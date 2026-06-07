'అనుమానాస్పద విదేశీయుల వివరాలు ఇవ్వాల్సిందే'- SIR వేళ EC కీలక ఆదేశం
ఎస్ఐఆర్పై ఈసీ కీలక ఆదేశాలు- అనుమానిత విదేశీయుల వివరాలు సంబంధిత అధికారులకు తెలియజేయాలని స్పష్టం
Published : June 7, 2026 at 4:23 PM IST
EC About Suspected Foreigners : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) సమయంలో విదేశీయులుగా అనుమానం ఉన్న వారి కేసులను సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) తన రాష్ట్ర ఎన్నికల యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించింది. అలాగే ఏ ఓటరు నుంచైనా ఓటరు నమోదు ఫారమ్లు తిరిగి రాకపోతే, బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓ) పొరుగున ఉన్న వారిని విచారణ చేయాలని సూచించింది. ఈ విధంగా సదరు ఓటరు అక్కడ ఉన్నారా? వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లారా? మరణించారా? లేదా ఒకే పేరు రెండుసార్లు నమోదు అయ్యిందా? మొదలైన వివరాలను తెలుసుకొని నమోదు చేయాలని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.
ఎన్నికల సంఘం 'ఎస్ఐఆర్' నిర్వహణలో అనుసరించాల్సిన విధివిధానాలపై మే 14న రాష్ట్రాల ప్రధాన ఎన్నికల అధికారులకు వివరణాత్మకమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. అందులో "ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు (ఈఆర్ఓలు) అనుమానిత విదేశీ పౌరుల కేసులను పౌరసత్వ చట్టం, 1955 కింద నియమితమైన అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలి. ఈ విషయంలో అసిస్టెంట్ ఈఆర్ఓలు కూడా ఈఆర్ఓ లాంటి అధికారాలనే కలిగి ఉంటారు" అని స్పష్టం చేసింది.
ఎస్ఐఆర్ రచ్చ
గతేడాది బిహార్ ఎన్నికల సంఘం ఎస్ఐఆర్ కోసం సిద్ధమవుతున్నప్పుడు, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, మయన్మార్ దేశాలకు చెందిన పౌరులను తమ క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది గుర్తించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే వారి సంఖ్యను కానీ, ఆధారాలను కానీ ఎన్నికల యంత్రాంగం వెల్లడించలేదు. దీనిపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించాయి. బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలకు అనుకూలంగా లేనివారిని ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించడానికే ఎన్నికల సంఘం ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తోందని ఆరోపించాయి.
థర్డ్ ఫేజ్ ప్రారంభం
ఈ నేపథ్యంలో మే 30న కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 16 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో మూడో విడత ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను విడతలవారీగా ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ఈ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ దిల్లీ, ఒడిశా, మిజోరం, సిక్కిం, మణిపుర్, ఉత్తరాఖండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, హరియాణా, చండీగఢ్, తెలంగాణ, పంజాబ్, కర్ణాటక, మేఘాలయ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, నాగాలాండ్, త్రిపుర, దాద్రా, నగర్ హవేలీ, దమన్ దీవ్లో జరుగుతోంది. కాగా, ప్రస్తుతం ఈ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ జరుగుతున్న పంజాబ్, ఝార్ఖండ్, కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు ప్రతిపక్షాల పాలనలో ఉన్నాయి.
భారీ ప్రక్రియ
ఈ తాజా ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా 3.94 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది బీఎల్ఓలు 36.73 కోట్ల మంది ఓటర్ల ఇళ్లకు స్వయంగా వెళతారు. ఓటర్ల నమోదు దశలో వివిధ రాజకీయ పార్టీలు నియమించిన 3.42 లక్షల మంది బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లు (బీఎల్ఏ) వీరికి సాయం చేస్తారు.
హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్లలో వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఎస్ఐఆర్ షెడ్యూల్ను తర్వాత ప్రకటించనున్నారు. కాగా ఇప్పటికే బిహార్, బంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, ఛత్తీస్గఢ్, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, లక్షద్వీప్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యింది. కాగా అసోంలో స్పెషల్ రివిజన్ చేశారు.
భారీగా ఓట్ల తొలగింపు
ఎస్ఐఆర్ రెండో విడతలో 9 రాష్ట్రాలు, 3 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ఉమ్మడి ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఏకంగా 10.2 శాతం ఓట్లను తొలగించారు. ఇందులో మరణించిన వారే 60 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వాస్తవానికి గతేడాది అక్టోబర్ 27న ఈసీ రెండో విడత ఎస్ఐఆర్ ప్రకటించినప్పుడు ఈ 9 రాష్ట్రాలు, 3 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కలిపి మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 50.99 కోట్లుగా ఉంది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఈ సంఖ్య 45.81 కోట్లకు చేరింది. అంటే 5.18 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మంది పేర్లు ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించింది.
అయితే వివిధ కారణాల రీత్యా ఈ ఎస్ఐఆర్ షెడ్యూల్లో తరచూ అనేక మార్పులు జరిగాయి. ఉదాహరణకు బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలోనే, తమిళనాడు, బంగాల్లో జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్ను సవాల్ చేస్తూ కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి. టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ కూడా బంగాల్ రాష్ట్రంలో ఆనాడు జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్కు వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలోని బెంచ్ ముందు స్వయంగా వాదనలు వినిపించారు.
CBSE లోపాలను బయటపెట్టడం యువత సాధించిన విజయం: రాహుల్ గాంధీ
'LPG ధరల పెంపుపై అప్పట్లో రచ్చ చేశారు- ఇప్పుడెందుకు రోడ్లపైకి రారు?'- బీజేపీ నేతలపై కాంగ్రెస్ ఫైర్