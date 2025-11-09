ప్రధాన సమస్య ఓట్ చోరీ- SIR అనేది దానిని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం: రాహుల్
ఎస్ఐఆర్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన రాహుల్ గాంధీ
Published : November 9, 2025 at 11:14 AM IST
Rahul Gandhi On SIR : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎస్ఐఆర్ అనేది ఓట్ల చోరీని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నమని విమర్శించారు. దీంతో ఓట్ల చోరీని సంస్థాగతం చేస్తున్నారని తెలిపారు. హరియాణాలో మాదిరి మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిందని ఆరోపించారు.
'ఓట్ల దొంగతనం ఒక ప్రధాన సమస్య. ఇప్పుడు ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ దానిని కప్పిపుచ్చి, అధికారికంగా గుర్తింపు ఇవ్వడానికే ఉద్దేశించింది. కొద్ది రోజుల క్రితం నేను హరియాణా ఎన్నికలపై ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చాను. అక్కడ ఓటు చోరీ జరిగినట్లు నేను స్పష్టంగా చూశా. సుమారు 25 లక్షల ఓట్లు దొంగలించారు.అంటే ప్రతి 8 ఓట్లలో ఒకరిది నకిలీ ఓటు. ఆ డేటా చూసిన తర్వాత నేను నమ్ముతున్నా. అదే విధంగా మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఓటు దోపిడీ జరిగింది. ఇది బీజేపీ, ఈసీ కలిసి రూపొందించిన వ్యవస్థ. మా వద్ద ఇంకా చాలా వివరణాత్మక సమాచారం ఉంది. ఇప్పటివరకు కొంత మాత్రమే చూపించాం. తగిన సమయానికి మిగతా ఆధారాలను కూడా బయటపెడతాం' అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.
ఇప్పుడు ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే, ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి జరుగుతుందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. 'ప్రజాస్వామ్యంపై నేరుగా దాడి జరుగుతోంది. అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కలిసి ఈ చర్యను సమన్వయం చేస్తున్నారు. ఫలితంగా దేశం తీవ్రంగా నష్టపోతోంది. భారత మాతకు నష్టం జరుగుతోంది' అని రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారు.