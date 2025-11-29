'మా మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవు- భవిష్యత్లో కూడా ఉండవ్'- DKతో భేటీపై సిద్ధరామయ్య
సీఎం సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్- కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి
Published : November 29, 2025 at 11:49 AM IST|
Updated : November 29, 2025 at 12:09 PM IST
Siddaramaiah DK Breakfast Meeting : డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్, తన మధ్య ఎటువంటి విభేదాలు లేవని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సీఎం సిద్ధరామయ్య స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో కూడా తమ ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు ఉండవని తెలిపారు. 2028లో జరగబోయే కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ను మరోసారి అధికారంలోకి తేవడం గురించి ఇద్దరం చర్చించుకున్నామని పేర్కొన్నారు. అలాగే త్వరలో జరగబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నామని అన్నారు. డీకే శివకుమార్తో బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్ అనంతరం సిద్ధరామయ్య ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and Deputy CM DK Shivakumar hold a joint press conference in Bengaluru after the breakfast meeting pic.twitter.com/V9G4cY1rGT— ANI (@ANI) November 29, 2025
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ಕೆಲಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. @DKShivakumar pic.twitter.com/7ak3xFjatL— Siddaramaiah (@siddaramaiah) November 29, 2025
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಅವರ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 29, 2025
Met Hon’ble CM Shri @siddaramaiah avaru at Cauvery Residence this morning for a breakfast meeting. A productive discussion on Karnataka’s priorities and the road ahead. pic.twitter.com/qhe7q5RNvi