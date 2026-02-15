ETV Bharat / bharat

ఎప్‌స్టీన్ వివాదంలోకి కపిల్ సిబల్- కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం

జెఫ్రీ ఎప్​స్టీన్ నిధులో కపిల్ సిబల్ అవార్డు తీసుకున్నారని బీజేపీ ఆరోపణలు- రాహుల్ స్పందించాలంటూ డిమాండ్- ఆరోపణలను తిరస్కరించిన కాంగ్రెస్

Epstein Files Kapil Sibal
Kapil Sibal (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 15, 2026 at 9:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Epstein Files Kapil Sibal : ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ వివాద అంశంపై కాంగ్రెస్ - బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. ఈ వివాదం అంతర్జాతీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. దేశంలోనూ రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. అమెరికా విడుదల చేసిన 'ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్‌'లో కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ పేరు కనిపించడంతో ఆయన రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తోంది. ప్రధాని మోదీ పేరు కూడా ఉండటంతో మొన్నటి వరకు బీజేపీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించింది. అయితే తాజాగా ఈ వివాదంలో మాజీ కాంగ్రెస్ నేత వచ్చి చేరారు. దీంతో హస్తం పార్టీని బీజేపీ లక్ష్యంగా చేసుకొని విమర్శలు గుప్పించింది. దీంతో కమలం పార్టీ ఆరోపణలపై కూడా కాంగ్రెస్ అదే స్థాయిలో స్పందించింది. ఇంతకీ రెండు పార్టీల మధ్య జరిగిన మాటల యుద్ధాన్ని ఓసారి పరిశీలిద్దాం.

2010లో అమెరికాలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో లైంగిక నేరాలకు పాల్పడిన జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్ నిధులతో కూడిన అవార్డును మాజీ కేంద్ర మంత్రి కపిల్ సిబల్ అందుకున్నారని బీజేపీ ఆరోపించింది. ఈ విషయంపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ అంశం గురించి సిబల్‌ను అడగ్గా వీటిని చెత్త ఆరోపణలుగా కొట్టిపారేశారు. కాంగ్రెస్ కూడా ఈ ఆరోపణలను తిరస్కరించింది. ఆ కార్యక్రమానికి సిబల్ అతిథి కాదని స్పష్టం చేసింది.

యూపీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న సమయంలో మన్మోహన్ సింగ్ సర్కారులో కపిల్ సిబల్ కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. విద్యలో ప్రపంచ స్థాయి సహకారానికి ఆయన అందించిన సేవలకు గుర్తింపుగా ఆ అవార్డు లభించిందని కాంగ్రెస్ మీడియా విభాగాధిపతి పవన్ ఖేడా తెలిపారు. దీనికి జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌తో ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. కపిల్ సిబల్ 2022లో కాంగ్రెస్‌ను వీడారు. ప్రస్తుతం ఆయన సమాజ్‌వాదీ పార్టీ మద్దతుతో స్వతంత్ర రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో బీజేపీ పోస్టు
అంతకుముందు బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి ప్రదీప్ భండారి ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు. ఎప్‌స్టీన్ సహకారంతో ఇచ్చిన అవార్డును గాంధీ కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడైన కపిల్ సిబల్ అందుకున్నారని ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ విదేశీ విభాగం అధిపతి శ్యామ్ పిట్రోడాకు కూడా ఇటువంటి వర్గాలతోనే సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆయన విమర్శించారు. సిబల్ ఆ అవార్డు అందిన కొద్ది కాలానికే, అప్పటి కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో అనేక విధానపరమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయని ప్రదీప్ భండారి ఆరోపించారు. ఇవి కేవలం యాదృచ్ఛికాలేనా?, లేక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేయడానికి ఎప్‌స్టీన్ వంటి బాహ్య శక్తులు ప్రయత్నించాయా? దీనికి రాహుల్ గాంధీ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూనే, "ఎప్‌స్టీన్ — కాంగ్రెస్ వాలెంటైన్" అంటూ వ్యగ్యంగా ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

బీజేపీ మరో అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాలా ఇదే అంశంపై కాంగ్రెస్‌ను విమర్శించారు. ఎప్‌స్టీన్‌తో కాంగ్రెస్ నడుపుతున్న 'మొహబ్బత్ కీ దుకాన్' ఎలాంటిది? ఎప్‌స్టీన్ నిధులు సమకూర్చిన ఐఐఈ నుంచి కపిల్ సిబల్ ఎందుకు అవార్డును స్వీకరించారు? అని ఆయన తన పోస్ట్‌లో ప్రశ్నించారు. రాహుల్ గాంధీకి పార్లమెంటులో చాలా మాట్లాడటం ఇష్టం కదా? దీని గురించి ఇప్పుడు ఆయన ఏమైనా చెబుతారా? అని పూనావాలా ఎద్దేవా చేశారు.

కాంగ్రెస్ ఎదురుదాడి
బీజేపీ నేతల ట్వీట్లపై కాంగ్రెస్ నేత పవన్ ఖేడా ఎదురుదాడికి దిగారు. బీజేపీకి చెందిన ప్రదీప్ భండారి, షెహజాద్ పూనావాలా కలిసి కపిల్ సిబల్ పేరు జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్‌లో ఉందని తప్పుడు ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. బీజేపీ షేర్ చేసింది 59 పేజీల డాక్యుమెంట్ అని, అందులో కాన్ఫరెన్స్‌ల నుంచి ఫ్యాషన్ షోల వరకు అనేక కార్యక్రమాలను జాబితా చేశారన్నారు. కపిల్ సిబల్ పేరు 55వ పేజీలో 'ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్' కార్యక్రమం కింద ఉందన్నారు. కానీ బీజేపీ నేతలు అంత దూరం చదవడానికి ఇష్టపడలేదని, పేరు చూడగానే ఉత్సాహపడిపోయి, ప్రతిపక్షాలను ఈ గందరగోళంలోకి లాగాలని ఒక కట్టుకథను అల్లారని విమర్శించారు. తద్వారా తమ సొంత నేత హర్దీప్ సింగ్ పూరీ చుట్టూ అల్లుకున్న ప్రశ్నల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు.

TAGGED:

EPSTEIN FILES
CONGRESS VS BJP EPSTEIN
EPSTEIN FILES CONTROVERSY
EPSTEIN FILES KAPIL SIBAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.