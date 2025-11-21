'ఫుల్టైమ్ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యే'- స్పష్టం చేసిన డీకే శివకుమార్
ఐదేళ్లూ ముఖ్యమంత్రిగా సిద్ధరామయ్యే- సీఎం మార్పుపై ప్రచారానికి తెరవేసిన డీకే శివకుమార్
Published : November 21, 2025 at 4:37 PM IST
Shivakumar About CM Post : కర్ణాటక కాంగ్రెస్ సర్కార్లో 'ముఖ్యమంత్రి' మార్పు ఉంటుందనే ప్రచారానికి ఎట్టకేలకు కాంగ్రెస్ నేత డీకే శివకుమార్ తెరదించారు. ఐదేళ్లూ సిద్ధరామయ్యే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తామంతా అందుకు సహకరిస్తామని పేర్కొంటూ 'ఎక్స్'లో ఓ పోస్టు పెట్టారు.
All 140 MLAs are my MLAs. Making a group is not in my blood.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 21, 2025
The CM decided to reshuffle the cabinet. Everyone wants to become a minister, so it is quite natural for them to meet the leadership in Delhi.
It is their right. We can’t stop them and say no.
The CM has said that… pic.twitter.com/XSZ1ZiqXC8
"మొత్తం 140 మంది శాసన సభ్యులు నా వాళ్లే. గ్రూప్లు కట్టడం అనేది నా రక్తంలో లేదు. ముఖ్యమంత్రి మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ప్రతి ఒక్కరూ తాము మంత్రి కావాలని కోరుకుంటారు. అందుకే దిల్లీలోని హైకమాండ్తో వారు సమావేశం అయ్యారు. అది వారి హక్కు. ఇది సహజంగా జరిగేదే. అధిష్ఠానం వద్దకు వెళ్లవద్దని ఎవరినీ ఆపలేం కదా! ఐదేళ్లూ తానే సీఎంగా కొనసాగుతానని సిద్ధరామయ్య చెప్పారు. ఆయనతో మేము కలిసి పనిచేస్తాం. హైకమాండ్ ఆదేశాలకు మేము కట్టుబడి ఉంటాం."
- డీకే శివకుమార్, కర్ణాటక కాంగ్రెస్ నేత
డీకే ఆశలు గల్లంతు!
వాస్తవానికి డీకే శివకుమార్ శిబిరం చాలా కాలంగా నాయకత్వ మార్పు కోసం పార్టీ హైకమాండ్పై ఒత్తిడి పెంచుతూ వచ్చింది. మరోవైపు సిద్ధరామయ్య తానే సీఎంగా కొనసాగుతానని చెబుతూ వచ్చారు. దీనితో పార్టీలోనే అంతర్గతంగా రెండు వర్గాల మధ్య అధికార పోరాటం జరిగింది. ఇటీవల మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జయంతి వేడుకల్లో శివకుమార్ మాట్లాడుతూ, కాంగ్రెస్ కర్ణాటక చీఫ్ పదవిలో శాశ్వతంగా ఉండలేనని వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాదు తన ప్రసంగానికి సంబంధించిన విషయాలతో డీకే ఓ పోస్టర్ను పంచుకున్నారు. దీనికి 'ఎక్కడ కృషి ఉంటుందో, అక్కడే ఫలితం ఉంటుంది. భక్తి ఎక్కడుంటే, భగవంతుడు అక్కడుంటాడు' అని రాశారు. కానీ చివరికి హైకమాండ్ ఆదేశాల మేరకు డీకే వెనక్కు తగ్గి, ఐదేళ్లూ సిద్ధరామయ్యే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతారని చెప్పి, ఈ తతంగానికి ఒక ముంగిపు ఇచ్చారు.
ఇకపైనా నేనే సీఎం
ఇంతకు ముందు కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తానే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతానని, భవిష్యత్లో రాష్ట్ర బడ్జెట్లను కూడా ప్రవేశపెడతానని పేర్కొన్నారు. డికే శివకుమార్ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలని పార్టీ నాయకత్వంపై ఒత్తిడి చేయడానికి కనీసం 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు, డజను మంది ఎంఎల్సీలు దిల్లీలో మకాం వేసిన నేపథ్యంలో సిద్ధరామయ్య ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఒప్పందాన్ని తుంగలో తొక్కారు!
2023 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించిన తరువాత ముఖ్యమంత్రి పీఠం గురించి ఓ ఒప్పందం కుదిరింది. దీని ప్రకారం, సిద్ధరామయ్య రెండున్నర సంవత్సరాలు (అంటే ఈ నవంబర్ 20 వరకు) సీఎంగా ఉండాలి. ఆ తరువాత శివకుమార్ సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహించాలి. కానీ ఇది జరగలేదు. దీనితో కాంగ్రెస్లో అంతర్గత రాజకీయం వేడెక్కింది. సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ మద్దతుదారులు దిల్లీకి వెళ్లడంతో ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై ప్రచారం జోరుగా సాగింది. కానీ హైకమాండ్ మాత్రం సిద్ధరామయ్య వైపే మొగ్గుచూపినట్లు తెలుస్తోంది.
అధికార పంపిణీ అంశాన్ని మొదటి నుంచి తోసిపుచ్చుతున్న సిద్ధరామయ్య, ఎమ్మెల్యేల్లో అత్యధికులు తనకే మద్దతుగా ఉన్నారని చెబుతూ వచ్చారు. అంతేకాదు దిల్లీ వెళ్లి రాహుల్ గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేలతో వేర్వేరుగా సమావేశమయ్యారు. మంత్రివర్గ విస్తరణకు అవకాశం ఇవ్వాలని వారిని కోరారు. క్యాబినెట్లో మార్పులు చేసి, అసంతృప్తులను బుజ్జగించవచ్చని సిద్ధరామయ్య చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు హైకమాండ్ కూడా అంగీకరించినట్లు సమాచారం.