వెండి ధరల ఎఫెక్ట్​​- ఆగిపోతున్న గిరిజనుల పెళ్లిళ్లు- పారిపోతున్న జంటలు!

సంప్రదాయం పేరుతో దారుణం- వెండి ధరలు భారీగా పెరగడంతో మధ్యప్రదేశ్‌లోని గిరిజనుల్లో ఆగిపోతున్న పెళ్లిళ్లు

Silver Prices Effect On Tribal Weddings
Silver Prices Effect On Tribal Weddings (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 10:12 PM IST

Silver Prices Effect On Tribal Weddings : వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరగడంతో మధ్యప్రదేశ్ గిరిజన ప్రాంతాల్లో పెళ్లిళ్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. వెండి ధరల కారణంగా అనేక పెళ్లిళ్లు వాయిదా పడుతుండగా, మరికొన్ని రద్దవుతున్నాయి. ఇష్టపడ్డ వధూవరులు అయితే ఏకంగా పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెండి ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. వెండి సృష్టిస్తున్న ప్రకంపనలతో లోహాల వ్యాపారంపైనే కాకుండా గిరిజనులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. వెండి ధరల పెరుగుదల అనేది పెళ్లిళ్లకు ఆటంకంగా మారిన పరిస్థితి నెలకొంది. రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్న ధరల కారణంగా మధ్య‌ప్రదేశ్‌లోని గిరిజన ప్రాంతాల్లో పెళ్లిళ్లు ఆగిపోతున్నాయి. వెండి ఆభరణాలు ధరించడం ఆదివాసీల సంప్రదాయం. ప్రస్తుతం వెండి ధర కిలోకు సుమారు రూ.4లక్షలకు చేరింది. దీంతో వెండి ఆభరణాలు వారి బడ్జెట్‌కు అందనంత దూరంగా వెళ్లడంతో చాలా పెళ్లిళ్లు వాయిదా పడుతుండగా, మరికొన్ని సంబంధాలు మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయి.

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో
అలిరాజ్‌పూర్ జిల్లాలో ఒక గిరిజన మహిళ వెండి ధరల పెరుగుదలపై కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఆమె పెళ్లిళ్లు నిలిచిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. మరోవైపు, ఈ ఆర్థిక సంక్షోభంపై గిరిజన సమాజానికి చెందిన ప్రజా ప్రతినిధులు, కుల పెద్దలు ప్రత్యామ్నాయంపై దృష్టి సారించారు. పెళ్లిళ్లలో వెండిని ఇచ్చిపుచ్చుకునే ఈ సంప్రదాయాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించడం లేదా పరిమితం చేయాలన్న ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఏమిటీ సంప్రదాయం ఏంటి?
మధ్యప్రదేశ్ (రత్లాం, ఝబువా, అలీరాజ్‌పూర్), రాజస్థాన్ (బాంస్వారా, దుంగార్పూర్), గుజరాత్ (దాహోద్) ప్రాంతాల్లోని ఆదివాసీలకు వెండి నగలు అంటే కేవలం అలంకారం కాదు, అది వారి సామాజిక హోదా, గౌరవానికి చిహ్నం. వివాహం నిశ్చయమైనప్పుడు వరుడి తరఫువారు వధువుకు ఒక కిలో నుంచి రెండు కిలోల వెండిని ఆభరణాల రూపంలో ఇవ్వడం ఆనవాయితీ. ఏడాది క్రితం వరకు అందుబాటులో ఉన్న వెండి ధర, ఇప్పుడు కిలో రూ.4 లక్షల మార్కును తాకింది. అంటే కేవలం వెండి కోసమే వరుడి కుటుంబం రూ.8 లక్షల వరకు వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఇది ఆ పేద గిరిజన కుటుంబాల స్తోమతకు మించిన భారంగా మారినట్లు గిరిజన సామాజిక కార్యకర్త శ్యామ్ మయిడా తెలిపారు.

