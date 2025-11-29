ETV Bharat / bharat

'మా మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవు- భవిష్యత్​లో కూడా ఉండవ్'- DKతో భేటీపై సిద్ధరామయ్య

సీఎం సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్- కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి

Siddaramaiah Dks Breakfast Meeting
Siddaramaiah Dks Breakfast Meeting (X@DKShivakumar)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 29, 2025 at 11:49 AM IST

|

Updated : November 29, 2025 at 12:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Siddaramaiah DK Breakfast Meeting : డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్, తన మధ్య ఎటువంటి విభేదాలు లేవని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సీఎం సిద్ధరామయ్య స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో కూడా తమ ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు ఉండవని తెలిపారు. 2028లో జరగబోయే కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​ను మరోసారి అధికారంలోకి తేవడం గురించి ఇద్దరం చర్చించుకున్నామని పేర్కొన్నారు. అలాగే త్వరలో జరగబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నామని అన్నారు. డీకే శివకుమార్​తో బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్ అనంతరం సిద్ధరామయ్య ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Last Updated : November 29, 2025 at 12:09 PM IST

TAGGED:

SIDDARAMAIAH DKS BREAKFAST MEETING
KARNATAKA CM POWERS TUSSLE
DK SHIVAKUMAR VS SIDDARAMAIAH
KARNATAKA POLITICAL CRISIS 2025
SIDDARAMAIAH DKS BREAKFAST MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.