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తాతలు, అమ్మమ్మలు 'టీనేజర్లు', తల్లిదండ్రులు 'మైనర్లు'గా- SIRలో భారీ లోపాలు

ఉత్తరాఖండ్ ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో 19.43 లక్షల రికార్డుల్లో తప్పులు!- 2 లక్షల ఓటర్లకు తల్లిదండ్రులతో 15 ఏళ్లలోపు వయసు తేడానే- ప్రత్యేక క్యాంపుల ద్వారా సవరణలు చేసే అవకాశం

Uttarakhand SIR
Uttarakhand SIR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 10:33 PM IST

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Uttarakhand Voter List Errors : ఉత్తరాఖండ్‌లో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్‌ (SIR- ఓటరు జాబితా సవరణ) తొలి దశ పూర్తయిన తర్వాత విడుదలైన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో భారీ స్థాయిలో డేటా లోపాలు బయటపడ్డాయి. చీఫ్ ఎలక్ట్రోరల్ ఆఫీసర్ కార్యాలయం విడుదల చేసిన డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితా ప్రకారం, రాష్ట్రంలో మొత్తం 71.33 లక్షల మంది ఓటర్లలో 19.43 లక్షల (27 శాతం) మంది వివరాల్లో తీవ్రమైన లోపాలు, సాంకేతిక తప్పులు ఉన్నాయి. ఇక్కడే కొన్ని విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఓటర్ల తల్లిదండ్రులు, తాతలు- అమ్మమ్మల వయసుల వివరాలు, తోబుట్టువుల వయసు వ్యత్యాసాలు, బంధువుల పేర్లలో తప్పులు వంటి ఎన్నో అంశాలు సంబంధాల పరంగా ఏ మాత్రం పొంతన లేని విధంగా ఈ గణాంకాలు నమోదు కావడమే ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ లోపాలపై సంబంధిత ఎలక్ట్రోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు (EROs) నోటీసులు జారీ చేసి వివరణ కోరనున్నారు.

లక్షలాది ఓటర్ల తల్లిదండ్రులు మైనర్లేంటీ?
ఈ డ్రాఫ్ట్ జాబితాలోని గణాంకాల్ని పరిశీలిస్తే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. రాష్ట్రంలోని 1,99,121 మంది ఓటర్లకు, వారి తల్లిదండ్రులకు మధ్య ఉన్న వయసు వ్యత్యాసం 15 సంవత్సరాల కంటే తక్కువగా ఉంది. అంటే సాంకేతికంగా చూస్తే దాదాపు 2 లక్షల మంది ఓటర్ల తల్లిదండ్రులు 'మైనర్లు'గా రికార్డుల్లో నమోదైంది. ఉదాహరణకు ఒక ఓటరు వయసు 18 ఏళ్లు అయితే రికార్డుల ప్రకారం వారి పేరెంట్స్ వయసు 33 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే తక్కువ నమోదైన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అంటే ఆ ఓటరు పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రుల వయసు 15 లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు డేటా సూచిస్తోంది. ఇది జీవ సంబంధంగా, చట్టపరంగా దాదాపు అసాధ్యమైన విషయం కావడంతో ఎన్నికల అధికారులు ఇది డేటా లోపంగా గుర్తించారు. ఇక్కడ పాత రికార్డుల పరంగా చూస్తే ఓటర్ల తల్లిదండ్రులు మైనర్లుగా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది.

Uttarakhand SIR
ఉత్తరాఖండ్ SIR ప్రక్రియలో లోపాలు (uttarakhand election commission)

ఇంకా 92,114 మంది ఓటర్లకు, వారి గ్రాండ్ పేరెంట్స్‌కు (తాతలు లేదా అమ్మమ్మలు) మధ్య ఉన్న వయసు తేడా 40 ఏళ్ల కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఇది కూడా చట్టపరంగా దాదాపు అసాధ్యం అని చెప్పొచ్చు. ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే 2,39,566 మంది ఓటర్ల కుటుంబాల్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు లేదా అక్కాచెల్లెళ్ల (తోబుట్టువుల) మధ్య వయసు వ్యత్యాసం 9 నెలల కంటే తక్కువగా రికార్డయింది. మరోవైపు 1,09,547 మంది ఓటర్ల వయసుకు, వారి తల్లిదండ్రుల వయసుకు మధ్య 50 ఏళ్లకుపైగా వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇక్కడ కూడా వివరాలపై ఆరా తీయనున్నారు.

జిల్లాల వారీగా చూస్తే రాజధాని దెహ్రదూన్​ జిల్లాలోనే అత్యధికంగా 33 శాతం ఓటర్ల వివరాల్లో లోపాలు బయటపడ్డాయి. హరిద్వార్‌లో 31 శాతం, ఉధమ్ సింగ్ నగర్‌లో 29 శాతం, నైనిటాల్‌లో 27 శాతం, ఉత్తరకాశీలో 25 శాతం చొప్పున లోపాలు నమోదయ్యాయి. ఇతర సాంకేతిక లోపాలు చూస్తే 5,70,077 మంది ఓటర్ల బంధువుల పేర్లలో తప్పులు దొర్లగా, 655086 మంది ఓటర్ల సొంత పేర్లలోనే స్పెల్లింగ్ లోపాలున్నాయి. గత సవరణ ప్రక్రియలో మ్యాపింగ్ చేయకుండా వదిలేసిన ఓటర్ల సంఖ్య 5,26,228 గా ఉంది. వీరు ప్రస్తుతం అన్‌మ్యాప్డ్ కేటగిరీలో ఉన్నారు. వీరి వివరాల్ని కూడా మరోసారి ధ్రువీకరించనున్నారు.

ఇప్పుడు ఓటరు జాబితాలో తప్పులున్న వారేం చేయాలి?
ఈ భారీ తప్పుల నేపథ్యంలో ఎలక్ట్రోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్లు (EROs) లోపాలున్న 19.43 లక్షల మంది ఓటర్లు అందరికీ ఆన్‌లైన్ ద్వారా నోటీసులు జెనరేట్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటిని బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు (BLO) ప్రింట్ తీసి ఓటర్ల ఇళ్లలో అందిస్తారు. నోటీసులు అందిన ఓటర్లు తమ వివరాల్ని సరిచేసుకునేందుకు అవసరమైన ధ్రువీకరణ పత్రాల్ని బీఎల్ఓలకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఓటర్ల సౌకర్యార్థం క్లస్టర్ క్యాంపులు, తహసీల్, మునిసిపల్, వార్డు స్థాయిల్లో ప్రత్యేక సవరణ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి లోపాల్ని సరిదిద్దనున్నారు. నోటీసులు రాని వారి వివరాలు సరైనవిగా భావించవచ్చని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ సర్ ప్రక్రియ అత్యంత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

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