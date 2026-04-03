నా మౌనాన్ని ఓటమిగా భావించొద్దు- పార్లమెంటులో ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తడం నేరమా?: రాఘవ్‌ చడ్డా

ఆప్‌ ఉపనేత పదవి నుంచి తొలగించటంపై రాఘవ్‌ చడ్డా స్పందన- పార్లమెంటులో నా గొంతు నొక్కేందుకు ఆప్‌ ప్రయత్నమని వ్యాఖ్య

Raghav Chadha Removed
Raghav Chadha Removed ((ANI))
Published : April 3, 2026 at 2:41 PM IST

Raghav Chadha Removed : రాజ్యసభలో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ఉపనేత పదవి నుంచి తొలగించడంపై ఎంపీ రాఘవ్‌ చడ్డా స్పందించారు. ఈ వ్యవహారంపై తాను మౌనంగా ఉన్నానంటే దాని ఉద్దేశం ఓడిపోయినట్టు కాదన్నారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో సందేశాన్ని రాఘవ్‌ చడ్డా విడుదల చేశారు. పార్లమెంటులో తన గొంతు నొక్కేందుకు సొంత పార్టీయే ప్రయత్నించిందని మండిపడ్డారు. తనకు ఎప్పుడు అవకాశం లభించినా, ప్రజా సమస్యలనే ప్రస్తావించినట్లు చెప్పారు. ప్రజా సమస్యలను ఎత్తిచూపడం నేరమా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. సభలో తనకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వొద్దని ఆప్‌ నాయకత్వం, రాజ్యసభ సెక్రటరీని కోరుతూ లేఖ రాయటం తనను విస్మయానికి గురిచేసిందన్నారు. సామాన్యులకు మేలు చేసే ఎన్నో అంశాలను తాను లేవనెత్తానన్న రాఘవ్‌ చడ్డా, దానివల్ల ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి వచ్చిన నష్టం ఏమిటని నిలదీశారు. తాను ప్రజల పక్షాన ఉంటానని, వారికోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తానని రాఘవ్‌ చడ్డా స్పష్టం చేశారు.

"పార్లమెంట్‌లో నాకు ఎప్పుడు మాట్లాడే అవకాశం లభించినా ప్రజా సమస్యలనే లేవనెత్తుతా. బహుశా నేను ప్రస్తావించే అంశాలను సభలో సాధారణంగా చర్చించరేమో. కానీ, ప్రజా సమస్యలను ఎత్తిచూపడం ఏమైనా నేరమా? నేనేమైనా తప్పు చేశానా? పార్లమెంట్‌లో నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వొద్దని మా పార్టీ స్వయంగా రాజ్యసభ సెక్రటరీకి చెప్పింది. అందుకే ఈ రోజు నేను ఈ ప్రశ్నలు అడగాల్సి వచ్చింది. ఎయిర్‌పోర్టుల్లో ఆహార ధరలు, టోల్‌ ప్లాజా దోపిడీ, గిగ్‌ వర్కర్ల సమస్యలు, టెలికాం కంపెనీల రీఛార్జ్‌ విధానాల సమస్యలను లేవనెత్తితే అది ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీకే ప్రయోజనం కదా. దీని వల్ల పార్టీకి ఏం నష్టం జరుగుతోంది? ఎందుకు నన్ను మాట్లాడకుండా అడ్డుకుంటున్నారు? ఇలాంటి చర్యలతో నా గళాన్ని మీరు అణచివేయగలరు. కాని, ఇది నా ఓటమి కాదు. ప్రజలు నా పక్షాన ఉన్నారు. వారికోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తాను. నేను నది లాంటి వాడిని. సమయం వచ్చినప్పుడు వరదలా విరుచుకుపడతా"

--రాఘవ్‌ చడ్డా, రాజ్య సభ ఎంపీ

'మోదీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేందుకు ఆయన భయపడుతున్నారు'
మరోవైపు రాఘవ్‌ చడ్డా వ్యాఖ్యలపై ఆప్‌ స్పందించింది. ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేందుకు ఆయన భయపడుతున్నారని ఆరోపించింది. ఎయిర్‌పోర్ట్ క్యాంటీన్లలో సమోసా ధరలు తగ్గించడం వంటి అంశాలపై మాట్లాడటం ఏంటి అని ప్రశ్నించింది.

"మేము అరవింద్​ కేజ్రీవాల్ సైనికులం. నిర్భయత్వం మా సహజ లక్షణం. మోదీని చూసి భయపడేవాడు అసలు దేశం కోసం ఎలా పోరాడగలడు? పార్లమెంటులో ఒక పార్టీకి మాట్లాడటానికి పరిమిత సమయం మాత్రమే కేటాయిస్తారు. ఆ సమయం లోపల ఒకరు దేశాన్ని రక్షించడానికి పోరాటం చేయవచ్చు. లేదా కేవలం విమానాశ్రయ క్యాంటీన్‌లో సమోసాల ధరలు తగ్గించమని కూడా ప్రచారం చేసుకోవచ్చు. గుజరాత్‌లో మా పార్టీ కార్యకర్తలను వందల సంఖ్యలో బీజేపీ నియంత్రణలో ఉన్న పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీని గురించి ఎంపీ సభలో ఒక్క మాటైనా మాట్లాడారా? బంగాల్‌లో ఓటు వేసే ప్రాథమిక హక్కును లాగేసుకుంటున్నారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌కు (CEC) వ్యతిరేకంగా సభలో ఒక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మా సహచరుడు దానిపై సంతకం చేయడానికి నిరాకరించారు. పార్టీ సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్ చేసినప్పుడు ఆయన మాత్రం తన సీట్లోనే కూర్చుండిపోయారు. బహుశా మోదీ కోసం తన హాజరు నమోదు చేయించుకోవడానికేనేమో! గత కొన్నేళ్లుగా, నువ్వు భయస్తుడిగా మారిపోయావు రాఘవ్. మోదీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలంటేనే నువ్వు వణికిపోతున్నావు. దేశంలోని నిజమైన సమస్యల గురించి మాట్లాడటానికి నువ్వు భయపడుతున్నావు."

--అనురాగ్ దండా, ఆప్​ జాతీయ మీడియా ఇంఛార్జ్​

అంతకుముందు రాజ్యసభలో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ డిప్యూటీ లీడర్‌గా రాఘవ్‌ చడ్డాను తొలగించిన ఆప్‌, ఆ హోదాలో మరో ఎంపీ అశోక్‌ మిత్తల్‌ను నియమించింది. ఆప్‌ నిర్వహిస్తున్న కార్యకలాపాలకు చడ్డా దూరంగా ఉంటుండటం, పార్టీ కార్యక్రమాలపై స్పందించకపోవడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించింది. రాఘవ్‌ చడ్డా బీజేపీలో చేరనున్నట్లు ఊహాగానాలు వినిపిస్తోన్న వేళ ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకోవడం తీవ్ర చర్చనీయాంశగా మారింది.

