాయి. ఇక పెండింగ్లో ఉన్న అభ్యంతరాలు అన్నీ ఏప్రిల్ 7 నాటికి పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉందని హైకోర్టు చీఫ్ జెస్టిస్ తన నివేదికలో పేర్కొన్నారు. దీనితో బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లతో సహా, అన్ని పిటిషన్లపై తుదపరి విచారణను ఏప్రిల్ 9కు వాయిదా వేసింది సుప్రీంకోర్టు.
మరోవైపు పిటిషనర్ల తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాదులు, ఓటర్ల తొలగింపు రేటు 45 శాతం వరకు ఉందని, ఇది ఎంతో ఆందోళనకరమైన విషయమని కోర్టుకు తెలిపారు. కొత్త దరఖాస్తుల దాఖలు, ప్రక్రియలో చాలా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని వారు ఆరోపించారు. దీనిపై సీజేఐ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీలు 100 శాతం చేర్పులు లేదా తొలగింపులు కావాలని కోరుకుంటాయని, కానీ ట్రిబ్యునళ్లను వాటి పని అవి చేసేలా చూడాలని సూచించారు. అంతేకాదు, కొన్ని అభ్యంతరాలు హైపర్ టెక్నికల్గా ఉన్నాయని, వాటిని ట్రిబ్యునల్స్ వద్దే తేల్చుకోవాలని, ఎవరికీ న్యాయం జరగకుండా ఉండదని సీజీఐ అన్నారు.
దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ సజావుగానే సాగింది. కానీ బంగాల్ విషయంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను సవాలు చేస్తూ అనేక పిటిషన్లు సుప్రీం కోర్టులో దాఖలయ్యాయి. దీనితో మార్చి 10న ఈ అభ్యంతరాల పరిష్కారానికి సుప్రీంకోర్టు ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ను రూపొందించింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగినా, బంగాల్లో మాత్రమే సమస్యలు వస్తున్నాయని మార్చి 24న కోర్టు అభిప్రాయపడింది. అధికారులపై బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న ఘటన గురించి ఆ రాష్ట్ర పోలీస్ చీఫ్ నుంచి ఓ నివేదికను కూడా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కోరింది.
