విచిత్రం- 44 నియోజకవర్గాల ఓటర్ లిస్టులో ఒకే మహిళ పేరు- బంగాల్ SIRతో బయటకు
బంగాల్లో చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో బయటపడిన విషయం- ఇంటి పేరు, వయసు మార్పు
Published : November 24, 2025 at 8:15 PM IST
SIR West Bengal 2025 : బంగాల్లో చేపట్టిన ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియలో షాకింగ్ ఘటన ఎదురైంది. మాయారాణి గోస్వామి అనే మహిళ పేరు దాదాపు 44 నియోజకవర్గాల్లో ఓటర్గా నమోదైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో పాటు ఆమె భర్త పేరు కూడా వివిధ ఇంటి పేర్లతో ఉన్నట్లు కనిపెట్టారు. ఎస్ఐఆర్లో భాగంగా ఇచ్చిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్లోని క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయగా ఈ విషయం బయటపడింది. వెస్ట్ బుర్ద్వాన్ జిల్లాలోని పండవేశ్వర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని 47 పోలింగ్ బూత్లో ఈ ఘటన జరిగింది.
వితంతువైన మాయరాణి గోస్వామి, పనిమనిషిగా చేస్తూ జీవనం సాగిస్తోంది. మిగతావారిలాగే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్ను నింపింది గోస్వామి. అనంతరం దీనిలోని క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయగా దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని నార్త్ దింజాపుర్, గోసభ నియోజకవర్గాల్లో ఓటు ఉన్నట్లు తేలింది. అయితే, అన్నింట్లోనూ మాయారాణి పేరు ఉన్న ఇంటి పేరు మాత్రం మారినట్లు గుర్తించారు. కొన్నింట్లో మండల్గా ఉండగా, మరికొన్నింట్లో రాయ్, గోశ్, నైయా ఇలా వివిధ పేర్లతో ఓట్లు ఉన్నాయి. ఇలా కేవలం పేరు మాత్రమే కాకుండా ఆమె వయసు కూడా ఇతర లిస్టుల్లో తక్కువగా నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే, తనకు 44 ఓట్లు ఉన్న విషయం తెలియదని మాయారాణి గోస్వామి అంటున్నారు.
"నా పేరిట ఇన్ని ఓట్లు ఉన్నాయనే విషయం నాకు తెలియదు. అంతకుముందు నా భర్త బతికి ఉన్నప్పుడు రైల్వే భూమి పక్కన ఉండేవాళ్లం. ఆ సమయంలోనే మా పేర్లు ఓటర్ జాబితాలో ఉండేవి. అనంతరం మాకు ప్రభుత్వం ఇల్లు కేటాయించింది. ఇప్పుడు బైడ్యంతపుర్లోని ప్రభుత్వ ఇంటిలోనే ఉంటున్నా. ఇక్కడే నా ఓటు హక్కును నమోదు చేసుకుని సమీపంలోని హై స్కూల్లోనే నేను ఓటు వేస్తున్నా. కానీ అంతకుముందు విడుదల చేసిన ఓటర్ జాబితాలో నా పేరును తొలగించారు. నాకు ఇంతవరకు మాత్రమే తెలుసు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు. నేను ఇళ్లలో పని మనిషిగా చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు."
--మాయారాణి గోస్వామి, బాధితురాలు
"ఈ ఘటన వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉంది. ప్రస్తుతం ఎన్నికల సంఘం కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా మార్గదర్శకత్వంలో పనిచేస్తుంది. అందుకే మాయారాణి లాంటి సామాన్యులు ఇలాంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. హరియాణాలో కూడా ఇలానే కొలంబియా మోడల్ పేరు కూడా ఓటర్ జాబితాలో ఉంది. నిజమైన ఓటర్లను తొలగించి బీజేపీ వారికి సంబంధించిన సొంత ఓట్లను నమోదు చేసి ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తుంది."
--కీర్తి ఆజాద్, బుర్ద్వాన్-దుర్గాపుర్ టీఎంసీ ఎంపీ
మరోవైపు ఇది చిన్న తప్పిదం కాదని, పక్కా ప్రణాళికతో చేసిన మోసం అని ఎన్నికల నిపుణులు అంటున్నారు. "ఒకవేళ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ నిర్వహించకపోతే ఇలాంటి ఘటనలు అసలు బయటకు వచ్చేవి కావు. ఇలా సామాన్యుల పేర్లను ఉపయోగించుకున్నారో అని ఆలోచిస్తేనే భయంగా ఉంది. ఈ ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరగాల్సిన అవసరం ఉంది" అని బీజేపీ నేత జితేంద్ర తివారీ అభిప్రాయపడ్డారు.