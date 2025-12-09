ETV Bharat / bharat

ఎస్​ఐఆర్ 2.0: BLOలను బెదిరించడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం- ఇలాంటి కేసులను తమ దృష్టికి తేవాలని ఈసీకి ఆదేశం

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 9, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
SC Concerns BLOs Being Threatened : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) 2.0లో భాగంగా పనిచేస్తున్న బూత్​ లెవల్ ఆఫీసర్లు(బీఎల్ఓ), ఇతర అధికారులు, బంగాల్​ సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో బెదిరింపులకు గురవుతుండడాన్ని సుప్రీం కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఇలాంటి కేసులను తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని ఎన్నికల కమిషన్​ (ఈసీ)ని కోరింది. లేకుంటే 'ఇది అరాచకానికి దారితీస్తుంది' అని వ్యాఖ్యానించింది.

వాస్తవానికి ఈసీ చేపట్టిన ఎస్​ఐఆర్ 2.0​కు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏమాత్రం సహకరించడం లేదు. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించాలని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​, జోయ్​మాల్య బాగ్చిలతో కూడిన ధర్మాసనం పోల్​ ప్యానల్​కు సూచించింది.

"ఎస్​ఐఆర్​కు సహకరించకపోవడం, బీఎల్​ఓల పనికి ఆటంకాలు కలిగించడం, బెదిరించడం లాంటి ఘటనలను మా దృష్టికి తీసుకురండి. మేము వారికి తగిన ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తాం" అని ఈసీ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది రాకేశ్ ద్వివేదీకి ధర్మాసనం చెప్పింది.

పోలీసులను వాడతాం!
రాకేశ్ ద్వివేదీ తన వాదనలు వినిపిస్తూ, 'పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైతే, ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలోని పోలీసులను తమ డిప్యుటేషన్ కిందకు తీసుకురావడం తప్ప ఈసీకి మరో మార్గం లేదని' అన్నారు. అయితే 'ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే వరకు పోలీసులను ఈసీ తన అధికార పరిధిలోకి తీసుకోలేదని' జస్టిస్ బాగ్చి స్పష్టం చేశారు.

దీనితో 'ఎస్​ఐఆర్​ విధులు నిర్వహిస్తున్న బీఎల్​ఓలు, ఇతర అధికారులను బెదిరింపులకు గురిచేసినప్పుడు, అలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్​కు అన్ని రాజ్యాంగ అధికారాలు ఉన్నాయని' రాకేశ్ ద్వివేది అన్నారు. 'ఎలాగైనా పరిస్థితులను చక్కదిద్దండి లేకపోతే అది అరాచకానికి దారితీస్తుంది. ఇది తీవ్రమైన సమస్య' అని సీజేఐ​ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు.

ఇక బంగాల్​లో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురికావడం వల్లే బీఎల్​ఓలు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారనే వాదనను రాకేశ్ ద్వివేదీ తోసిపుచ్చారు. బీఎల్​ఓలు ఒత్తిడికి గురవుతున్నారనే ప్రశ్నే లేదని పేర్కొన్నారు. ఎందుకంటే బీఎల్​ఓలు రోజుకు 6 లేదా 7 ఇళ్లను, 30 నుంచి 35 మంది ఓటర్ల వివరాలను మాత్రమే తీసుకుంటారని చెప్పారు.

దీనితో "బీఎల్​ఓలు చేసేది డెస్క్​ పని కాదు. వాళ్లు ఇంటింటికీ వెళ్లి, ఎన్యూమరేషన్​ ఫారమ్​లను నింపాల్సి ఉంటుంది. ఆపై దానిని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది పైకి కనిపించేంత సులభమైన పనికాదు" అని జస్టిస్ బాగ్చి అన్నారు.

ఇక పిటిషనర్ సనాతని సంసద్, ఇతరుల తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది వి.గిరి తన వాదనలు వినిపిస్తూ, ఎస్​ఐఆర్​ పని చేస్తున్న బీఎల్​ఓలను, ఇతర అధికారులను హింసిస్తున్నారని, బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. అంతేకాదు వారిని రక్షించాలని ఎన్నికల కమిషన్​కు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరారు.

