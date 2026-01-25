భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లాకు అశోక చక్ర
Published : January 25, 2026 at 7:52 PM IST
Shubhanshu Shukla awarded Ashoka Chakra : అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ఐఎస్ఎస్)ను సందర్శించి తొలి భారతీయుడిగా రికార్డుకెక్కిన గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లాకు భారతదేశ అత్యున్నత శౌర్య పురస్కారమైన అశోక చక్ర వరించింది. ఈ నెల 26న దిల్లీలో జరగనున్న గణతంత్ర వేడుకల్లో ఈ అవార్డు ప్రదానం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత ఏడాది జూన్లో శుక్లా అంతరిక్షంలోకి వెళ్లిన రెండో భారతీయుడిగా, యాక్సియమ్-4 మిషన్లో భాగంగా ఐఎస్ఎస్పై అడుగుపెట్టిన మొదటి వ్యక్తిగా నిలిచారు.
గతేడాది నిర్వహించిన యాక్సియం-4 మిషన్లో భాగంగా భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా విజయవంతంగా అంతరిక్ష యాత్ర పూర్తి చేసిన ఘనతను సాధించారు. యాక్సియం-4 మిషన్లో భాగంగా పెగ్గీ విట్సన్ (అమెరికా), స్లావోస్జ్ ఉజ్నాన్స్కీ-విస్నియెస్కీ (పోలండ్), టిబర్ కపు (హంగరీ)లతో కలిసి ఐఎస్ఎస్కు వెళ్లిన శుభాంశు అంతరిక్షంలో అనేక రకాల ప్రయోగాలు చేశారు. ఖగోళంలోని జీరో గ్రావిటీ పరిస్థితుల్లో మానవ కండరాలకు కలిగే నష్టంపై ఆయన అధ్యయనం చేశారు. 'ఖగోళంలో మానవ జీర్ణ వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది' వంటి అంశంపై ఒక వీడియోను చిత్రీకరించారు. అంతరిక్షంలో వ్యోమగాముల మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ఆయన అధ్యయనం చేశారు.