చరిత్ర సృష్టించిన సిద్దరామయ్య- 'సుదీర్ఘకాల సీఎం'గా రికార్డ్

కర్ణాటక సుదీర్ఘకాల సీఎంగా సిద్దరామయ్య రికార్డు- సీఎంగా 2,791 రోజులు దాటిన సిద్దు పదవీకాలం- మాజీ సీఎం దేవరాజ్ ఉర్స్ 2,789 రోజుల రికార్డు బ్రేక్

Longest Serving CM Siddaramaiah
Karnataka CM Siddaramaiah (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 9:45 AM IST

Longest Serving CM Siddaramaiah : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య సరికొత్త రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. సుదీర్ఘకాలం పాటు రాష్ట్ర సీఎంగా సేవలు అందించిన నేతగా చరిత్ర సృష్టించారు. అది కూడా ఈ ఏడాది నూతన సంవత్సర వేడుకల రోజున (జనవరి 1న) ఈ రికార్డ్​ను క్రియేట్ చేశారు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు మాజీ సీఎం దేవరాజ్ ఉర్స్ పేరిట ఉండేది. 2026 జనవరి 2 నాటికి సీఎం హోదాలో 2,791 రోజుల పదవీ కాలాన్ని సిద్దరామయ్య పూర్తి చేసుకున్నారని పేర్కొంటూ కర్ణాటక ప్రభుత్వం అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. మాజీ సీఎం దేవరాజ్ ఉర్స్ 2,789 రోజులు అంటే ఏడు సంవత్సరాల 6 నెలల పాటు సీఎంగా సేవలు అందించారు. అప్పట్లో సామాజిక న్యాయ పోరాటానికి ప్రతీకగా ఆయన పేరుగాంచారు.

దేవరాజ్ ఉర్స్ పేరిట మరో బంపర్ రికార్డ్
సిద్దరామయ్య తొలిసారిగా 2013 మే 13న ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ లెక్కన సుదీర్ఘకాలం రాష్ట్ర సీఎంగా వ్యవహరించిన రికార్డు 2026 జనవరి 4న ఆయన సొంతం అవుతుందని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ప్రమాణ స్వీకారం తేదీకి బదులు, నియామకం తేదీనే ప్రభుత్వ పదవీ కాలం కోసం లెక్కిస్తారని, ఈ లెక్కన 2026 జనవరి 1నే రికార్డు సిద్దరామయ్య సొంతమైందని కర్ణాటక అసెంబ్లీ సెక్రెటేరియట్ వర్గాలు తెలిపాయి. కానీ 1972 మార్చి 23 నుంచి 1980 జనవరి 7 వరకు నిరాటంకంగా సీఎంగా వ్యవహరించిన రికార్డు మాత్రం ఇంకా దేవరాజ్ ఉర్స్ పేరిటే ఉండటం విశేషం. సిద్దరామయ్య 2013 నుంచి 2018 వరకు సీఎంగా కొనసాగారు. 2018 కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది. మళ్లీ 2023 మేలో సిద్దరామయ్య సీఎం అయ్యారు.

సిద్దరామయ్య vs దేవరాజ్ ఉర్స్
సిద్దరామయ్య, దేవరాజ్ ఉర్స్ ఇద్దరూ కాంగ్రెస్ నేతలే. వీరిద్దరూ బీసీ వర్గం వారు. కర్ణాటక రాజకీయాల్లో వీరశైవ లింగాయత్, వొక్కలిగ లాంటి ఓసీ వర్గాలకు చెందిన నేతల ఆధిపత్యం ఎక్కువ. ఇప్పటివరకు కర్ణాటకకు సీఎంలు అయినవారిలో 16 మంది ఈ రెండు వర్గాల వారే. అయినప్పటికీ బీసీ వర్గానికి చెందిన సిద్దరామయ్య, దేవరాజ్ సుదీర్ఘ కాలం పాటు సీఎంలుగా కొనసాగడం పెద్ద విషయమే. కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్‌కు విధేయంగా ఉండటం, సుదీర్ఘకాలం పార్టీలో కొనసాగడం అనేవి వీరిద్దరి రాజకీయ కెరీర్‌లోని కామన్ విషయాలు. బీసీ వర్గాలు, దళితులు, మైనారిటీలను కలుపుకొని లింగాయత్, వొక్కలిగ వర్గాల ఆధిపత్యాన్ని అధిగమించడంలో ఈ ఇద్దరు సఫలం అయ్యారు. బీసీ వర్గాలు, దళితులు, మైనారిటీలతో కూడిన 'అహిండ' సమీకరణంతో కర్ణాటకలో తన సీఎం సీటును పదిల పర్చుకుంటూ సిద్దరామయ్య ముందుకు సాగుతున్నారు. ఎందుకంటే రాష్ట్ర జనాభాలో 50 శాతం మంది బీసీలు, దళితులు, మైనారిటీలే. ఈ కారణం వల్లే ఆయన్ను సీఎంగా చేసేందుకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మొగ్గు చూపిందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు.

లా గ్రాడ్యుయేట్ నుంచి సీఎం దాకా ప్రస్థానం
సిద్దరామయ్య ఒక లా గ్రాడ్యుయేట్. నంజుండ స్వామి అనే లాయర్ ప్రోత్సాహంతో తొలిసారిగా 1983 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ లోక్ దళ్ తరఫున పోటీ చేశారు. అనూహ్యంగా గెలిచి మైసూర్ తాలూకా నుంచి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. తదుపరిగా రాష్ట్రంలోని జనతా పార్టీ ప్రభుత్వంలో చేరిపోయారు. 1985లో ఆయనకు రాష్ట్ర మంత్రి పదవిని ఇచ్చారు. 1989 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సిద్దరామయ్య ఓడిపోయారు. 1994 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచాక, జనతాదళ్ ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక మంత్రి అయ్యారు. ఇదే ప్రభుత్వంలో 1996లో తొలిసారి డిప్యూటీ సీఎం అయ్యారు. అయితే 1999లో ఈ పదవి నుంచి ఆయన్ను తప్పించారు. అప్పటివరకు జనతాదళ్‌లో సిద్దరామయ్య కొనసాగారు. జనతాదళ్‌లో చీలిక ఏర్పడిన తర్వాత, దేవెగౌడకు చెందిన జనతాదళ్ సెక్యులర్‌ (జేడీఎస్)లో చేరారు. కానీ 1999 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన ఓడిపోయారు. 2004 ఎన్నికల్లో మళ్లీ గెలిచి, జేడీఎస్, కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ కూటమి సర్కారులో సిద్దరామయ్య డిప్యూటీ సీఎం అయ్యారు. అయితేే 2005లో దేవెగౌడతో సిద్దరామయ్యకు విభేదాలు వచ్చాయి. దీంతో జేడీఎస్ నుంచి ఆయన్ను బహిష్కరించారు. తదుపరిగా ఆయన సోనియాగాంధీ సమక్షంలో కాంగ్రెస్‌లో చేరారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

