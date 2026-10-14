ఈ గుడిలో దంపతులకు దర్శనం నిషేధం!- జంటలుగా వెళ్తే విడిపోతారట- ప్రత్యేక ఆలయం గురించి తెలుసా?
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని శ్రాయికోఠీ మాత ఆలయంలో భార్యాభర్తలు విడివిడిగా దర్శనం చేసుకోవడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. జంటలు కలిసి దర్శనం చేసుకుంటే వైవాహిక జీవితంలో కష్టాలు వస్తాయని నమ్ముతుంటారు.
Published : October 14, 2026 at 10:28 PM IST
Married Couples Visit Temple Separately : సాధారణంగా ఎక్కడైనా భార్యాభర్తలు కలిసి ఆలయాలకు వెళ్లి దర్శనం చేసుకుంటుంటారు. ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తుంటారు. కానీ ఈ ఆలయంలో మాత్రం దంపతులు ఒకేసారి కలిసి దర్సనం చేసుకోరు. జంటలు కలిసి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే వారి వైవాహిక జీవితంలో కష్టాలు వస్తాయట. చివరికి విడిపోయే పరిస్థితి కూడా రావొచ్చని స్థానికులు నమ్ముతుంటారు. ఇంతకీ ఈ విచిత్ర ఆలయం ఎక్కడుందని అనుకుంటున్నారా? హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని శిమ్లా జిల్లాలో. అవును ఇక్కడ ఎన్నో పురాతన ఆలయాలు వాటి ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలతో ప్రసిద్ధి చెందగా రాంపుర్ బుశహర్ ప్రాంతంలోని శ్రాయికోఠీ మాత ఆలయం ఇందులో ప్రత్యేకమైంది. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఈ ఆలయం గురించే.
10 వేల అడుగుల ఎత్తులో అమ్మవారి ఆలయం
శిమ్లా జిల్లా కుహల్ పంచాయతీ ప్రాంతంలో సుమారు 10 వేల అడుగుల ఎత్తులో ఈ శ్రాయికోఠీ మాత ఆలయం ఉంది. ఏటా వేలాది మంది ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. ఈ ఆలయం సంప్రదాయాల గురించి పూజారి హరి నంద్ శర్మ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. భార్యాభర్తలు కలిసే ఆలయానికి వస్తే వారి దాంపత్య జీవితంలో విడిపోవడం వంటి పరిణామాలు ఎదురవుతాయని స్థానికులు నమ్ముతుంటారని వివరించారు. అందుకే దంపతులు ఆలయానికి చేరుకున్న తర్వాత, ఒకరు దర్శనం చేసుకొని బయటకు వెళ్లిన తర్వాతే మరొకరు లోపలికి వస్తారని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఇంకా ఆలయ పూజారి ప్రకారం- కొత్తగా పెళ్లైన జంటలు కూడా వివాహం తర్వాత అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందేందుకు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. వారు సైతం ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ విడివిడిగానే దర్శనం చేసుకుంటారు. స్థానికులతో పాటుగా సమీప ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులు, పర్యటకులు కూడా ఈ ఆలయ ఆచారాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో అనుసరిస్తున్నారు.
ఆచారం వెనుక పౌరాణిక గాథలు
ఈ ఆలయంలో దంపతులు కలిసి దర్శనం చేసుకోకపోవడానికి సంబంధించి స్థానికంగా రెండు పౌరాణిక కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. స్థానిక నివాసి దేవరాజ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ శ్రాయికోఠీ మాతను దుర్గాదేవి ప్రతిరూపంగా భావిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో అమ్మవారు తపస్సు చేసుకుంటుండగా, మరో ముని అమ్మవారిపై మోహం పెంచుకున్నారు. దీంతో ఆగ్రహించిన దేవి పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు కలిసి ఆలయానికి రాకూడదని శపించినట్లు చెబుతుంటారు.
ప్రచారంలో ఉన్న మరో కథ గురించి పూజారి హరి నంద్ శర్మ వివరించారు. శివపురాణానికి సంబంధించిన కథనం ప్రకారం ఒకసారి శివుడు తన కుమారులు వినాయకుడు, కార్తికేయుడికి విశ్వం చుట్టి రావాలని పరీక్ష పెట్టాడు. కార్తికేయుడు తన వాహనంపై ప్రపంచాన్ని చుట్టేందుకు బయల్దేరగా, గణేశుడు మాత్రం తల్లిదండ్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి, వారి పాదాల వద్దే ప్రపంచం ఉందని భావించాడు. కార్తికేయుడు తిరిగి వచ్చేసరికి గణేశుడికి అప్పటికే వివాహమైందని, ఆయన తల్లిదండ్రుల సమీపంలో కూర్చొని ఉండటాన్ని చూసి కోపగించుకున్నట్లు కథనం చెబుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భార్యాభర్తలు కలిసి ఈ ఆలయానికి వస్తే విడిపోతారని కార్తికేయుడు శపించినట్లు స్థానికులు నమ్ముతారని పూజారి వివరించారు.
సంతానం కోసం నవరాత్రుల్లో ప్రత్యేక పూజలు
ఈ ఆలయంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తే కోరికలు నెరవేరతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ముఖ్యంగా నవరాత్రుల పవిత్ర రోజుల్లో సంతానం కోసం ఆశించే మహిళలు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. అమ్మవారి అనుగ్రహంతో తమ కోరికలు నెరవేరతాయని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఈ విశ్వాసాల కారణంగా నవరాత్రుల సమయంలో ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ శ్రాయికోఠీ మాత ఆలయానికి వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉందని స్థానికులు చెబుతారు. బుశహర్ సంస్థాన కాలానికి చెందిన ఈ పురాతన ఆలయాన్ని హిమాచల్ పహాడీ శైలిలో కలప, రాతి శిల్పకళతో అత్యంత సుందరంగా నిర్మించారు. ఆలయ పైకప్పు టిబెటన్ శైలిని తలపిస్తుంది. చుట్టూ దేవదారు, పైన్ వృక్షాలతో దట్టమైన అడవులు, పక్కనే ఉరకలెత్తే సట్లెజ్ నది ఈ ఆలయ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణానికి మరింత పవిత్రతను జోడిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఆలయాన్ని మాత భీమకాళి ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తోంది. ట్రస్ట్ పర్యవేక్షణలో 2023లో కొత్త ఆలయ భవనం నిర్మించారు.
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