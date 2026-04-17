ETV Bharat / bharat

ఒకే ఒక్క ఓటరు కోసం ప్రత్యేకంగా పోలింగ్ కేంద్రం- అధికార యంత్రాంగం కూడా ముందు రోజే అడవిలోకి- ఎక్కడో తెలుసా?

మరికొద్ది రోజుల్లో గుజరాత్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్- ఈ క్రమంలో చకచకా ఏర్పాట్లు చేస్తున్న ఎన్నికల సంఘం- ఒక్క ఓటరు కోసం స్పెషల్‌గా పోలింగ్ కేంద్రం ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Single Voter Polling Booth In Gujarat : ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఓటూ చాలా కీలకం. ఒక్క ఓటుతో ఫలితం తారుమారైన ఎన్నికలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందుకే ఒకే ఒక్క ఓటరు ఉన్నచోట కూడా ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేకంగా పోలింగ్‌ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఆ ఓటరు కోసం అధికారులు, సిబ్బందిని మారుమూల ప్రాంతానికి పంపిస్తుంది. అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే గుజరాత్‌లోని గిర్ సోమనాథ్ జిల్లాలో జరిగింది.

గిర్ అడవుల్లో పోలింగ్ కేంద్రం
గుజరాత్‌లో ఏప్రిల్ 26న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగనుంది. ఓట్ల లెక్కింపు ఏప్రిల్ 28న చేపడతారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ ఏర్పాట్లను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. అయితే ఆకులు గలగలమనే చప్పుడు, ఆసియా సింహాలతో సహా వన్యప్రాణులు విలసిల్లుతున్న దట్టమైన గిర్ అడవిలో కేవలం ఒక్క ఓటరు ఉన్నారు. అయితే ఆ వ్యక్తి ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఎన్నికలు సంఘం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా పోలింగ్ బూత్​గిర్ సోమనాథ్ జిల్లాలోని గిర్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం లోపలున్న మారుమూల ప్రాంతం బనేజ్‌. ఇది గిర్‌గఢ్‌డా తాలూకాలోని జమ్వాలా గ్రామానికి సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. అక్కడ పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. మహాదేవ్ ఆలయం పూజారి మహంత్ హరిదాస్ బాపు ఆ పోలింగ్ కేంద్రంలో తన ఓటును వేయనున్నారు. గుజరాత్‌లో స్థానిక సంస్థలు, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగినా ఇక్కడ ఒక్క ఓటరు కోసమే పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ మారుమూల ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

బనేజ్‌లోని మహాదేవ్ ఆలయం సమీపంలోని ఆశ్రమంలో మహంత్ హరిదాస్ నివసిస్తున్నారు. ఆయన కోసం భారత ఎన్నికల సంఘం అడవిలోనే ఒక ప్రత్యేక పోలింగ్ బూత్‌ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. వేలాది మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే బూత్‌ల మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా అధికారులు, భద్రతా సిబ్బందితో సహా అనేక మందిని మోహరించి, నిర్వహణా ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. హరిదాస్ గురువు మహంత్ భరత్‌ దాస్ బాపు ఇదే ఆశ్రమంలో నివసించినప్పటి నుంచి ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. అంటే కొన్నేళ్ల ఏళ్ల క్రితం నుంచి ఒక్క ఓటరు కోసం అక్కడ పోలింగ్‌ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మహంత్ భరత్ దాస్ బాపు మరణానంతరం ఆయన శిష్యుడైన హరిదాస్ బాపు ఆశ్రమం బాధ్యతను తీసుకున్నారు.

ముందు రోజే పోలింగ్ యంత్రాంగం వచ్చేస్తుంది!
బనేజ్‌ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటింగ్ సరిగ్గా జరిగేలా చూసేందుకు ఈసీ పలు చర్యలను చేపడుతుంది. అన్ని రూల్స్‌ను పాటించేలా చూసేందుకు ప్రిసైడింగ్ అధికారి, సిబ్బంది, పోలీసులతో కూడిన పోలింగ్ బృందం ఒక రోజు ముందుగానే అడవికి చేరుకుని రాత్రి అక్కడే బస చేస్తుంది. ఆ బృందం ఏకైక ఓటరు వచ్చి తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం కోసం ఎదురుచూస్తుంది. అక్కడ ఏకైన ఓటరు ఓటేస్తే పోలింగ్ ముగినట్లే.

సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ఓటరు
అయితే తన కోసం పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడంపై మహంత్ హరిదాస్ బాపు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి పోలింగ్ యంత్రాంగం తన వరకు చేరుకుంటుందని తెలిపారు. అయితే ఓ విషయంలో ఆయన ఆసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ వేదికలపై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ ప్రత్యేక బూత్‌ను దేశ ప్రజాస్వామ్య పునాదికి ఉదాహరణగా పేర్కొన్నప్పటికీ, ఏ రాజకీయ నాయకుడు తనను ఇప్పటివరకు కలవలేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ నాయకులు సామాన్య పౌరుల వాస్తవ పరిస్థితులను తెలుసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో ఒక్క ఓటు కూడా గెలుపు, ఓటములను నిర్ణయించగలదని చెప్పారు.

TAGGED:

SINGLE VOTER POLLING BOOTH IN INDIA
POLLING BOOTH FOR ONE PERSON
GUJARAT LOCAL BODY ELECTION 2026
POLLING BOOTH FOR ONE VOTER GUJARAT
SINGLE VOTER POLLING BOOTH GUJARAT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.