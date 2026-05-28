సిద్ధరామయ్య ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ మీట్- డీకే శివకుమార్ హాజరు- సీఎం రాజీనామా చేస్తారని హోంమంత్రి ప్రకటన
Published : May 28, 2026 at 10:30 AM IST
Karnataka Politics : కర్ణాటకలో నాయకత్వ మార్పు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అధిష్ఠానం సూచన మేరకు సిద్ధరామయ్య సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలకు తన నివాసంలో సిద్ధరామయ్య అల్పాహార విందు ఇచ్చారు. ఇందులో డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డీకే శివకుమార్, సిద్ధరామయ్యను ఆలింగనం చేసుకున్నారు.
అదే సమయంలో సిద్ధరామయ్య రాజీనామాపై కర్ణాటక హోంమంత్రి పరమేశ్వర కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం పదవికి సిద్ధరామయ్య రాజీనామా చేస్తారని తెలిపారు. రాజీనామాకు ముందు మంత్రులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్కు ఆహ్వానించారని వెల్లడించారు. తదుపరి సీఎం ఎవరు అవుతారో వేచిచూద్దామని మంత్రి పరమేశ్వర అన్నారు. ఏ నిర్ణయమైనా పార్టీ అధిష్ఠానం తీసుకుంటుందని తెలిపిన ఆయన, సిద్ధరామయ్య రాజ్యసభకు వెళ్తారనే అంశంపై తనకు సమాచారం లేదని చెప్పారు.
#WATCH | Karnataka CM Siddaramaiah and Deputy CM DK Shivakumar share a hug at the CM residence in Bengaluru at the breakfast meeting. Deputy CM DK Shivakumar also touched the feet of CM Siddaramaiah.— ANI (@ANI) May 28, 2026
అయితే రాజీనామా సమర్పించేందుకు సిద్ధరామయ్య గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ కోరినట్లు తెలిసింది. ఐతే గవర్నర్ తన స్వస్థలం ముంబయికి వెళ్లినట్లు సమాచారం. దీంతో నాయకత్వ మార్పు మరింత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉందనే ఊహాగానాలు నెలకొన్నాయి. గవర్నర్ అందుబాటులో లేకున్నా సిద్ధరామయ్య రాజీనామా ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని సీఎం కార్యాలయ వర్గాలు తెలిపాయి. రాజీనామాను గవర్నర్ కార్యాలయంలో సమర్పిస్తారని వెల్లడించాయి.