బొజ్జ గణపయ్యకు 3500 కిలోల గోరింటాకు పూజ- వైభవంగా సింజారా సంబరాలు- పెళ్లి జరుగుతుందనే నమ్మకంతో!
జైపుర్ మోతీ డూంగ్రీ ఆలయంలో ఘనంగా సింజారా వేడుకలు- 3500 కిలోల గోరింటాకుతో వినాయకుడికి పూజ- త్వరగా పెళ్లిళ్లు జరిగేలా భక్తులకు మెహందీ ప్రసాదంగా పంపిణీ!
Published : September 13, 2026 at 10:10 PM IST
Sinjara Festival Jaipur : దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి (గణేశ్ చతుర్థి) ఉత్సవాలు సంబరాలకు వేళైంది. ఇందుకు సంబంధించి ప్రతి రాష్ట్రం, ప్రాంతంలోనూ ఒక్కో ప్రత్యేకమైన ఆచారం కనిపిస్తుంటుంది. అలాంటి ఒక అపూర్వమైన ఘట్టానికే రాజస్థాన్లోని జైపుర్ నగరం సాక్ష్యంగా నిలిచింది. ఇక్కడి ప్రసిద్ధ మోతీ డూంగ్రీ ఆలయంలో చతుర్థికి ఒక్కరోజు ముందే 'సింజారా పండుగ'ను అత్యంత వైభవంగా, కన్నుల పండువలా నిర్వహించారు. ఈ ప్రత్యేక వేడుక కోసం రాజస్థాన్ పాలి జిల్లా సయోజత్ అనే ప్రాంతం నుంచి ఏకంగా 3500 కిలోల స్వచ్ఛమైన గోరింటాకును (మెహందీ) ఆలయానికి తరలించారు. వినాయకుడికి అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో మెహందీ పూజ పూర్తి చేసి, రాత్రి 7.30 గంటల నుంచి ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు సుమారు 8 ప్రత్యేక కేంద్రాల ద్వారా ఈ సింజారా మెహందీని ప్రసాదంగా పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఈ మెహందీని స్వామివారి పాదాల వద్ద ఉంచి పూజించిన ఈ గోరింటాకు ప్రసాదాన్ని చేతులకు పెట్టుకుంటే, పెళ్లి కుదరక ఇబ్బంది పడుతున్న యువతీ యువకులకు ఏడాది వ్యవధిలోనే వివాహ యోగం వస్తుందనేది ఇక్కడి భక్తులు ఎప్పటినుంచో బలంగా నమ్ముతున్నారు. ఇది కేవలం సాధారణ ప్రసాదం మాత్రమే కాదు, శుభం, అదృష్టానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఇక ఈ ప్రసాదం కోసం రాజస్థాన్, హరియాణా, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, గుజరాత్, బంగాల్ నుంచి వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తులతో స్థానికంగా రోడ్లు కిక్కిరిసిపోయాయి. భక్తుల రద్దీ కారణంగా ఆలయం చుట్టూ భారీ క్యూ లైన్లు కనిపించాయి. భారీగా భక్తులు తరలిరావడంతో పోలీసులు సకాలంలో బారికేడ్లు, సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి, ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. మోతీ డూంగ్రీ ఆలయ పూజారి కుటుంబానికి చెందిన అభిషేక్ శర్మ మాట్లాడుతూ, 'కుటుంబంతో కలిసి శుభకార్యాలు జరిగినప్పుడు ప్రత్యేకంగా వేడుకలు నిర్వహించినట్లే, మొదటి పూజలు అందుకునే గణేశుడి సన్నిధిలో సింజారా ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తాం' అని తెలిపారు. వినాయకుడికి సమర్పించిన మెహందీని ఇంటికి తీసుకెళ్లడం భక్తులు శుభసూచకంగా భావిస్తారని చెప్పారు.
వినాయకుడు చికెన్ బిర్యానీ వండుతున్నట్లు బ్యానర్, రంగంలోకి పోలీసులు!
ఇక గణేశ్ చతుర్థి వేడుకలకు ముందు తమిళనాడు తిరునెల్వేలిలో ఒక రెస్టారెంట్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రచార బ్యానర్ వివాదానికి దారితీసింది. వినాయకుడు చికెన్ బిర్యానీ వండుతున్నట్లుగా చిత్రీకరించిన బ్యానర్పై పలువురి నుంచి అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి. మతపరమైన మనోభావాల్ని దెబ్బతీసేలా ఉందంటూ స్థానిక హిందూ సంస్థ నిరసన చేపట్టడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి బ్యానర్ తొలగించారు. తమిళనాడులో 'వినాయకర్ చతుర్థి' గా జరుపుకునే గణేశ్ చతుర్థి సందర్భంగా తిరునెల్వేలి నగరంలోని వీఎం చతిరం వంతెన సమీపంలో ఓ బిర్యానీ షాప్ యజమాని ప్రత్యేక ఆఫర్ ప్రకటించారు. 'అరబిక్ స్టైల్ చికెన్ 65 బిర్యానీ'ని 99 రూపాయలకే అందిస్తున్నట్లు ప్రచారం చేశారు. ఈ ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 13, 14 తేదీల్లో మాత్రమే ఉంటుందని ప్రకటిస్తూ, ఆ షాప్ ముందు బారీ బ్యానర్ ఏర్పాటు చేశారు.
అయితే ఈ బ్యానర్లో వినాయకుడు చికెన్ బిర్యానీ వండుతున్నట్లుగా ఉన్న చిత్రం ఉండటంతో వివాదం మొదలైంది. విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక హిందూ మున్నాని సంస్థ ప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు బిర్యానీ షాప్ ముందుకు చేరుకున్నారు. ప్రచారంలో హిందూ దేవుడి చిత్రాన్ని ఉపయోగించడం తమ మతపర మనోభావాల్ని దెబ్బతీస్తోందని వారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే బ్యానర్ తొలగించాలని పోలీసుల్ని కోరారు. ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో కూడా కొందరు హిందువులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పలువురు నెటిజన్లు కూడా సోషల్ మీడియాలో దీని గురించి పోస్టులు చేశారు. దీంతో విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని బ్యానర్ తొలగించడంతో వివాదానికి తెరపడింది.
1100 కిలోల మోదక్, ఎక్కడో తెలుసా?
మరోవైపు గణేశ్ చతుర్థి వేళ కోల్కతా భవానీపుర్లోని ఓ స్వీట్ షాప్ భారీ మోదక్ను తయారు చేసింది. దాదాపు 1100 కిలోల వరకు బరువు ఉన్న ఈ మోదక్ను విక్రయించడానికి కాకుండా, కేవలం ప్రదర్శన కోసమే ఏర్పాటు చేసినట్లు దుకాణ యజమాని చెప్పారు. దీంతో ఈ భారీ మోదక్ను చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో జనం తరలివస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
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