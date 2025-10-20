ప్రతి ఇంటి తలుపుకు బూరుగు ఆకులు- దీపావళి వేళ లక్ష్మీదేవికి వైవిధ్య ఆహ్వానం- ఎక్కడ? ఎందుకు?
Published : October 20, 2025 at 2:49 PM IST
Invitation To Lakshmi Burugu Leaves : వెలుగుల పండుగ దీపావళిని మనదేశంలోని ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోలా నిర్వహిస్తారు. ప్రజలు తమతమ చారిత్రక ఆచారాలు, సంప్రదాయాల ప్రకారం ఈ పండుగ రోజున వేడుకలను జరుపుకుంటారు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని షాహ్దోల్ డివిజన్లో ఉన్న బైగా తెగ ప్రజలు దీపావళిని భిన్నంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఆ రోజున లక్ష్మీదేవిని సాదరంగా ఆహ్వానించేందుకు ఇంటి తలుపునకు బూరుగు చెట్టు ఆకులను తగిలిస్తారు. ఈ ప్రక్రియను సంప్రదాయబద్ధంగా ఎలా నిర్వహిస్తారు? బూరుగు చెట్టుకు లక్ష్మీదేవి, శివుడు, గణేశుడు, కుబేరుడితో ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? దీనిపై పురాణాలు, ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
షల్మాలి, సేమల్, సిల్క్ కాటన్ ట్రీ
బూరుగు చెట్టును హిందీలో 'సేమల్' అని, ఆంగ్లంలో 'సిల్క్ కాటన్ ట్రీ' అని, సంస్కృతంలో 'షల్మాలి' అని పిలుస్తారు. దీని శాస్త్రీయ నామం 'బొంబాక్స్ సీబా'. ఈ చెట్టు 60 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. ఈ చెట్టుకు ప్రధానంగా ఎరుపు రంగు పూలే పూస్తాయి. అయితే తెలుపు, గులాబీ రంగు పూలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ పువ్వులు 5 రేకులతో ఉంటాయి. పూలు పూసినప్పుడు బూరుగు చెట్టు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం అంతరించిపోతున్న చెట్ల జాతుల్లో బూరుగు చెట్టు కూడా ఉంది.
దేవలోకంలోని ఇంద్రుడి తోట నుంచి ఈ చెట్టును భూమిపైకి తీసుకొచ్చారని అంటారు. పూజల వేళ బూరుగు పూలను సమర్పిస్తే శివుడు చాలా సంతోషిస్తాడు. దీపావళి రోజున ఇంటి తలుపుకు ఉండే గొళ్లేనికి 3 లేదా 5 బూరుగు చెట్టు ఆకులను తగిలిస్తే లక్ష్మీదేవి, గణేశుడు, కుబేరుడు సంతోషిస్తారని మధ్యప్రదేశ్లోని షాహ్దోల్ డివిజన్లో ఉన్న బైగా తెగ ప్రజలు బలంగా విశ్వసిస్తారు. ఈ విధంగా ఇంటి తలుపులకు బూరుగు ఆకులను తగిలించే సంప్రదాయాన్ని 'సేమల్ పత్తా ఖోంచ్నా' అని పిలుస్తారు.
సేమల్ పత్తా ఖోంచ్నా ఇలా జరుగుతుంది!
