బంగాల్​ తొలిదశ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయి ఓటింగ్​- హర్షం వ్యక్తం చేసిన సీజేఐ

ఎస్​ఐఆర్​ తర్వాత ఓటరు బాజితాలో పేర్ల చేరిక కోసం విచారణ కోరేవారికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ విచారణ చేపట్టాలి- అప్పీలేట్​ ట్రిబ్యునళ్లకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

CJI Surya Kant
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 4:55 PM IST

CJI Hails Record Voting In Bengal : బంగాల్​ ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ తర్వాత, జాబితా నుంచి పేర్ల తొలగింపుపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ, అత్యవసర విచారణ కోరే వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని శుక్రవారం అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునళ్లను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. విచారణ ప్రారంభంలో, గురువారం బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశలో భారీ ఓటింగ్ నమోదు కావడంపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

మొదటి దశలో 152 నియోజక వర్గాలకుగాను రికార్డు స్థాయిలో 92.72 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. దీంతో "భారత పౌరుడిగా, ఓటింగ్ శాతాన్ని చూసి నేను చాలా సంతోషించాను. ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నప్పుడు, అది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది" అని సీజేఐ​ సూర్యకాంత్​ వ్యాఖ్యానించారు.

సీజేఐ సూర్యకాంత్​, జస్టిస్​ జోయ్​మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్​ విపుల్​ ఎం. పాంచోలీల త్రిసభ్య ధర్మాసనం, బంగాల్ ఎస్​ఐఆర్కు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​తో సహా, పలు పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టింది. అందులో భాగంగా, బంగాల్​ ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ తర్వాత, జాబితా నుంచి పేర్ల తొలగింపుపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తూ, అత్యవసర విచారణ కోరే వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని శుక్రవారం అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునళ్లను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.

గతంలో హింసాత్మక ఎన్నికల చరిత్ర ఉన్న బంగాల్​ రాష్ట్రంలో, ఈసారి ఎన్నికలు శాంతియుతంగా జరిగేలా చూడడంలో కేంద్ర భద్రతా దళాల పాత్రను సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా కొనియాడారు. అంతేకాదు ఈసారి ఆ రాష్ట్రంలో భారీగా పోలింగ్ నమోదు కావడంపై కూడా హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

అప్పీలేట్ కోర్టులను ఆశ్రయించవచ్చు
మరోవైపు, ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేర్ల తొలగింపు వంటి పెండింగ్​లో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం, సదరు వ్యక్తులు కోర్టు నియమించిన 19 అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్స్​ను ఆశ్రయించవచ్చని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సూచించింది. అలాగే ఓటర్ల జాబితాలో పేర్ల చేరిక కోసం అత్యవసర విచారణ కోరే వారికి (అవుట్​ ఆఫ్​ టర్న్- వరుస క్రమంతో సంబంధం లేకుండా) ప్రధాన్యతనిస్తూ విచారణ జరపాలని ట్రిబ్యునళ్లను ఆదేశించింది.

ఓటర్ల జాబితాలో చేర్పులు, తొలగింపుల అంశంపై బాధితులు కోల్​కతా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని అటుపాలనాపరంగా, ఇటు న్యాయపరంగా సంప్రదించే స్వేచ్ఛను కూడా సీజేఐ కల్పించారు. "చాలా వరకు సమస్యలకు మా ఏప్రిల్​ 13 నాటి ఉత్తర్వుల్లోనే సమగ్ర సమాధానాలు ఇచ్చాం. అయినప్పటికీ , రోజువారీగా తలెత్తే కొన్ని సమస్యల పరిష్కారానికి హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి లేదా అప్పీలేట్​ ట్రిబ్యునల్​ దృష్టి అవసరమని మేము భావిస్తున్నాం" అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

కాగా, ఏప్రిల్ 21, 27వ తేదీల్లోపు అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునళ్ల నుంచి అనుమతి పొందిన వ్యక్తులు వరుసగా మొదటి లేదా రెండో దశ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడానికి అనుమతించాలని కోర్టు ఇంతకు ముందే ఆదేశించింది. అయితే, ట్రిబ్యునళ్లలో అప్పీలు పెండింగ్​లో ఉన్నంత మాత్రాన ఓటు వేసే హక్కు లభించదని స్పష్టం చేసింది.

27 లక్షల మంది వెయిటింగ్​లో ఉన్నారు!
మరోవైపు బంగాల్​ మొదటి దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నమోదైన రికార్డు ఓటింగ్​ను సీనియర్ అడ్వకేట్​, టీఎంసీ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ స్వాగతించారు. ఈసారి ఓటు వేయకపోతే, తమ పేర్లను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగిస్తారనే భయంతో ప్రజలు మూలమూలల నుంచి వచ్చి ఓటు వేశారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించబడిన వారిలో ఇప్పటి వరకు కేవలం 139 క్లెయిమ్​లు లేదా అప్పీళ్లను మాత్రమే అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునళ్లు పరిష్కరించాయన్నారు. ఇంకా 27 లక్షల మంది విచారణ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బీజేపీలో చేరిన రాఘవ్​ చడ్డా- ఆప్‌ రాజ్యసభ పక్షం కమలం పార్టీలో విలీనం

'అకృత్యాల నుంచి ఆడబిడ్డలకు విముక్తి కల్పిస్తాం'- బంగాల్ మహిళలకు ప్రధాని మోదీ హామీ​

