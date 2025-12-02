ETV Bharat / bharat

బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్ 2.0- ఇద్దరం కలిసి సుపరిపాలన అందిస్తామన్న డీకే- మేం బ్రదర్స్ అంటున్న సిద్ధూ

రెండోసారి సిద్దరామయ్య, డీకే బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్- హైకమాండ్ చెబితే డీకే సీఎం అవుతారని సిద్ధరామయ్య వెల్లడి

Siddaramaiah DK Breakfast Meet (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 12:41 PM IST

3 Min Read
Siddaramaiah DK Breakfast Meet : సీఎం పదవి మార్పుపై చర్చలు జరుగుతున్న వేళ వారం వ్యవధిలో రెండోసారి కర్ణాటక సీఎం సిద్దరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ మధ్య బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్ జరిగింది. నవంబరు 29న(శనివారం) జరిగిన మీటింగ్‌కు సిద్దరామయ్య ఆతిథ్యమివ్వగా, ఈసారి(మంగళవారం) డీకే శివకుమార్ ఆతిథ్యమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరు నేతలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్, ప్రత్యేకించి రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, ప్రియాంకాగాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా తాను, డీకే శివకుమార్ కట్టుబడి ఉంటామని సీఎం సిద్దరామయ్య స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఇద్దరం కలిసి రాష్ట్ర ప్రజలకు సుపరిపాలన అందిస్తామని డీకే పేర్కొన్నారు.

భవిష్యత్తులోనూ ఇద్దరం కలిసే పనిచేస్తాం : సిద్దరామయ్య
'డీకే ఆహ్వానం మేరకే బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కోసం ఆయన నివాసానికి వెళ్లాను. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ టైంలో మేము ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు. ఆ తర్వాతే కొన్ని విషయాలపై చర్చించాం. డీకేది, నాది ఒకే పార్టీ. ఇద్దరిదీ ఒకే సైద్ధాంతిక భావజాలం. డీకే, నేను సోదరుల లాంటి వాళ్లాం. భవిష్యత్తులోనూ ఇద్దరం కలిసే పనిచేస్తాం. మరోసారి కూడా కాంగ్రెస్‌ను కర్ణాటకలో అధికారంలోకి తెస్తాం. రాహుల్ గాంధీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా, దాన్ని పాటించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నుంచి పిలుపు వస్తే, తప్పకుండా ఇద్దరం దిల్లీకి వెళ్తాం. ఒకవేళ హైకమాండ్ చెబితే, డీకే శివకుమార్ సీఎం అవుతారు.

ఇద్దరం కలిసి సుపరిపాలన అందిస్తాం : డీకే
బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్ అనంతరం డీకే శివకుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించాలని, వికాస పథంలో కర్ణాటకను మున్ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఇద్దరం నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ విజన్‌కు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తామని పేర్కొంటూ ఆయన ‘ఎక్స్’ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.

నాటుకోడి చికెన్, ఇడ్లీలతో టిఫిన్
2023లో కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం అనంతరం చెరో రెండున్నర ఏళ్ల పాటు సీఎం పదవిని సిద్దరామయ్య, డీకే శివకుమార్‌లకు ఇవ్వాలని తీర్మానించినట్లు ప్రచారం జరిగింది. తొలి రెండున్నర ఏళ్ల పాలనా కాలం ముగియడంతో, మిగతా రెండున్నర ఏళ్ల పాటు డీకే శివకుమార్‌ను సీఎం చేయాలని ఆయన మద్దతుదారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈనేపథ్యంలో నవంబరు 29న(శనివారం) బెంగళూరులోని సీఎం నివాసం వేదికగా సిద్దరామయ్య, డీకే శివకుమార్ మధ్య బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్ జరిగింది. తాజాగా మంగళవారం ఉదయం డీకే శివకుమార్ నివాసంలో బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్‌ కోసం సిద్దరామయ్య చేరుకున్నారు. ఆయనకు డీకే శివకుమార్‌, కాంగ్రెస్ ఎంపీ డీకే సురేశ్, ఎమ్మెల్యే హెచ్‌డీ రంగనాథ్ (శివకుమార్ బంధువు) స్వాగతం పలికారు. వారంతా కలిసి కూర్చొని టిఫిన్ చేశారు. నాటుకోడి చికెన్ వంటకం, ఇడ్లీలతో కూడిన అల్పాహారాన్ని సిద్దరామయ్యకు డీకే వడ్డించారు.

సీఎం రేసుపై జీ పరమేశ్వర కీలక వ్యాఖ్యలు
కర్ణాటక సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంల మధ్య మరోసారి జరిగిన బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్‌పై రాష్ట్ర హోంమంత్రి జి.పరమేశ్వర స్పందించారు. దాన్ని మంచి పరిణామంగా అభివర్ణించారు. ఇక సిద్దరామయ్య, డీకే శివకుమార్ మధ్యనున్న సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయనే ఆశాభావాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. గత నెలరోజుల వ్యవధిలో వివాదానికి దారితీసిన సమస్యలకు శాంతియుత పరిష్కారం లభించాలని తామంతా కోరుకుంటున్నట్లు జి.పరమేశ్వర చెప్పారు. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ సూచన మేరకే సిద్దరామయ్య, డీకే శివకుమార్ మధ్య రెండోసారి బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్‌ జరిగిందన్నారు. ఇంతకుముందు డీకే శివకుమార్‌కు సిద్దరామయ్య ఆతిథ్యమిస్తే, ఇప్పుడు సిద్దరామయ్యకు డీకే ఆతిథ్యమిచ్చారని ఆయన తెలిపారు. ఇద్దరు నేతలు పరస్పరం గౌరవాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారని స్పష్టం చేశారు.

ఈ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీటింగ్‌‌కు ఇతర నేతలను ఎందుకు పిలవలేదని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం కలిసి స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో టిఫిన్ చేయడంలో తప్పేమీ లేదన్నారు. సాధారణంగానైతే కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్ష సమావేశం తర్వాత పార్టీ నేతలంతా కలిసి భోజనం చేసే సంప్రదాయం ఉందని జి.పరమేశ్వర చెప్పారు. కొన్ని వర్గాల ప్రజలు మిమ్మల్ని సీఎం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు కదా అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, వివిధ వర్గాల ప్రజలకు విభిన్న ఆశలు, ఆశయాలు ఉంటాయని, అందులో తప్పేమీ లేదన్నారు. తమ నేతలను సీఎం స్థానంలో చూడాలని ప్రజలు కోరుకుంటారని, సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడుతుంటారని జి.పరమేశ్వర వ్యాఖ్యానించారు.

