గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో- తొలిసారి 'సైలెంట్ వారియర్స్' పరేడ్!
రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో తొలిసారి యానిమల్ కంటింజెంట్- బాక్ట్రియన్ ఒంటెలు, స్వదేశీ కుక్కల పరేడ్
Published : December 31, 2025 at 7:46 PM IST
Silent Warriors On Republic Day : 2026 రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. సైలెంట్ వారియర్స్ అని పిలిచే ఇండియన్ ఆర్మీకి చెందిన జంతు దళం తొలిసారిగా ఈ పరేడ్లో పాల్గొననుంది. దేశ రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న రిమౌంట్ అండ్ వెటర్నరీ కోర్ (RVC)కు చెందిన జంతువులతో కూడిన ప్రత్యేక దళం ఈ కవాతు చేయనుంది. హిమాలయాల వంటి కఠినమైన వాతావరణంలో ఈ జంతువులు సైనికులకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నాయి. బాక్ట్రియన్ ఒంటెలు, లద్దాఖ్ వంటి శీతల ఎడారుల్లో 15 వేల అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తాయి. ఈ ఒంటెలే ఈ పరేడ్కు నాయకత్వం వహిస్తాయి. ఇవి దాదాపు 250 కిలోల బరువును మోయగలవు. లద్దాఖ్లోని స్థానిక జాతికి చెందిన జాంస్కరీ గుర్రాలు మైనస్ 40 డిగ్రీల చలిలో కూడా అత్యంత చురుగ్గా పనిచేస్తాయి. పర్వత ప్రాంతాల్లో సైనికులకు సరకులు చేరవేయడంలో ఇవి కీలకం. నిఘా సహా శత్రు డ్రోన్లను కూల్చివేయడానికి శిక్షణ పొందిన డేగలు కూడా ఈ ప్రదర్శనలో భాగంగా ఉంటాయి. 10 స్వదేశీ జాతులకు చెందిన శునకాలు ముధోల్ హౌండ్, రాంపూర్ హౌండ్ సహా 6 విదేశీ జాతుల జాగిలాలు ఈ కవాతులో పాల్గొంటాయి. ఇందుకోసం ఆర్మీ రిహార్సల్స్ ప్రారంభించింది.
భారత రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో పాల్గొనే కంటింజెంట్స్ ఇవే!
భారత గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ అనేది కేవలం సైనిక ప్రదర్శన మాత్రమే కాదు, ఇది మన దేశ సార్వభౌమాధికారం, సాంస్కృతిక వైవిధ్యానికి నిలువుటద్దం. ఈ కవాతులో పాల్గొనే దళాలు ఏమిటంటే?
1. భారత సాయుధ బలగాలు : వీరు పరేడ్కు వెన్నెముక లాంటివారు. ఇందులో మూడు విభాగాలు ఉంటాయి.
- భారత సైన్యం : ఆర్మీకి చెందిన వివిధ రెజిమెంట్లు (మద్రాస్ రెజిమెంట్, రాజ్పుత్ రెజిమెంట్, పారాచూట్ రెజిమెంట్) తమ విశిష్టమైన యూనిఫామ్స్, మార్చింగ్ శైలితో పాల్గొంటాయి. అలాగే 'మెకనైజ్డ్ కాలమ్స్'లో భాగంగా స్వదేశీ తయారీ యుద్ధ ట్యాంకులు (అర్జున్), క్షిపణులు కూడా ప్రదర్శిస్తారు.
- భారత నౌకాదళం: నేవీ కంటింజెంట్ తమ తెల్లని యూనిఫామ్లో బ్యాండ్ వాయిద్యాల మధ్య కవాతు చేస్తుంది.
- భారత వైమానిక దళం: వాయుసేన కవాతుతో పాటు, పరేడ్ చివరలో జరిగే 'ఫ్లై పాస్ట్' (Fly-past) అత్యంత కీలకం. యుద్ధ విమానాలు ఆకాశంలో చేసే విన్యాసాలు పరేడ్కు హైలైట్గా నిలుస్తాయి.
2. పారా మిలిటరీ, ఇతర దళాలు
- కేంద్ర సాయుధ పోలీస్ దళాలు (CAPF): ఇందులో సరిహద్దు భద్రతా దళం (బీఎస్ఎఫ్), సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఆర్పీఎఫ్), సీఐఎస్ఎఫ్, ఐటీబీపీ, ఎస్ఎస్బీ దళాలు పాల్గొంటాయి.
- బీఎస్ఎఫ్ ఒంటెల దళం : ఇది ప్రపంచంలోనే ఏకైక ఒంటెలపై ప్రయాణించే సైనిక దళం. ఇది పరేడ్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
- నేషనల్ క్యాడెట్ కోర్ (ఎన్సీసీ) & ఎన్ఎస్ఎస్ : దేశవ్యాప్తంగా ఎంపికైన ఎన్.సి.సి క్యాడెట్లు మరియు ఎన్.ఎస్.ఎస్ వాలంటీర్లు కవాతు చేస్తారు.
3. రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల శకటాలు (Tableaux)
ప్రతి సంవత్సరం రక్షణ శాఖ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి శకటాలను ఎంపిక చేస్తుంది. ఇవి ఆయా రాష్ట్రాల సంస్కృతి, చరిత్ర, సాధించిన విజయాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇవి కూడా పరేడ్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
4. రక్షణ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీఓ)
భారతదేశం స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారుచేసిన అత్యాధునిక ఆయుధ సంపత్తిని (ఉదా: అగ్ని క్షిపణులు, రాడార్ వ్యవస్థలు)లను డీఆర్డీఓ ప్రదర్శిస్తుంది.
ఇక 2024-25 పరేడ్లలో నారీ శక్తికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అనేక కంటింజెట్లకు కేవలం మహిళా అధికారులు నాయకత్వం వహించారు. ఇది చారిత్రక ఘట్టం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, దౌత్య సంబంధాల బలోపేతంలో భాగంగా, ఏటా ఒక స్నేహపూర్వక దేశానికి చెందిన సైనిక దళం కూడా భారత దళాలతో కలిసి రిపబ్లిక్ డే రోజు కవాతు చేస్తుంది.