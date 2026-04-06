సమ్మర్ ఎఫెక్ట్​- అయోధ్య బాలరాముడికి లస్సీ, ఫ్రూట్ జ్యూస్​- దీపాల బదులు పువ్వుల హారతి!

వేసవి ప్రభావంతో రామ్​లల్లాకు తేలికపాటి భోగాలు- దీపారాధనకు బదులు పూలతో హారతి- ఏప్రిల్ 25న తొలిసారి సీతమ్మ జన్మోత్సవం ఘనంగా నిర్వహణ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 6, 2026 at 8:35 AM IST

3 Min Read
Ayodhya Ram Mandir Bhog Details : అయోధ్యలోని రామాలయంలో వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా రామ్​లల్లా సేవా విధానంలో మార్పులు చేపట్టారు. బాలరూపంలో పూజలు అందుకుంటున్న రామ్​లల్లాను రాజకుమారుడిలా సేవించేందుకు ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వేసవి తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భోగాల్లో మార్పులు చేసి, చల్లదనం కలిగించే పదార్థాలను సమర్పిస్తున్నారు.

రామ్​లల్లాకు నూలు వస్త్రాలను మాత్రమే
ఇప్పటివరకు ఖీర్, పూరీ, రబ్డీ, పెడా వంటి తీపి పదార్థాలను భోగంగా సమర్పించగా, ఇప్పుడు వాటి స్థానంలో పెరుగు, పండ్లు, జ్యూస్, లస్సీ వంటి తేలికపాటి- చల్లదనం ఇచ్చే ఆహార పదార్థాలను ప్రతిరోజూ సమర్పిస్తున్నారు. అదేవిధంగా రామ్​లల్లాకు నూలు వస్త్రాలను మాత్రమే ధరింపజేస్తున్నారు. వేడి నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

అయోధ్య బాలరాముడు

పువ్వులతోనే రాముడికి హారతి
మరో ముఖ్యమైన మార్పు హారతి విధానంలో కనిపిస్తోంది. పౌర్ణమి తర్వాత నుంచి దీపాలతో హారతి ఇవ్వడం నిలిపివేసి, పూలతో హారతి ఇస్తున్నారు. దీపాల వేడి రామ్​లల్లాకు తాకకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆలయ పూజారులు తెలిపారు. రామాలయంలో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అనంతరం నుంచి రామ్​లల్లాకు జీవంతమైన సేవా విధానం కొనసాగుతోంది. రోజువారీ పూజలు, భోగాలు, హారతులు అన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సేవల కోసం శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ 24 మంది పూజారులను నియమించింది.

56 భోగాల్లో కూడా మార్పులు చేసిన ట్రస్ట్
ఆలయ ట్రస్ట్ సభ్యుడు డాక్టర్ అనిల్ మిశ్రా మాట్లాడుతూ, వాతావరణ పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసి భోగాలను నిర్ణయిస్తామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం వేసవిని దృష్టిలో పెట్టుకుని 56 భోగాల్లో కూడా మార్పులు చేసి, తగిన విధంగా సమర్పిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇక రామాలయ ప్రాంగణంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. యజ్ఞశాలలో 3 నుంచి 15 ఏళ్ల మధ్య వయస్సున్న 25 మంది పిల్లలు భరతనాట్యం ద్వారా శ్రీరాముని జీవన ఘట్టాలను అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. సోనికా శ్రీవాస్తవ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లలు తమ హావభావాలు, కళ్ల చూపులు, శరీర కదలికలతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు. గాజియాబాద్‌కు చెందిన శివ డాన్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ విద్యార్థులు ఆ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు.

సీతమ్మ జన్మోత్సవాన్ని ఘనంగా!
ఇదిలా ఉంటే, రామాలయంలో తొలిసారిగా సీతమ్మ జన్మోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఏప్రిల్ 25న వైశాఖ నవమి సందర్భంగా ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఆలయంలోని మొదటి అంతస్తులో శ్రీరాముడితో పాటు సీతమ్మ విరాజమానంగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా గర్భగుడిలో అలంకరణలు చేసి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు.

ఆ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు
అయోధ్యలోని ఇతర సీతమ్మ ఆలయాల్లో కూడా జన్మోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. రంగ మహల్, జానకి మహల్, సద్గురు సేవాసదన్, విభూతి భవన్, కనక్ మహల్, చిన్న దేవకాళీ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న దేవకాళీ ఆలయం నుంచి నవమి పర్వదినం ముందు భారీ రథయాత్ర నిర్వహించనున్నారు.

శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ ఈసారి వార్షిక క్యాలెండర్‌లో సీతమ్మ జన్మోత్సవాన్ని కూడా చేర్చింది. ప్రతి సంవత్సరం దేవతల తిథులకు అనుగుణంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించే క్రమంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మొదటి అంతస్తులోని రామదర్శనంలో ప్రత్యేకంగా అలంకరణలు చేసి, భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. మొత్తానికి, అయోధ్య రామాలయంలో వాతావరణానుసారం సేవా విధానంలో మార్పులు చేస్తూ, సంప్రదాయం మరియు భక్తిని సమన్వయం చేస్తూ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం విశేషంగా నిలుస్తోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

