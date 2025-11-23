'సింధ్ మళ్లీ భారత్లో కలవొచ్చు'- రాజ్నాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
పాకిస్థాన్లోని సింధు ప్రావిన్స్పై రాజనాథ్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు- భారత్ నుంచి సింధును వేరుచేయడాన్ని బీజేపీ అంగీకరించలేదని వెల్లడి
Published : November 23, 2025 at 10:07 PM IST
Sindh May Return To India Again : భారత్-పాకిస్థాన్ సరిహద్దుపై రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సరిహద్దులు ఎప్పుడైనా మారవచ్చని, రేపు సింధ్ ప్రాంతం భారత్లో తిరిగి చేరుతుందేమో ఎవరికి తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు. ఆదివారం దిల్లీలో జరిగిన 'సింధీ సమాజ్ సమ్మేళన్' కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, మాజీ ఉపప్రధాని లాల్ కృష్ణ అడ్వాణీ చెప్పిన మాటలను కోట్ ఊటంకించారు.
"ఇది అడ్వాణీ చెప్పిన మాట. ఈ రోజు సింధ్ ప్రాంతం భారత్లో భాగం కాకపోవచ్చు. కానీ నాగరికత పరంగా చూస్తే, సింధ్ ఎప్పుడూ భారత్లోనే అంతర్భాగంగా ఉంటుంది. భూమి విషయానికొస్తే సరిహద్దులు ఎప్పుడైనా మారవచ్చు. రేపు సింధ్ మళ్లీ భారత్లో చేరుతుందేమో ఎవరికి తెలుసు."
- రాజ్నాథ్ సింగ్, భారత రక్షణ మంత్రి
వాస్తవానికి సింధ్ ప్రాంతాన్ని సింధీ ప్రజల మాతృభూమిగా పేర్కొంటారు. సింధూ లోయ నాగరికతకు ఇది ప్రధాన కేంద్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. 1947 భారతదేశ విభజనతో ఈ ప్రాంతం పాకిస్థాన్లో భాగమైంది.
సింధు నది పరమ పవిత్రం
భారత నాగరికతలో సింధ్ ప్రాంతానికి ఉన్న సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యతను రాజ్నాథ్ సింగ్ గుర్తు చేశారు. సింధ్లోని చాలా మంది ముస్లింలు సింధూ నది నీటిని పవిత్రంగా చూస్తారని అన్నారు. ముస్లింలు మక్కాలోని ఆబ్-ఎ-జమ్జమ్ కంటే సింధు నది నీరు తక్కువ పవిత్రమైనదిగా భావించరని రాజ్నాథ్ పేర్కొన్నారు. 'అడ్వాణీ తన పుస్తకంలో సింధీ హిందువులు, ముఖ్యంగా తన తరం వారు, సింధ్ ప్రాంతం భారత్ నుంచి విడిపోవడాన్ని ఇప్పటికీ అంగీకరించలేదని రాశారు' ఆయన రాజ్నాథ్ గుర్తుచేశారు. "సింధూ నదిని పవిత్రంగా భావించే మన సింధ్ ప్రజలు ఎప్పుడూ మనవారే. వారు ఎక్కడ ఉన్నా, వారు ఎప్పుడూ మనకు చెందినవారే" అని ఆయన ఉద్వేగంగా అన్నారు.
పీవోకే ప్రజలూ మనవాళ్లే
పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీవోకే) ప్రజలూ మనవాళ్లేనని, అక్కడున్న వారికి భారత్తో దృఢమైన సంబంధాలు ఉన్నాయని గతంలో రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. అంతేకాదు పీవోకే దానంతట అదే తిరిగి భారత్లో చేరుతుందని కూడా ఆయన అన్నారు. పీవోకే ప్రజలు భారత్లో కలిసేందుకు ముందుకు రావాలని కూడా ఓ సందర్భంలో రాజ్నాథ్ పిలుపునిచ్చారు. పాకిస్థాన్ మాదిరిగా తాము వారిని విదేశీయుల్లా కాకుండా, సొంత మనుషుల్లా పరిగణిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
సీఏఏ ఆవశ్యకత
ఇక, పొరుగు దేశాల్లో హింసను ఎదుర్కొంటున్న మైనారిటీ వర్గాలను రక్షించడానికి పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సీఏఏ) ఎంతో ఆవశ్యకమని రాజ్నాథ్ పేర్కొన్నారు. హిందూ సమాజాన్ని గత ప్రభుత్వాలు విస్మరించాయని, అయితే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వారి బాధను అర్థం చేసుకున్నారని తెలిపారు. అందుకే సీఏఏను తీసుకువచ్చామని ఆయన వివరించారు.
"పొరుగు దేశాల్లోని మైనారిటీ వర్గాలు చాలా ఏళ్లుగా బాధపడుతున్నారు. ముష్కరులు, దుండగులు వారి ఇళ్లను తగలబెట్టారు, వారి పిల్లలను చంపారు. వారి కుమార్తెలపై క్రూరత్వం ప్రదర్శించి, చిత్రహింసలు పెట్టారు. హిందూ ప్రజలను బలవంతంగా మతం మార్చారు. వారిలో చాలా మంది ఎలాగోలా తప్పించుకుని భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు, బుజ్జగింపు రాజకీయాలు చేసే ప్రభుత్వాలు, వారిపట్ల చూపిన కాఠిన్యాన్ని గురించి చెప్పడానికి మాటలు చాలవు" అని రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సీఏఏ- 2019 వల్ల పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్గానిస్థాన్ నుంచి వలస వచ్చిన హిందూ, సిక్కు, బౌద్ధ, జైన, పార్సీ, క్రైస్తవువలకు భారత పౌరసత్వం కల్పించడానికి వీలు కలుగుతుంది. ఈ చట్టం 2020 జనవరి 10 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. 2014 డిసెంబర్ 31న లేదా అంతకు ముందు భారతదేశంలోకి ప్రవేశించిన వారు ఈ చట్టం కింద భారత పౌరసత్వం పొందడానికి అర్హులు.