Silver Prices Effect On Tribal Weddings
వెండి ధరలు పెరగడంతో ఆగుతున్న గిరిజనుల పెళ్లిళ్లు (ETV Bharat)

"గిరిజన సమాజంలో వెండిని గౌరవానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. వివాహం నిశ్చయమైనప్పుడు వరుడి పక్షం వారు వధువుకు వెండిని సమర్పించే ఆచారం ఉంది. వరుడి కుటుంబం తమ స్తోమతను బట్టి కిలోల లెక్కన వెండిని వధువుకు బహుమతిగా ఇస్తారు. సాధారణంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఒకటి లేదా రెండు కిలోల వెండిని ఇస్తుండగా, స్థితిమంతులు అంతకంటే ఎక్కువే ఇస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం వెండి ధర కిలో రూ. 4 లక్షలకు చేరుకోవడంతో గిరిజనల సంప్రదాయం మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది."
- శ్యామ్ మయిడా, గిరిజన సామాజిక కార్యకర్త

ఇద్దరి కొడుకుల పెళ్లిళ్లు కుదిరి ఆగిపోయాయ్
ఏడాది క్రితం తమ ఇద్దరు కొడుకులకు నిశ్చితార్థం చేసామని, అప్పట్లో ఇద్దరు కోడళ్లకు రెండు కిలోల చొప్పున వెండి ఇస్తామని మాట ఇచ్చామని రత్లాం జిల్లా మథురి గ్రామానికి చెందిన సరితా మౌర్య తెలిపారు. కానీ ఇప్పుడు ధరలు పెరగడంతో ఒక నిశ్చితార్థం రద్దైనట్లు వాపోయారు. తన మనవడి పెళ్లికి రెండు కిలోల వెండి ఇవ్వాల్సి ఉందని, ఇప్పుడు ఆ డబ్బు ఎక్కచి నుంచి తెచ్చుకోవాలో అర్థం కావడం లేదని అదే గ్రామానికి చెందిన కాళీబాయి వాపోయారు. భూమి అమ్మాలా, అప్పు చేయాలా అనేది అర్థం కావట్లేదన్నారు.

"నా ఇద్దరు కొడుకులకు ఏడాది క్రితమే పక్క ఊరిలో నిశ్చితార్థాలు జరిగాయి. అప్పట్లో ఇద్దరు కోడళ్లకు తలా 2 కిలోల వెండి ఇస్తామని ఒప్పుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు వెండి ధర కిలో 4 లక్షల రూపాయలకు చేరుకుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. వెండి ఇవ్వలేక ఇప్పటికే ఒక కొడుకు నిశ్చితార్థం రద్దయిపోయింది. రెండో కొడుకు పెళ్లిని ఈ ఏడాదికి వాయిదా వేశాం."
- సరిత మౌర్య, మథురి గ్రామం, రత్లాం జిల్లా

10 పెళ్లిళ్లు రద్దు
తమ గ్రామంలో వెండి కొనలేక 10 మంది యువకుల పెళ్లిళ్లు నిలిచిపోయాయని అలీరాజ్‌పూర్ జిల్లా సర్పంచ్‌ల సంఘం అధ్యక్షుడు ఛమ్రాలా భాయ్ తెలిపారు. ఆయన కూడా తన కూతురు వివాహాన్ని ఏడాది పాటు వాయిదా వేసినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఆయన గ్రామాలు తిరుగుతూ వెండి ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంప్రదాయాన్ని తగ్గించుకోవాలని ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

వెండి ఇచ్చే సంప్రదాయాన్ని పరిమితం చేయాలని గిరిజనులకు చెబుతున్నట్లు జైస్ సంస్థకు చెందిన డాక్టర్ అభయ్ ఓహ్రి తెలిపారు. అప్పులు చేసో లేదా భూములు అమ్మో పెళ్లిళ్లు చేస్తే ఆ గిరిజన కుటుంబం ఆర్థికంగా చితికిపోతుందన్నారు. ఆ అప్పుల నుంచి ఎప్పటికీ కోలుకోలేరన్నారు.

Silver Prices Effect On Tribal Weddings
వెండి ధరలు పెరగడంతో ఆగుతున్న గిరిజనుల పెళ్లిళ్లు (ETV Bharat)

పారిపోయి పెళ్లిళ్లు
వెండి సంప్రదాయం కారణంగా పెళ్లిళ్లు వాయిదా పడటం, ఆగిపోవడం ఇష్టం లేని యువతీ, యవకులు ఇళ్ల నుంచి పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటున్న ఘటనలు సైతం జరుగుతున్నాయి. మథురికి చెందిన యువకుడు పంకజ్ మౌర్య మాట్లాడుతూ, తమ గ్రామంలో వెండి కొనలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న యువకులు, తమ పెళ్లిళ్లు ఆగిపోతాయన్న భయంతో ఇళ్ల నుంచి పారిపోయి వివాహాలు చేసుకుంటున్నారని, దీనివల్ల సమాజంలో అనవసరమైన గొడవలు తలెత్తుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Silver Prices Effect On Tribal Weddings
వెండి ధరలు పెరగడంతో ఆగుతున్న గిరిజనుల పెళ్లిళ్లు (ETV Bharat)

