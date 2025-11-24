హైకమాండ్ డిసైడ్ చేస్తే నేనే సీఎంగా ఉంటా- శివకుమార్ కూడా దీనికి అంగీకరించాల్సిందే: సిద్ధరామయ్య
దిల్లీకి వెళ్లిన శివకుమార్ అనుకూల ఎమ్మెల్యేలు- ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై అధిష్టానంతో చర్చించే అవకాశం
Published : November 24, 2025 at 3:50 PM IST
Siddaramaiah Vs DK Sivakumar : కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ మధ్య పోరాటం తీవ్రమవుతోంది. శివకుమార్కు మద్దతు ఇస్తున్న ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికే దిల్లీ వెళ్లి మకాం వేశారు. మరికొందరు కూడా త్వరలో దిల్లీ వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వీరు హైకమాండ్తో మాట్లాడి సీఎం మార్పుపై చర్చించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం సిద్ధరామయ్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నాయకత్వ మార్పుపై హైకమాండ్ తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని, దీనికి తాను, శివకుమార్ ఇద్దరూ కట్టుబడి ఉంటామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం. వారు నేను (సీఎం)గా కొనసాగాలని నిర్ణయిస్తే, నేను ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతాను. చివరికి హైకమాండ్ ఏది నిర్ణయిస్తే, నేను దానిని అంగీకరించాలి. శివకుమార్ కూడా దీనిని అంగీకరించాల్సిందే."
- సిద్ధరామయ్య, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారా? అని విలేకరులు ప్రశ్నించినప్పుడు, "హైకమాండ్ నిర్ణయం తీసుకుంటుందని నేను చెప్పాను. మీరు మళ్లీ అదే విషయాన్ని నన్ను అడుగుతున్నారు" అని సిద్ధరామయ్య అన్నారు.
సీఎం పీఠం ఎవరి దక్కేను?
2023లో కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ సమయంలో రెండున్న సంవత్సరాలు సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని, ఆ తరువాత రెండున్నర సంవత్సరాలు డీకే శివకుమార్ సీఎంగా పనిచేయాలని ఓ ఒప్పందానికి వచ్చారు. దీనితో సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రి కాగా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ చీఫ్గా శివకుమార్ పనిచేశారు. కాగా ఈ నవంబర్ 20తో మొదటి రెండున్నర ఏళ్ల పాలనా కాలం పూర్తయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలోని సీఎం మార్పు అంశం తెరమీదకు వచ్చింది. అయితే సీఎం పీఠాన్ని వదలడానికి సిద్ధరామయ్య సిద్ధంగా లేనట్లు కనిపిస్తోంది. అందుకే ఆయన నాయకత్వ మార్పును హైకమాండ్ నిర్ణయిస్తుందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు శివకుమార్ మద్దతుదారులు దిల్లీ వెళ్లి దీనిపై హైకమాండ్తో మాట్లాడడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
మధ్యలో పరమేశ్వర్ ఎంట్రీ!
ఓవైపు సిద్ధరామయ్య, శివకుమార్లు సీఎం పీఠం కోసం తాపత్రయపడుతుంటే, మధ్యలో కర్ణాటక హోంమంత్రి, కేపీసీసీ చీఫ్ జి.పరమేశ్వర బరిలోకి దిగారు. తాను ఒక దళితుడునని, అందుకే రాష్ట్రానికి దళిత ముఖ్యమంత్రి అవసరం అని నొక్కి చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ఆయన అనుకూల ఎమ్మెల్యేలు కూడా త్వరలో దిల్లీకి వెళ్లే పనిలో ఉన్నారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
చివరికి ఏమౌతుందో?
ప్రస్తుతం దిల్లీ వెళ్లిన శివకుమార్ అనుకూల ఎమ్మెల్యేలలో హెచ్సీ బాలకృష్ణ, కెఎం ఉదయ్, నయన మోతమ్మ, ఇక్బాల్ హుస్సేన్, శరత్ బచేగౌడ్, శివగంగ బసవరాజ్ ఉన్నారు. కాగా, గతంలో సిద్ధరామయ్య, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను కలిశారు. అయితే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఖర్గే స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విదేశాల నుంచి రాగానే సీఎం మార్పు అంశంపై చర్చిస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం సిద్ధరామయ్య తన మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. హైకమాండ్ కనుక దీనికి ఆమోదం తెలిపితే, సిద్ధరామయ్య పూర్తి ఐదేళ్లు సీఎంగా కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే జరిగితే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై పెట్టుకున్న ఆశలు గల్లంతు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
