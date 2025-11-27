40ఏళ్ల క్రితం కుటుంబానికి ఉదయ్ దూరం- కట్ చేస్తే SIRతో ఫ్యామిలీ చెంతకు- ఎలా సాధ్యమైంది?
40 ఏళ్ల తర్వాత కన్నవారిని కలిసిన కొడుకు- కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించిన స్నేహితుడు
Published : November 27, 2025 at 1:39 PM IST
Sir Reunites Mother With Son : 40 ఏళ్ల క్రితం అయినవారికి దూరమైన ఓ వ్యక్తి, ఎట్టకేలకు తన కుటుంబసభ్యుల్ని కలుసుకున్నాడు. దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతున్న SIR (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్) ప్రచారం సందర్భంగా, హృదయాన్ని తాకే తల్లీ కొడుకుల పునఃకలయిక రాజస్థాన్లోని భిల్వారా జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఆ సన్నివేశం అక్కడి ప్రాంతం మొత్తాన్ని ఉత్కంఠభరితంగా మార్చింది. దాదాపు 40 సంవత్సరాలుగా కనిపించకుండా పోయిన ఉదయ్ సింగ్ రావత్ తన కుటుంబంతో తిరిగి కలిశాడు. గ్రామస్థులు ఊరేగింపు నిర్వహించి ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
కరేడాలోని జోగిధోరా గ్రామానికి చెందిన ఉదయ్ సింగ్, గ్రామానికి 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాఠశాలలో చదివేవాడు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేకపోవడంతో, వేసవి సెలవుల్లో సంపాదించడానికి ఛత్తీస్గఢ్కు వెళ్లాడు. అక్కడ అతడు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో గార్డుగా పనిచేయడం ప్రారంభించాడు. అంతలో ఉదయ్ సింగ్ ఒక రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై జ్ఞాపకశక్తిని కోల్పోయాడు, ఆ తర్వాత అతడు తన గ్రామాన్ని, కుటుంబాన్ని మరచిపోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు దశాబ్దాలుగా ఉదయ్ సింగ్ కోసం గాలిస్తున్నారు కానీ ఉవయోగం లేదు.
SIR ప్రచారం సందర్భంగా
ఇటీవల, దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో భారత ఎన్నికల కమిషన్ నిర్వహిస్తున్న SIR ప్రచారం సందర్భంగా, ఉదయ్ సింగ్ భిల్వారాలోని సూరజ్ గ్రామంలోని ఒక పాఠశాలకు ఓటరు ఫారం గురించి సమాచారం పొందడానికి వెళ్లాడు. సూరజ్ ప్రభుత్వ సీనియర్ హై స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ రామకృష్ణ వర్మ మాట్లాడుతూ, BLO ఓటరు జాబితాను ధ్రువీకరించడానికి ఇంటింటికీ అధికారు వెళుతున్నారని చెప్పారు. ఈ సమయంలో, ఉదయ్ సింగ్ ఓటరు జాబితాలో తన పేరును కనుగొనడానికి పాఠశాలలోని BLOని కలవడానికి వచ్చాడు.
అయితే అక్కడి ఉపాధ్యాయుడు జీవన్ సింగ్ అతడు చదువుకున్నాడు. అతడు ఉదయ్ సింగ్ను గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఉపాధ్యాయుడు జీవన్ సింగ్, ఉదయ్ సింగ్ తన క్లాస్మేట్ అని చెప్పాడు. అతడు పాఠశాలకు వచ్చి జోగిధోరా గ్రామంలోని ఉదయ్ సింగ్ కుటుంబానికి సమాచారం ఇచ్చిన వెంటనే అతడ్ని గుర్తించారు. కుటుంబం పాఠశాలకు చేరుకున్న వెంటనే, వారు ఉదయ్ సింగ్ను చూసి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
'మొదట నమ్మడం కష్టంగా అనిపించింది' : ఉదయ్ సింగ్ సోదరుడు
ఉదయ్ సింగ్ సోదరుడు హేమ్ సింగ్ రావత్ మాట్లాడుతూ, "మొదట నమ్మడం కష్టంగా అనిపించింది. కానీ ఉదయ్ తనకు కుటుంబంతో ఉన్న జ్ఞాపకాలను, తన బాల్యాన్ని పంచుకున్నప్పుడు, ఇదంతా నిజమే అని నమ్మాను" అని అన్నారు. ఉదయ్ సింగ్ తల్లి చుని దేవి రావత్ తన కొడుకు నుదిటిపై, ఛాతీపై అతని బాల్యంలో అకాసియా కొమ్మ వల్ల కలిగిన పాత గాయాల గుర్తులను చూసినప్పుడు గుర్తింపు తుది నిర్ధరణకు వచ్చింది.
గ్రామంలో ఊరేగింపు నిర్వహించి స్వాగతం
ఉదయ్ సింగ్ను గుర్తించిన తర్వాత గ్రామం అంతా సంతోషంలో మునిగిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉదయ్ సింగ్ను స్వాగతించడానికి డ్రమ్స్, డీజేలతో ఊరేగింపు నిర్వహించారు. అతడ్ని ఘనంగా ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఈ పునఃకలయిక సందర్భంగా, ప్రమాదం తర్వాత తన జ్ఞాపకాలు పోయాయని, ఇప్పుడు కుటుంబాన్ని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఉదయ్ సింగ్ అన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ SIR ప్రచారం కారణంగానే తాను కుటుంబంలో చేరగలిగానని అన్నారు.