ఏటా దీపావళి రోజున నిర్వహించే సేమల్ పత్తా ఖోంచ్నా సంప్రదాయం గురించి బైగా తెగకు చెందిన పశువుల కాపరి ఝాడు బైగా ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. ఆయన కథనం ప్రకారం బైగా తెగకు చెందిన పశువుల కాపరులు ప్రతిరోజూ ఊరిలోని ప్రజలందరి పశువులను మేపడానికి అడవుల్లోకి తీసుకెళ్తుంటారు. దీపావళి పండుగ రోజు తెల్లవారుజామున కూడా ఊరిలోని పశువుల కాపరులు స్నానం చేసి, పశువులతో అడవిలోకి వెళ్తారు. ప్రస్తుతం అడవుల్లో బూరుగు చెట్లు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. అందువల్ల వాటిని వెతుక్కుంటూ అడవిలో బాగా లోపలి వరకు పశువుల కాపరులు వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
ఈ విధంగా బూరుగు ఆకులను సేకరించి ఊరిలోకి ప్రవేశించాక, ఒక్కొక్క ఇంట్లోని పశువుల కొట్టంలలోకి పశువులను వదులుతారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రతీ ఇంటి తలుపునకు ఉండే గొళ్లేనికి మూడు నుంచి ఐదు బూరుగు ఆకులను తగిలిస్తారు. ఇందుకు ప్రతిగా ప్రతీ కుటుంబం పశువుల కాపరులకు పప్పులు, బియ్యం, కూరగాయలు, ఉప్పు, కారం, నూనె, పసుపు, వెల్లుల్లితో పాటు కొంత డబ్బును దక్షిణగా ఇస్తుంది. ఇళ్లలో పశువులు లేని వారు ప్రత్యేకంగా పశువుల కాపరులను ఆహ్వానించి, వారి నుంచి బూరుగు ఆకులను తీసుకొని ఇంటి తలుపునకు తగిలిస్తారు. అంతేకాదు దీపావళి రోజున షాహ్దోల్ డివిజన్లోని వివిధ వర్గాల గ్రామీణులు భక్తిభావంతో కర్మ, శైల, దేవరి అనే జానపద నృత్యాలు చేస్తారు.
బూరుగు ఆకులను తలుపుకు తగిలిస్తే ఏమవుతుంది?
దీపావళి పండుగ రోజు ఉదయం ఇంటి తలుపునకు ఉండే గొళ్లేనికి బూరుగు ఆకులను తగిలిస్తే శుభప్రదమని స్థానికులు నమ్ముతారు. ఈ పవిత్రమైన ఆకులు లక్ష్మీదేవికి సాదరమైన ఆహ్వానం లాంటివని విశ్వసిస్తారు. వాటిని చూసి లక్ష్మీదేవి తమ ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తుందని భావిస్తారు. ఆ ఆకుల ప్రభావంతో ఇంటిలోని ప్రతికూల శక్తి బయటకు వెళ్లిపోతుందని, సానుకూల శక్తి లోపలికి వస్తుందని అంటారు. తద్వారా ఇంట్లో ఆనందం, ఆరోగ్యం, సంపద, ధాన్యానికి కొరత ఉండదని చెబుతుంటారు.
బూరుగు ఆకులు, పువ్వులకు చాలా ప్రాముఖ్యత
"బూరుగు ఆకులు, పువ్వులు రెండింటికీ హిందూమతంలో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీపావళి పండుగ రోజున సేమల్ పత్తా ఖోంచ్నా సంప్రదాయాన్ని షాహ్దోల్ డివిజన్లోని బైగా తెగ ప్రజలు ఆచరిస్తున్నారు. కార్తీక మాసపు కృష్ణ పక్ష అమావాస్య రోజున కూడా ఈ సంప్రదాయాన్ని ఫాలో అవుతారు. ఆ రోజున కూడా ఉదయాన్నే పశువుల కాపరులు ఇంటింటికీ వెళ్లి తలుపులకు బూరుగు ఆకులు తగిలిస్తారు. అదేరోజు సాయంత్రం వేళ ప్రతి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు. ఈ ఆకులు లక్ష్మీదేవికి ఆహ్వానం లాంటివి" అని జ్యోతిష్కుడు ఆచార్య పండిట్ సుశీల్ శుక్లా శాస్త్రి వివరించారు.
ఆయుర్వేదంలో బూరుగుకు విశిష్ట స్థానం
"బూరుగు చెట్టుకు ఆయుర్వేదంలో అపారమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ చెట్టు కాండంపై పదునైన ముళ్లు ఉంటాయి. ఈ ముళ్లను పొడిగా మార్చి, సౌందర్య ఉత్పత్తుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ పొడి రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే సాధనంగా పనిచేస్తుంది. రక్తస్రావంతో ముడిపడిన రుగ్మతలు కలిగిన వారిలో రక్తస్రావాన్ని ఆపడానికీ ఇది దోహదం చేస్తుంది. బూరుగు పూలకు మానవ శరీరంలో హెమోగ్లోబిన్ను పెంచే శక్తి ఉంది" అని ఆయుర్వేద వైద్యుడు అంకిత్ నామ్దేవ్ వివరించారు.