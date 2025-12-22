భారత్ ఇప్పటికే హిందూ దేశమే- రాజ్యాంగ ఆమోదం అవసరం లేదు: మోహన్ భాగవత్
భారతదేశాన్ని హిందూ దేశంగా ప్రకటించడానికి పార్లమెంటు చట్టాన్ని సవరించినా, సవరించకపోయినా ఆర్ఎస్ఎస్ పట్టించుకోదన్న రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ అధినేత- జన్మతః కుల వ్యవస్థ హిందుత్వానికి చిహ్నం కాదన్న మోహన్ భాగవత్
Published : December 22, 2025 at 12:20 PM IST
Mohan Bhagawat On India : భారత్ సహజసిద్ధంగా హిందూ దేశమేనని, అందుకు రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం లేదని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) అధినేత మోహన్ భాగవత్ స్పష్టం చేశారు. ఇది ఒక వాస్తవమని, అందుకే దానికి రాజ్యాంగ ఆమోదం అవసరం లేదుని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ స్థాపనకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా కోల్కతాలో నిర్వహించిన 100 వ్యాఖ్యాన్ మాల కార్యక్రమంలో భాగవత్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
భారత్ హిందూ దేశమని చెబుతూ ఆయన ఉదాహరణ ఇచ్చారు. "సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయిస్తాడు. అది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతోంది. దానికి కూడా రాజ్యాంగ అనుమతి కావాలా? అదే విధంగా హిందుస్థాన్ ఒక హిందూ దేశం. భారత్ను తన మాతృభూమిగా భావించే వారు, భారతీయ సంస్కృతిని గౌరవించే వారు ఉన్నంత కాలం ఈ దేశం హిందూ దేశంగానే ఉంటుంది. భారతీయ పూర్వీకుల గౌరవాన్ని నమ్మి కాపాడే ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈ నేలపై ఉన్నా, భారత్ హిందూ దేశమే. ఇదే ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతం" అని భాగవత్ పేర్కొన్నారు.