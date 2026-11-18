పట్టు గూళ్ల వ్యర్థాలతో అలంకరణ ఉత్పత్తులు- మహిళలకు ఏడాదికి లక్షల్లో ఆదాయం!
Decorative Items By Women Sericulture: పట్టుపురుగుల వ్యర్థమైన పియర్స్డ్ కోకూన్స్తో మహిళలకు ఇంట్లో నుంచి పూల దండలు అలంకరణ వస్తువులు తయారీ చేసి లక్షల్లో సులభంగా ఆదాయం పొందుతున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 8:18 AM IST
సాధారణంగానే పట్టు దారం తీసిన తర్వాత గూళ్లను వృథాగా పడేస్తారు. కానీ కొద్దిమంది మహిళలు తక్కువ నాణ్యత గూళ్లతో వినూత్న వస్తువులను రూపొందిస్తూ మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. పట్టుపురుగుల గూళ్లతో అందమైన అలంకరణకు సంబంధించిన వస్తువులు, హస్తకళా ఉత్పత్తుల తయారీ చేస్తున్నారు. దీంతో మహిళలు ఉపాధితోపాటు లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారు. కర్ణాటకలోని దేవనహళ్లి మెయిన్ రోడ్డులో యలహంక సమీపంలో ఉన్న చిక్కజాలలోని సాంకేతిక సేవా కేంద్రంలో మహిళలకు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాల గురించి వివరించారు.
మహిళలకు లాభదాయక వ్యాపారంగా పట్టు గూళ్లు
పట్టు తీసిన తర్వాత మిగిలిపోయే రంధ్రాలు పడిన పట్టు గూళ్లను ఉపయోగించడం ద్వారా అదనపు ఆదాయ మార్గాన్ని సృష్టించారు. ఇవి పట్టు దారం తీయడానికి పనికిరాకపోయినా, వీటితో అందమైన పూలు, దండలు, అలంకరణ వస్తువులను తయారు చేస్తున్నారు. మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు శిక్షణ తీసుకుని ఈ వస్తువుల తయారీలో నిమగ్నమై, ఇంటి నుంచే వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.
లక్ష పెడితే రూ.8 లక్షల ఆదాయం
పట్టుతో పూలు, ఇతర అలంకరణ వస్తువుల తయారీ నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి ఉన్నవారికి 5 రోజుల శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని అందిస్తున్నట్లు నిర్వాహకురాలు సరస్వతి తెలిపారు. ఇక్కడ తయారైన వస్తువులు ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి. వీటికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. సుమారు రూ.1 లక్ష పెట్టుబడితో, ఉత్పత్తి, అమ్మకాలు, మార్కెట్ లభ్యతను బట్టి ఏడాదికి రూ.7 లక్షల నుంచి రూ.8 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది. సాంకేతిక శిక్షణ, ముడి పదార్థాల లభ్యత ప్రభుత్వ శాఖ మద్దతుతో సెరికల్చర్ (పట్టు పరిశ్రమ), పట్టు ఆధారిత హస్తకళలు మహిళలకు స్వయం ఉపాధిని, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి.
''మహిళలు కేవలం సంప్రదాయ ఉద్యోగాలపైనే ఆధారపడకుండా, ఇంటి నుంచే ఈ పనిని చేసుకోవచ్చు. పట్టు ముడి పదార్థాలను ఉపయోగించి అలంకరణ వస్తువులను తయారు చేయడం ద్వారా వారు ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. పట్టుతో పూలు, ఇతర అలంకరణ వస్తువుల తయారీ నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి ఉన్నవారికి 5 రోజుల శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని అందిస్తున్నాం.''
--సరస్వతీ బాయి, పట్టుపరిశ్రమ విస్తరణ అధికారి
పట్టు పెంపకానికి ఆధునిక పద్ధతులు
బెంగళూరులో ఉన్న పట్టుపరిశ్రమ కేంద్రంలో క్రాస్-బ్రీడ్ (CB), బైవోల్టైన్ హైబ్రిడ్లు, మైసూర్ ప్యూర్ బ్రీడ్, CSR రకాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. గుడ్ల దశ నుంచి మొదటి, రెండో, మూడో, నాల్గో, ఐదో దశల (ఇన్స్టార్) వరకు పురుగుల జీవిత చక్రాన్ని సందర్శకులకు వివరిస్తున్నారు. పురుగులు పూర్తిగా ఎదిగిన తర్వాత, వాటిని స్థానికంగా 'చంద్రిక' అని పిలిచే మౌంటేజ్లోకి మారుస్తారు, అక్కడ అవి పట్టు గూళ్లను అల్లుతాయి. ప్లాస్టిక్ మౌంటేజ్ అనేది ఒక ఆధునిక పద్ధతి అని, దీనివల్ల పని సులభతరం అవుతుందని సరస్వతి బాయి వివరించారు. మల్బరీ ఆకులను పలుచగా పరిచి, వాటిపై ప్లాస్టిక్ మౌంటేజ్ ఉంచడం ద్వారా ఎదిగిన పురుగులు వాటంతట అవే పైకి ఎక్కి గూళ్లను అల్లుతాయని, ఒక్కో పురుగును చేతితో ఏరాల్సిన అవసరం ఉండదని ఆమె తెలిపారు. పట్టుపురుగుల పెంపక గృహాలకు రాయితీలు, పట్టుపురుగుల పెంపక గృహాల నిర్మాణానికి ఈ శాఖ ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుందని ఆమె వివరించారు.
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